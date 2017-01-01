Европа находится на пороге гражданской войны

Транзит исламских боевиков в Европу набирает обороты. Ставка делается на маленькие группы, хорошо снабженные деньгами и коммуникационными устройствами. Группы боевиков различаются по своей численности, но имеют четкую иерархию и структуру. Многие беженцы подтверждают, что получили подключенные к сети смартфоны и наличные на дорогу от американских организаций еще в своих странах. Специально установленные в смартфонах приложения позволяют сообщать свои географические координаты и шифровать СМС-переписку таким образом, что ее становится невозможно отследить без специального оборудования.

С помощью современных технологий все передвижения беженцев контролируются и отслеживаются. Координаторы операции обладают полной информацией о том, где и сколько мигрантов в данный момент времени находится, и они могут по своему усмотрению перемещать их и перегруппировывать. По информации турецких журналистов, все эти группы натренированы на то, чтобы развязать джихад в Европе. Женщины и дети, которые приходят вместе с ними, - всего лишь маскировка.





Однако вопреки здравому смыслу европейские власти не делают практически ничего для того, чтобы остановить миграционную волну. Критическая ситуация сегодня сложилась в Италии, где, как и в Греции, наплыв беженцев уже просто невозможно сдерживать. Суда ежедневно привозят тысячи таких «беженцев», которых спасают в море катера итальянской прибрежной охраны, а также корабли ЕС в рамках операции «София».

Характерно молчание Брюсселя о реальных причинах недавних террористических атак. Французский социолог Матье Бок-Коте в интервью влиятельной французской газете Le Figaro констатирует:

«Западные элиты с самоубийственным упорством отказываются назвать врага его именем. Столкнувшись с атаками в Брюсселе или Париже, они предпочитают представлять себе философскую борьбу между демократией и терроризмом, между открытым обществом и фанатизмом, между цивилизацией и варварством». (Le Figaro)

Сегодня перед французским истеблишментом возникает реальная опасность начала гражданской войны, для чего, впрочем, необходимо, чтобы местное население смогло аккумулировать свою ненависть к мигрантам и начало мстить мигрантам за произошедшие атаки. Пока что-то французы к опасной грани только приближаются, но не переходят. Но опасения уже есть.

Так, еще 12 июля шеф Главного управления внутренней безопасности Франции Патрик Кальвар заявил парламентариям, что «из-за всевозрастающего количества преступлений на сексуальной почве, совершаемых мигрантами-мусульманами, начался повсеместный рост экстремизма… Мы оказались на пороге гражданской войны». По словам Кальвара, он опасается неизбежного конфликта между ультраправыми и мусульманами.

«Я уверен, что это противостояние реально. Ещё один-два теракта — и ситуация начнёт выходить из-под контроля», - заявил Le Figaro Кальвар.

Однако по факту гражданская война уже идет. Большая часть терактов, произошедших в прошлом месяце, была совершена гражданами Франции, мигрантами во втором, а то и в третьем поколении, родившимися и выросшими в этой стране, радикализовавшимися на фоне миграционного кризиса.

Свой вклад в данную радикализацию внес не столько сам факт кризиса, но боевики и исламские проповедники ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» - запрещенная на территории России террористическая организация), проникшие под видом мирных граждан в Европу. От беженцев сегодня больше всего страдают бедные и социально незащищенные слои населения, вынужденные жить поблизости от иммигрантских кварталов, не имеющие возможности переехать. В результате они приобретают всё большую готовность голосовать на будущих выборах президента страны за Марин Ле Пен, ведь она представляет единственную партию, готовую бороться с миграцией.

И поскольку эти французские граждане хотят голосовать за «Национальный фронт», они автоматически становятся врагами французского истеблишмента, получая ярлыки незрелых, необразованных, глупых, неспособных из-за своей ограниченности и шовинизма осознать всю красоту общества, открытого для мигрантов.

Эта же категория граждан в Великобритании проголосовала за выход страны из Европейского союза, ухватившись за возможность выразить свой протест против преобразования общества, которое глобальная элита начала без их согласия.

Европейские элиты попросту выступили против своих собственных граждан, поскольку те не хотят за них голосовать, и солидаризировались с более перспективными в электоральном плане мигрантами.

Судите сами, в 2012 году 93% французских мусульман голосовали за нынешнего президента Франсуа Олланда, в 2006 году в Швеции правящая партия социал-демократов получила 75% голосов шведских мусульман.

Франция, равно как Германия или Италия, располагает достаточно сильной армией и полицией для борьбы с внутренним радикальным подпольем и контролем собственных границ. Однако пока что ничего конкретного в этом направлении не предпринимается. Да и к тому же, прежде чем принять все необходимые меры, европейским политикам сперва нужно все же осознать причины нынешнего миграционного кризиса и признать свои ошибки. Ведь решение проблемы невозможно без ее осознания.

Пока же евробюрократия закрывает глаза на то, что гражданская война в Европе уже идет, и борется не с причинами, а с ее следствиями – ростом популярности евроскептиков, критикующих политику нынешних элит.

Для того чтобы граждане все же пришли к какому-то согласию, выраженному в конкретных решениях, и нужны политические партии, которые выражают те или иные настроения общества. Если же с этими настроениями бороться, маргинализируя их сторонников, они от этого никуда не денутся, но лишь найдут для себя более радикальные формы выражения своего протеста. Так что если европейские власти не изменят свою политику, то у граждан стран Старого Света просто не останется другого выбора, кроме как вооружиться и принять ответные меры.

И вот тогда гражданская война разгорится с новой силой.

Виталий Кокорин