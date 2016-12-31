Автомобильные бренды. Откуда такие названия

В большинстве случаев автоконцерны носят фамилию основателя...Наверное, самый известный пример — Ford. В 1911 году завод Генри Форда выпустил первую машину. С тех пор фамилия отца-основателя закрепилась на шильдике автомобиля.

Dodge точно так же дошел до наших дней с фамилией братьев Джона и Горация Додж (John & Horace Dodge). В начале ХХ века братья прекратили собирать велосипеды и преступили к выпуску автомобилей.





Еще одна американская марка берет начало с фамилии основателя. Именем гонщика из Швейцарии Луи Шевроле (Luis Chevrolet) в последующем будет названа компания Chevrolet. Основал ее брат Луи Артур Шевроле в 1908 году.

Чуть позже, в 1919 году, мировое сообщество узнает о появившейся марке автомобилей Citroen. Для производства маленьких и недорогих машин Андре Ситроен создал «Акционерное общество Ситроен» (Societe anonyme Andre Citroen).

В это же время в Японии появилось множество автомобильных заводов. Большая часть японских авто также получила фамилию основателя в качестве названия. Honda — по фамилии Soichiro Honda. Suzuki подарил миру Мичио Сузуки (Michio Suzuki). Kawasaki — Shozo Kawasaki. Бренд Toyota назван именем Sakichi Toyoda (правда, была заменена одна буква). К тому же японское слово «тойота» состоит из восьми букв, а цифра «8» — счастливая для японцев. Раздельное написание слова «тойота» имеет еще одно значение. «Toyo» можно перевести как «изобилие», «ta» — «рис». «Изобилие риса» в азиатской культуре синоним благополучия.

Название Yamaha никаких значений не имеет, но история происхождения интересна тем, что человек, чье имя вошло в название, мототехники никогда не видел. Торакушу Ямаха работал часовым мастером и занимался производством музыкальных инструментов. Только спустя 39 лет после его смерти, компания занялась выпуском мотоциклов. Примерно в это же время Дзудзиро Мацуда переименовал концерн Toyo Cork Kogyo Co в Mazda. Для нового названия было взято имя Ахура Мазда — бога мудрости, который олицетворяет связь человека с природой.

Основатели корпорации Mitsubishi взяли из природы «три алмаза» («мицу» означает «три», «биси» — алмаз). Именно этот символ и изображен на значке марки. Hitachi (компания по производству грузовой техники) в переводе с японского означает «рассвет». Известная японская марка Daihatsu появилась гораздо позже «рассвета». История автозавода начинается в 1907 году. До этого времени компания производила трехколесную технику и называлась Hatsudoki Seizo. В 1951 году ее переименовали по имени одного из основателей — Daihatsu Kogyо.

Официальной датой основания компании Nissan является 26 декабря 1933 года. Новый бренд возник в результате слияния Tobata и машиностроительной фирмы Nixon Sanyo, после чего появилась новая компания Jidosha Seizo Co., Ltd. В 1934 году ее переименовали в Nissan Motor Со. Слово Nissan было собрано из первых букв названия компании Nixon Sanyo.

Глубокий смысл в название своего концерна заложил Ким Ву Чонг (Kim Woo Chong) — основатель Daewoo. В дословном переводе это «большая вселенная». Основатели бренда Hyundai взяли за основу слово «настоящее». Другая корейская марка, SsangYong, возникла в 1988 году. Компания вошла в состав финансово-промышленной группы SsangYong Group, после чего выделилась в структурное подразделение и получила название SsangYong Motor Company.

Более прозаичными оказались основатели марок Lotus и JEEP. Прародитель компании Lotus Митч Капор (Mitch Kapor) долгое время занимался медитацией. Название пришло от упражнения, в котором применяется «поза лотоса». JEEP — это вариация аббревиатуры GP — general purpose. Для удобства написания название изменили, и родилась марка JEEP.

Самообразованное название есть и у другой американской марки. История Hummer началась из-за потребности военных в специальном автомобиле. В результате американская компания AM General летом 1979 года начала работы по созданию автомобиля повышенной проходимости. Программа получила обозначение HMMWV M998 (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle Model 998), в переводе означает «высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство модель 998» и произносится носителями языка как «Хамм-ви». От этого сокращения и родилось название Hummer.

Лишено второго смысла и название английской компании Jaguar. Изначально, по замыслу основателей Уильяма Лайонса (Sir Lyons William) и его партнера Уильяма Уолмсли (Sir Walmsley William), концерн назывался Swallow Sidecar (SS) и производил коляски для мотоциклов. Со временем компания стала выпускать машины и переименовалась в Jaguar Cars Ltd.

