Неуязвимый Фидель Кастро

В среднем, с 1961 года, Фиделя пытались убить раз в месяц [всего было совершено 638 покушений]. Ниже вашему вниманию предлагаются короткие описания некоторых неудачных покушений, хотя, все покушения такими и являются:

— Августовской ночью 1962 года два катера «самообороны Кубы» прорвались в Гаванский залив с целью расстрелять из автоматических пушек гостиницу «Икар», где по вечерам для высокоинтеллектуальных бесед частенько собирались советские военспецы и Кастро. Но в то благородное и наивное время силам самообороны не к лицу было появляться на новейших военных катерах с американскими номерами, поэтому гребли на старых корытах. В самый ответственный момент на одном из корыт прохудился запасной бензобак, и живительная влага расплескалась под ногами уху евшего пулемётчика, собиравшегося через 5 минут устроить Адъ и кровавую баню. Катера ворвались в порт и с героическими воплями расстреляли боезапас в молоко, а затем, так же быстро, решительно скрылись в ночи куда-то в сторону США. Как выяснилось, Кастро в тот вечер в гостинице всё равно не было;





— В 1963 году американский адвокат по имени фамилии Донован должен был попасть на аудиенцию к Кастро. В соответствующих органах ему посоветовали вручить кубинскому лидеру в качестве подарка акваланг [Кастро — большой любитель дайвинга]. Доновану передали акваланг, но тот посчитал, что подарок не совсем хорош и оставил его себе, а для Фиделя купил другой — подороже. Никто Донована не предупредил, что воздух в баллонах акваланга был заражён ядовитым грибком, сдобренным для верности туберкулёзной палочкой. Так что Кастро принял подарок, а адвокат... Ну конец немного предсказуем;

— Кубинскому лидеру пытались передать коробку заминированных сигар [не пропустила служба безопасности], отравленных сигар [посылка не дошла по назначению, возможно, из-за фейла кубинской почты], перед публичным выступлением коробку сигар с галлюциногенами [но от плана отказались], и даже сигары с веществом, от которого тело Фиделя должно было начать источать нестерпимую вонь [эти сигары тоже к Кастро не попали];

— Десант с моря, который расстреляли из самоходок при личном участии Фиделя;

— Десант парашютистов, сдутый ветром на крокодилью ферму [Вообще весело];

— На побережье, где команданте занимался дайвингом, планировалось разбросать заминированные раковины [Фидель их коллекционировал]. Но шторм не позволил это сделать;

— Во время визита в Чили в 1971 Кастро должны были застрелить двое снайперов из винтовки, спрятанной в видеокамере. Но одного сбила машина, а у другого приключился приступ аппендицита;

— Тогда же не взорвались 4 тонны взрывчатки, установленные на пути следования экипажа, из-за ржавого детонатора;

— Когда Кастро улетал из Чили, самолёт должен был сделать транзитную остановку в Лиме, где его ждали вооружённые до зубов наёмники. Но Фиделя утомили праздничные встречи с речами о развитии животноводства и успехах в борьбе против империалистических хищников и он приказал пилотам лететь в другой аэропорт, где его не ждали;

— Близкий к вождю партийный деятель Роландо Кубела однажды решил бежать в США. Но ЦРУ предложили ему перед побегом за солидное вознаграждение убить Фиделя. В 1963 ему передали отравленную автоматическую ручку и деньги, которые Кубела взял и исчез. Через два года появился, сказал, что не вышло, попросил ещё ручку и денег. Ему дали, а он снова исчез. Нае#$в таким образом тупых американцев, Кубела то ли сдался на милость Кастро, то ли его сдало ЦРУ. Роландо получил 25 лет, но по слухам в заключении создали для него неплохие условия;

— Отравить Фиделя посылали и его любовницу — Мариту Лоренц, примечательную личность в истории шпионажа. Но, по её словам, она выбросила капсулы с ядом. По словам ЦРУ, капсулы растворились в тюбике зубной пасты, в котором Марита перевозила их на Кубу;

— Мафия [у них достаточно много причин не любить Фиделя] совместно с ЦРУ отправила туда и своего убийцу. Тот получил деньги и от властей, и от сицилийских донов, а на Кубе без следа исчез;

— Мафия подкупила официанта ресторана, в котором часто бывал Фидель. Но Кастро потерял благосклонность к этому заведению, а официанта скоро уволили;

- В конце концов, как в лучших гангстерских боевиках, автомобиль вождя Кубинской революции обстреляли пятеро автоматчиков. Но кубинские бронированные машины — самые бронированные машины в мире!

— Одна из последних попыток убить Кастро, которые известны общественности — попытка взорвать его в Панаме в 2000 году. Бомба не сработала, а заговорщиков вычислила служба безопасности кубинского лидера и сдала дружественным панамским властям.

Кроме этого, кровавая ЦРУ хотела не только убить Фиделя, но и опозорить его на весь мир. Ниже представлены попытки:

— Предлагалось проникнуть в радиостудию за несколько минут до начала выступления там Кастро и опрыскать ее веществами. Суть в том, что надышавшийся Кастро вместо того чтобы произнести захватывающую слушателей речь, стал бы, выкрикивать отдельные бессвязные и невнятные фразы… Хотя, возможно этот план и сработал, а то как бы Фидель смог бы 27 часов подряд обращаться с пламенной речью к кубинским обывателям?

— Аналогично пытались его побрить, а точнее лишить Фиделя знаменитой бороды. Останавливаясь в гостиницах во время поездки за границу, Кастро, естественно, на ночь выставлял бы свою обувь в коридоре для чистки. ЦРУ оставалось лишь положить в эту обувь спецсредство для удаления волос. Поездка была отменена, и задумка ЦРУ по превращению Кастро в Ленина провалилась;

— Одна из идей относительно свержения Кастро заключалась в том, чтобы распространить по всей Кубе слух, что вот-вот предстоит второе пришествие Христа, и Христос должен биться с Антихристом — Кастро. Указывалась конкретная дата пришествия, и в этот день американская подводная лодка должна была всплыть и начать рассеивать звезды в ознаменование пришествия Христа. Идея состояла в том, что кубинцы с развитым религиозным фанатизмом должны были восстать против своего руководителя и с оружием в руках участвовать в битве Добра со Злом, на стороне Добра, конечно же;

— Операция «Баунти», которая заключалась в том, чтобы разбросать над островом листовки с предложением уплатить пять тысяч долларов за убийство осведомителя, сто тысяч за убийство чиновника и два цента — за Кастро. Это называлось «операцией на унижение». Подобных идей было еще тридцать три;

— Ещё около 600 менее примечательных попыток.

Виталий Кокорин