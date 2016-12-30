Воля к победе

В 1951 году молодой легкоатлет Альфред Ортер бегал свой очередной тренировочный круг по стадиону, когда к его ногам упал неудачно брошенный из сектора для метания диск. Подняв и бросив назад спортивный снаряд, мальчишка даже не думал, что тем самым он начинает совершенно новую для себя и невероятно удивительную для всех остальных спортивную карьеру.

Через 5 лет, на Олимпийских Играх в Мельбурне–1956, почти никому из специалистов не известный "второкурсник из Канзаса" неожиданно становится олимпийским чемпионом в метании диска. Он просто вышел в сектор для метания и полностью деморализовал соперников, с первой попытки установив олимпийский рекорд. Все — дальше можно было не бросать.





Став чемпионом, Альфред через год выиграл Чемпионат США, после чего попал в нелепую автокатастрофу, сильно травмировал спину и почти забросил спорт. Однако не впал в депрессию, приналег на учебу, получил диплом инженера с отличием и изо всех сил старался восстановить былую форму. Когда в США формировалась команда легкоатлетов на Олимпиаду в Риме в 1960, Ортеру пророчили третье место "в лучшем случае, если повезет", да и на самих соревнованиях уверенно лидировал мировой рекордсмен Ринк Бабка, не оставляя соперникам никаких шансов. "Шел дождь, и круг совершенно размок. Все было не так, как мне хотелось бы", говорил потом Альфред, но он вышел в сектор и снова стал олимпийским чемпионом, и снова с олимпийским рекордом.

После второго золота Олимпиады Альфред в межсезонье между делом выигрывает кое–какие соревнования (на этот раз с мировым рекордом), и снова почти уходит из спорта из–за травмы. Поврежденная шея и поясница, специальный собственноручно сделанный корсет и ограниченная подвижность почти на полгода — вот так Эл готовился к Олимпиаде в Токио–1964. Если бы только травмы — авиакомпания, в которой он работал все это время специалистом по компьютерным технологиям, наотрез отказалась отпускать его в очередной отпуск, и только шумиха в прессе и вмешательство "сильных мира сего" убедило руководство отпустить спортсмена на Олимпиаду.

Но судьбе видимо было мало, и, уже в Токио, на тренировке за 6 дней до соревнований, Ортер сильно травмирует (фактически рвет) себе грудную мышцу, причем с рабочей стороны. Казалось бы, все, можно ехать домой, но... "Ради олимпийской победы можно умереть", сказал Альфред, и остался. С новокаиновой блокадой, в специальном корсете, он раз за разом "через немогу" выходит и метает диск, и в пятой попытке, выложившись до конца, сгибается от страшной боли, но покидает сектор с новым олимпийским рекордом, и, как выяснилось позже, в статусе олимпийского чемпиона.

Весь 64 год он лечит свои многочисленные травмы, в 65 ни разу не участвует в соревнованиях, в общем, к Олимпиаде–1968 в Мехико, Ортера считали уже погасшей звездой. Ему было уже 32 года, и накануне Игр, по сложившейся традиции, он снова получает тяжелейшую травму – смещение шейных позвонков, но... "Я обещал жене и двум дочерям, что в витринке, где лежат мои золотые медали, после Мехико их станет четыре — по одной на каждого члена семьи". Он выходит в сектор, метает диск великолепной серией бросков, и уходит олимпийским чемпионом с новым олимпийским рекордом.

После Мехико Ортер на 10 лет уходит из спорта. Он работает инженером, много времени посвящает семье и живет полной, насыщенной жизнью. В 1980 году заявляется на Олимпиаду–80 в Москву, показывает отличные результаты в отборочных турнирах, но из–за бойкота США мир так и не узнает, стал бы он 5–кратным олимпийским чемпионом, или нет. В 1984 году в возрасте 47 лет, он снова участвует в отборе, чтобы пробиться на Олимпиаду в Лос–Анджелесе, выходит в финал, но порванная мышца руки ставит крест на всех дальнейших планах. Травмы все–таки доконали его.

Вдумайтесь только: четыре Олимпиады подряд(!!!) в личных соревнованиях человек становится Олимпийским чемпионом, и каждый раз с олимпийским рекордом. При этом в межсезонье Эл Ортер практически не выступает, почти не выигрывает ничего и, мало того, с дьявольской регулярностью получает серьезнейшие травмы. Однажды, посетив Олимпийский учебный центр в Колорадо, Ортер сказал "Я увидел атлетов, которые обучаются спорту полный рабочий день, это вся их жизнь. А как же другая ее часть? Я счастлив, что моя жизнь была полноценной, в ней хватало места и карьере, и семье".

Виталий Кокорин