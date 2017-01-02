Европейский бизнес уходит из Польши

Неоднозначная политика правительства Беаты Шидло заставляет иностранные компании откладывать новые проекты в Польше.

С каждым днем правления кабинета премьер-министра Беаты Шидло корпоративные инвесторы все больше, пишет Wall Street Journal (WSJ), охладевают к Польше, которая до прихода к власти националистов в октябре 2015 года пользовалась у них большой популярностью. Опросы бизнесменов показывают, что иностранные инвесторы сейчас не торопятся вкладывать деньги в эту восточноевропейскую страну.





Новые власти Польши приняли или собираются принять ряд непопулярных у инвесторов мер, включая налог на банки и страховые компании, ограничения по возобновляемой энергии, перевод закладных, взятых в швейцарских франках, в злотые и налог на крупные ритейловые сети.

Все эти меры или планы по их принятию вызвали опасения среди немецких компаний, занимающих после 8 лет правления центристской проевропейской коалиции первое среди иностранного бизнеса в стране. В недавнем опросе, проведенном среди менеджеров немецких компаний в Центральной Европе, инвестиционная привлекательность Польши впервые за четыре года уступила привлекательности Чехии.

Иностранный бизнес недоволен политической нестабильностью нового польского правительства и непредсказуемостью его экономической политики.

«Эта ситуация привела к сильной неуверенности для экономики и оказывает негативное влияние на частный бизнес и зарубежные инвестиции в Польшу»,- объясняет Криштоф Калицкий, директор польского отделения Deutsche Bank. По его словам, уже согласованные проекты продолжаются, но по новым идут затяжные дискуссии и переговоры.

В правительстве к явной настороженности иностранных инвесторов относятся легко. Чиновники считают, что иностранным бизнесменам необходимо некоторое время для того, чтобы привыкнуть к новому руководству страны. После привыкания сотрудничество вернется в нормальную колею.

Конечно, отдельные крупные компании продолжают вкладывать в Польшу деньги. Daimler, к примеру, объявил в мае о вложении полумиллиарда евро в свой первый в Польше завод по сборке двигателей для «мерседесов». Однако подавляющее большинство компаний проявляют сейчас явную осторожность. Это наглядно показал годовой опрос немецких инвесторов, проведенный в июне Немецко-польской палатой промышленности и торговли.

ЕЦБ раскритиковал в январе этого года налог на банки, а Moody’s Investors Service в мае ухудшила прогноз по облигациям польского правительства от стабильного до негативного. В качестве объяснения названы «фискальные риски», заключающиеся в увеличении расходов и отрицательных переменах в инвестиционном климате.

Очень недовольны инвесторы и налогом на ритейловые сети, который был недавно принят сеймом. В правительстве заявляют, что этот налог позволит мелким польским магазинам конкурировать с огромными зарубежными сетями, такими, как Metro, Aldi, Tesco. Сетевики же утверждают, что налог нарушает правила ЕС об одинаковом к сторонам, и угрожают обжаловать его в суде.

По словам Микаэля Керна, директора Немецко-польской палаты, налоги на банки и ритейловые сети тревожат всех бизнесменов.

«Бизнес ждет, что будет дальше,- объясняет Керн.- Мы считаем, что ясность наступит через некоторое время. Тогда и станет окончательно ясно, что делать».

Алена Гудеменко