США идут вразнос: почему мир молчит о применении химоружия в Сирии

Боевики группировки "Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки" в Алеппо применяли снаряды, начиненные отравляющим веществом. В результате удушья погибли десятки человек. Использование химического оружия в черте города-миллионника — факт беспрецедентный, достойный обсуждения как минимум в мировой прессе.

Тем более что террористические группировки уже неоднократно применяли снаряды с удушающим газом при обстреле курдских кварталов Алеппо (это было в апреле и мае этого года). Но западные политики словно воды в рот набрали. Молчит и западная пресса.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook призвала зарубежные СМИ обратить внимание на преступления, совершаемые так называемой умеренной оппозицией в Сирии.

Западная пресса давно живет в режиме войны с Россией Мария Захарова сообщила, что боевиков "Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки" уже неоднократно обвиняли в убийствах детей и женщин в Алеппо. Несмотря на это, группировка входит в число "умеренных" и пользуется поддержкой США. (Напомню, что это та самая группировка, которая получила мировую известность после казни сирийского мальчика в июле 2016 года).

Официальный представитель российского МИД напомнила, что вооруженные формирования Сирийских демократических сил (СДС) фактически полностью заблокировали город Мембидж в провинции Алеппо и ведут интенсивные боевые действия в жилых кварталах, что уже привело к многочисленным жертвам среди гражданских лиц. По словам Захаровой, "поддерживающая СДС авиация США и коалиция наносят удары не столько по конкретным объектам запрещенной в России группировки

"Исламское государство", сколько по районам города".

По данным МИД РФ, всего с начала операции в Мембидже с 19 июля самолеты ВВС США и коалиции нанесли по городским кварталам более 90 авиаударов, в результате которых, по самым минимальным подсчетам, погибли сотни и ранены тысячи мирных жителей.

Подобный беспредел заставил заместителя постоянного представителя России при ООН Евгения Загайнова выступить на заседании Совета Безопасности и выразить беспокойство России по поводу разрушения школ, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры в Мембидже и других сирийских городах. Очевидно, что речь в случае нанесения авиаударов по городам Сирии идет не об ошибках американских ВВС и не об "издержках" в виде гибели гражданских лиц, которые бывают, когда боевики ищут укрытие в жилых кварталах. Речь идет о намеренном и системном уничтожении сирийцев, фактически — об умышленной мести им за стойкость Башара Асада и правительственных войск.

В такой ситуации — когда агрессор перестает видеть берега — хороши любые средства, которые бы позволили привлечь внимание СМИ, общественности и ООН к нарушениям прав человека и международного права. В том числе — адресные обращения к журналистам, призванным доносить до общества правдивую информацию.

Это и попыталась сделать Мария Захарова.

"Если наши западные коллеги, в первую очередь в Вашингтоне, опять сделают всё, чтобы этих фактов не заметить, то любые их разговоры о "прекращении кровопролития в Сирии" станут просто нелепыми. Очень надеюсь, что и западные СМИ найдут в себе силы написать о преступлениях "умеренных" и источниках их финансирования"", — отметила Мария Захарова.

Запад блокирует каналы коммуникации с РФ Но будет ли услышана Мария Захарова "коллегами" по журналистскому цеху? Думаю, что нет. Запад блокирует все каналы обратной связи с Россией, кроме некоторых официальных дипломатических.

Госдеп стремится изолировать Россию, для чего предпринимает самые разные попытки дискредитировать страну и её руководство. Сначала Россию пытались дискредитировать как экономического партнера Запада — на это были направлены и экономические санкции, и сворачивание проектов по поставке в Европу

углеводородов, и точечная работа с потенциальными инвесторами. Санкции не дали ощутимого результата, посему следующий удар был нанесен в информационном поле — прежде всего по репутации России как государства, к которому следует прислушиваться. На это была направлена и провокация с крушением малайзийского "Боинга", и коррупционный скандал в ФИФА, и допинговый скандал в WADA.

К настоящему времени ставки в противоборстве с Россией возросли до предела. И сегодня некоторые эксперты высказывают предположение, что, если бы Россию удалось полностью отстранить от участия в Олимпиаде, в Рио бы точно произошел теракт, и приписали бы его России.

Фантастика? Конспирология? Нет — вариант прогноза, являющегося следствием осознания факта развязанной против России полноценной войны с применением всего арсенала возможных средств, включая запрещенные.

Игнорирование западными СМИ последних событий в Сирии, включая факт применения террористами химического оружия, свидетельствует о переходе отношений между Россией и Западом на принципиально новый уровень.

Сторона-агрессор уже не маскируется, не скрывает за разговорами о необходимости налаживать диалог стремление обмануть противника, чтобы потом воткнуть ему нож в спину, а откровенно наступает по всему фронту.

Запад перешел в атаку и уже игнорирует любые замечания России по поводу того, что тот играет в нечестную игру.

Совершенно очевидно, что западные СМИ — в том числе и те, что перечислены в обращении Марии Захаровой, — не заметят применения химического оружия в Алеппо и любых иных преступлений в Сирии или где-то еще, если они не направлены против Европы и США.

Зато они усердно продвигают альтернативную версию, утверждая, что не террористы, а именно войска Асада якобы применили химическое оружие в городе Саракеб.

Западным спецслужбам хорошо известно, что производство боеприпасов с химической начинкой налажено боевиками в лабораториях университета захваченного ими иракского города Мосул. Однако до сих пор ни один западный политик не выступил за то, чтобы эти лаборатории были уничтожены. И не только потому, что поднимать подобную проблему на Западе запрещено. Проблема уже в том, что преступления, направленные против врагов США и Европы, не воспринимаются евро-американскими политиками и чиновниками и даже журналистами как преступления.

Бомбардировки мирных кварталов в Сирии продолжатся

Россия — единственная страна, которая публично поднимает неугодные Западу вопросы. В том числе — в Организации Объединенных Наций.

К сожалению, несмотря на осознание многими зарубежными политиками и журналистами российской правоты, никому нет дела до "разборок" США и России между собой. Многие политики и журналисты понимают, что события в мире приближаются к кульминационной фазе — к реальному столкновению Вашингтона и Москвы, но никому не хочется оказаться между двух огней. Большинство стран

молча наблюдает за схваткой анаконды и медведя, не забывая извлекать дивиденды из этого противостояния.

Единственный вопрос, который сегодня действительно волнует всех, это вопрос о том, где произойдет решающая схватка — в Сирии под Алеппо, в Донбассе, на Кавказе или где-то еще? Замечено, что политика в США волнообразна. Я бы даже сказал, спиралевидна — от выборов и до выборов. В первые два года избранный президент отрабатывает вложенные в его кампанию деньги лоббистов, а не позднее чем за год до выборов перестает адекватно воспринимать реальность и действует в режиме "хромой утки".

Именно в таком режиме работает сегодня администрация Барака Обамы. Ей все равно, что происходит в Сирии или где-то еще. Уходящий президент и его свита не собираются взваливать на себя какую-то дополнительную ответственность и в оставшийся Обаме срок стремятся исключительно к тому, чтобы уйти со своих постов с более или менее приличной репутацией.

Виталий Кокорин