ВВС США: F-35 к войне готов!

Заместитель командующего Корпуса морской пехоты США генерал-лейтенант Джон Дэвис неожиданно для специалистов и военных экспертов заявил, что многострадальный «Лайтнинг II», причем в наиболее сложной версии — с коротким взлётом и вертикальной посадкой, способен выполнять боевые задачи. По его словам, в январе 2017 года Корпус морской пехоты США планирует отправить свою первую эскадрилью истребителей F-35B в Японию для поддержки 31-й морской экспедиционной группы. Другими словами, для этого самолета наконец-то наступает время полноценной военной эксплуатации.

«Ничего не мешает развертыванию двух оперативных военно-морских эскадрилий истребителей 5-го поколения, если поступит команда, — заявил он на днях корреспонденту Military.com в Институте предпринимательства в Вашингтоне, округ Колумбия. — У нас есть авиационные подразделения F-35B, которые готовы прямо сейчас участвовать в войне».





Речь идет, по словам Дэвиса, о передислокации на постоянной основе морских истребительно-штурмовых эскадрилий из округа Юма (штат Аризона) в Страну восходящего солнца, точнее, на Окинаву.

В 2017—2018 годах Вашингтон, выступая в качестве сюзерена Токио, планирует разместить на территории дальневосточного союзника в общей сложности 121 «Лайтнинг II». Мол, это необходимо «для выполнения специальных миссий или на случай непредвиденных обстоятельств».

Судя по всему, будущие «миссии» направлены против Северной Кореи, а реагирование на «непредвиденные обстоятельства» — против Китая. Тем самым, Пентагон определил тихоокеанское направление, как наиболее вероятное, где может появиться потребность в применении новой боевой машины в «войне».

«Это команда центральных властей, видимо, на ближайшую перспективу, — ответил Джон Дэвис на вопрос, почему выбрана именно Япония, а не Европа, где безопасности основной группе союзников, якобы, угрожает путинская Россия.

«F-35 — драгоценность в наших руках», — дополнил генерал. Military.com соглашается, что самолет и впрямь показал хорошие результаты на последних испытаниях, когда мерился силами с истребителями условного противника.

Что касается дальнейших планов по размещению истребителей F-35B, то, скорей всего, следующие после Японии эскадрильи будут направлены в 13-й экспедиционный отряд морской пехоты, штаб-квартира которого расположена в Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния. Кстати, самолеты именно этого подразделения с февраля нынешнего года наносят из Персидского залива авиаудары по боевикам «Исламского государства» * в Ираке и Сирии. По словам полковника Уильяма Лийблена, стратегия Пентагона строится на том, чтобы в первую очередь обеспечить самолетами «Лайтнинг II» наиболее элитные части — там, где возможна настоящая война.

Поэтому вполне вероятно, если битва с ИГИЛ затянется на долгие годы, новейшие истребители 13-го экспедиционного отряда примут боевое крещение в бомбежках исламистов. По имеющей информации из открытых американских источников, в 2020 году самолеты F-35B получит авианосец «Джордж Буш-старший», хотя эти планы не окончательные. Кроме того, Корпус морской пехоты США объявил о планах приобретения и 63 F-35С — для усиления карательных ударов «по врагам Америки».

Любопытно, что расхваливая F-35B, полковник Уильям Лийблен все-таки отметил, что в руководстве Корпуса морской пехоты США имеется больше сторонников более простого F-35С. Складывается впечатление, что F-35B приобретается под давлением.

Так или иначе, но на Международном авиасалоне в Фарнборо представителями Пентагона было официально объявлено, что серийное производство F-35B планируется начать в 2018 году. При этом имеющий на сегодня график поступления этих самолетов в части военно-морских сил и армии США носит явно агрессивный характер.

Для того чтобы выполнить обозначенные планы, корпорация «Локхид-Мартин» должна производить значительно больше 100 самолетов этого класса в год, хотя ранее объявлялось, что возможности гиганта ограничены 106 машинами в год. Такие мобилизационные темпы характерны для периодов подготовки к большой войне.

Джон Дэвис уверен, что появление F-35B в регулярных частях окончательно снимет острую критику в обществе. Следовательно, откроет двери для финансирования более амбициозных военных проектов Пентагона. Но самое главное заключается в демонстрации «силы великой Америки» тем, кто начал сомневаться в её могуществе.

«У ВВС США наконец-то появилась уникальная платформа F-35, и власти хотят этим побыстрее воспользоваться», — подчеркивает Лийблен. Правда, как именно, полковник не пояснил. Но от этого заявления, по идее, должен пробежать холодок у россиян, которых Пентагон считает своей главной угрозой.

Впрочем, Military.com растерянно спрашивает, видимо, у своих читателей: а как быть с комментариями военных специалистов, которые говорят о неготовности самолета и о частых сбоях системного характера? В конце концов, развернутый доклад Пентагона, в котором выражается обеспокоенность техническими проблемами F-35, опубликовал не очередной очернитель новейшего американского истребителя 5-го поколения «Лайтнинг II», а Майкл Гилмор, директор эксплуатационных испытаний и оценки Министерства обороны США.

«Отработка наиболее сложных систем самолета еще впереди, все еще сохраняются серьезные сбои программного обеспечения», — говорится в мартовском докладе службы эксплуатационных испытаний. Согласно этому документу, 3-я версия программного пакета, которая прошла глубокую переработку, приводит к регулярной рассинхронизации, что вызывает отключение радара примерно раз в четыре часа во время полета. Такие сведения привел подполковник ВВС генерал Кристофер Богдан, исполнительный директор программы для F-35 по сотрудничеству с «Локхид-Мартин», соавтор доклада.

Специалисты «Локхид-Мартин» признались, что полностью решить эту проблему не могут, но обещают довести периоды рассинхронизации до одного раза в 10 часов. «Это — несовершенное решение, но является приемлемым для пилотов, летающих на самолетах F-35», — предлагается в качестве устранения этого сбоя.

Что касается денег, то Пентагон планирует тратить по 14 миллиардов долларов в год на приобретение F-35 в течение следующего десятилетия, а затем почти 13 миллиардов долларов вплоть до 2038 года. И эта цифра, отмечается в докладе, не включает в себя расходы на техническое содержание «Лайтнинг II». В конечном счете, будет израсходовано около 1 трлн. долларов в течение всего срока службы самолета. Причем, по самой скромной оценке.

Несмотря на отправку эскадрилий «Лайтнинг II» в Японию, Майкл Гилмор предполагает, что F-35 будет готов к войне не раньше 2026 года. «Должно быть немного правды в рекламе», — заявил он после презентации своего доклада.

* Движение «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Алена Гудеменко