Схожая история и у другой английской марки. Land Rover — дочернее предприятие английского производителя Rover Group. Название марки Rover произошло от Rover Safety Cycles — компании, основанной в 1884 году и знаменитой велосипедами. В отличие от Rover Group Уолтер Бентли с самого начала своей успешной карьеры был нацелен на производство только престижных и дорогих автомобилей и назвал компанию своей фамилией. Но марка поначалу не получила мирового признания.

Первые автомобили Bentley были не по карману автолюбителям того времени. По этой причине о престижной машине узнавали лишь состоятельные англичане. Примерно такая же участь постигла марку Maserati. Братья Мазерати — Карло, Биндо, Альфьери, Марио, Этторе и Эрнесто — создали бренд, который был доступен только богатым. Назвали братья автомобиль также своей фамилией.

Такому примеру последовали друзья Лайнел Мартин и Роберт Бэмфорд. Разница в том, что молодые автомеханики решили добавить к фамилии основателя слово из названия места, где проходили гонки, — Aston Hill Hill climb. В результате получилось Aston Martin.

Составное название получила также Alfa Romeo. История марки берет начало в в1905 году. Группа итальянских бизнесменов построила завод недалеко от Милана, в дальнейшем предприятие стало «дочкой» французской марке Darracq. В 1909 году компания продается обществу Anonima Lombardo Fabbrica Automobili (Ломбардское акционерное общество по производству автомобилей), сокращенно A.L.F.A. После очередной продажи в 1915 году компания попадает в руки к Николе Ромео (Nikola Romeo). Предприниматель добавляет в марку свою фамилию и дарит миру Alfa Romeo.

Не менее популярная итальянская марка Bugatti носит фамилию своего основателя с первого дня. Этторе Бугатти начал обучение у производителей велосипедов Prinetti и Stucchi, после чего решил создать собственную компанию по производству автомобилей. В дальнейшем эта марка станет символом благополучия автомобильной промышленности Старого Света. Так же, как и еще одна марка. В 1880−х Готтлиб Дэймлер и Карл Бенц — независимо друг от друга — начали производство дорожного транспорта. В октябре 1883 года в Мангейме Бенц основал Benz & Cie, а Дэймлер сформировал в ноябре 1890 Motoren Gesellschaft (DMG). Последний в дальнейшем был переименован в Mercedes. Слово Mercedes (ударение на второй слог) – испанское женское имя, означающее «изящество». Так звали дочь Эмиля Джеллинека, состоятельного бизнесмена. Со временем предприниматель стал продавать автомобили марки DMG, изменив название на имя дочери. Так появился Mercedes. Немного позже один из конструкторов Daimler-Motoren-Gesellschaft Вильгельм Майбах (под его руководством был создан первый легковой автомобиль марки Mercedes) объединился с графом Фердинандом фон Цеппелином, который в то время занимался дирижаблями. Со временем летательная техника отошла на второй план, и появился новый бренд — Maybach.

История другого немецкого концерна, Audi, берет начало в 1899 году. Талантливый изобретатель Август Хорьх основал в Мангейме фирму «Хорьх и Компания». Со временем из-за разногласий с компаньонами Август Хорьх основал другую фирму — Horch. Но по решению суда он не мог использовать свою фамилию, так как она принадлежала предыдущему бренду. Тогда конструктор нашел оригинальный выход. Он перевел свою фамилию на латынь (слово означает «послушай») и возглавил новую компанию с новой маркой — Audi.

Германия известна не только надежными и комфортными автомобилями. В послевоенное время в ГДР появится безликий дешевый автомобиль — Trabant. Автомобиль с пластиковым кузовом пользовался популярностью. Марку назвали в честь спутника, запущенного Советским Союзом (по-немецки спутник — Trabant). Те, кто встречался с этим автомобилем, сетуют, что машина действительно была советского качества и дизайна.

В самом «союзе» образовывались советские марки. Для обозначения брались первые буквы названия завода. «ГАЗ» — Горьковский автомобильный завод. «УАЗ» — Ульяновский автомобильный завод. Единственное исключение – «ВАЗ», Волжский автомобильный завод. Предприятие находится в Тольятти, а аббревиатура ТАЗ была, по понятным причинам, сразу же отвергнута.

В царской России аббревиатуры тоже применялись, но звучали иначе. Так, в Санкт-Петербурге существовал Русско-Балтийский завод. Солидный машиностроительный комбинат, выпускавший, кроме вагонов и железнодорожного оборудования, двигатели и самолеты. Первый автомобиль завода увидел свет 27 мая 1909 года. Впервые публика узнала марку «Руссо-Балт». Российская империя могла увидеть и еще шесть разных марок, которые планировалось производить к 1916 году. Но революция заставила забыть об автомобильном будущем на долгие годы. Открылся лишь один завод — АМО (Автомобильное московское общество), на котором было налажено производство автомобилей «ФИАТ-15». В 1924 году было выпущено десять машин, получивших марку АМО-Ф15. В дальнейшем завод переименуют в ЗИЛ.

Виталий Кокорин