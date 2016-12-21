Крым превращается в крепость

Продолжаются работы в Крыму по достижению целей, о которых было известно давно: полуостров готовятся превратить в оборонительный форпост России в Черноморском регионе. В условиях активно развивающейся инфраструктуры НАТО у наших границ, а теперь ещё и осложнений с Турцией, эта задача становится еще более актуальной.

Реконструкция военного аэродрома в Херсонесе





Так, в Херсонесе начаты работы по полномасштабной модернизации аэродрома, которым до этого мы не могли заниматься, поскольку по условиям раздела Черноморского флота Россия потеряла право каким-либо образом улучшать его инфраструктуру. Поэтому аэродром 20 лет находился в консервации. О том, насколько он за это время обветшал и отстал в техническом отношении, можно только догадываться.

В настоящее время развёрнуты полномасштабные работы по реконструкции, модернизации и оснащению военного аэродрома. Вот что об этом говорят в правительстве Севастополя:

«На мысе Херсонес идет строительство военного городка. Работы рассчитаны на несколько лет и подразумевают создание полноценной инфраструктуры аэродрома.

Истребители и штурмовики на Херсонесе базировать не имеет смысла - есть авиабаза Бельбек – приоритет будет отдан вертолётам и БПЛА (беспилотникам). Будут построены жилые корпуса и другая инфраструктура для полноценной работы аэродрома».

Корреспондент РИА «Новости», беседовавший с городским руководством «лично убедился в том, что на мысе Херсонес идут масштабные строительные работы, территория огорожена, работает специальная строительная техника».

В военном ведомстве отказались уточнять информацию, сославшись на её закрытый характер. Командующий ЧФ Александр Витко отметил лишь, что: «Этот вопрос не для общего обсуждения».

Многофункциональная воздушная оборона

Очень актуальным выглядит размещение в Крыму специализированного аэродрома для беспилотников. Для морской обороны там достаточно не только военного флота, но и наземных средств поражения кораблей противника типа «Бастион» и прочих подобных. Авиация на полуострове также будет развиваться. А вот беспилотники – это именно то, чего не хватает для полноценного решения вопроса об обороне Крыма и юго-западных рубежей России.

Несмотря на сохраняющееся пока отставание в этой области, Россия обладает значительным количеством разнообразных БПЛА, которые уже сейчас позволяют решать задачи именно оборонительного характера при значительной экономии расходов в сравнении с традиционной авиацией.

Пока что наиболее развито направление дронов тактического назначения с малым радиусом действия. Однако и с их помощью можно весьма эффективно выполнять такие повседневные задачи, как патрулирование черноморской акватории, оценка загруженности приоритетных трасс, охрана важнейших объектов.

Также создана линейка аппаратов, позволяющих выполнять «зеркальную» функцию: обнаружение и сопровождение беспилотников противника. Речь идет о комплексе «Геодезия-В». Малая масса аппарата делает его практически невидимым для средств обнаружения противника, зато защита его от средств РЭБ осуществлена на высшем уровне. При эффективном радиусе патрулирования свыше 500 километров, это делает комплекс почти идеальным шпионом, который видит всех, но сам незаметен для авиации и средств ПВО противника. Для обнаружения и сопровождения целей он подходит почти идеально, а на перехват цели при необходимости можно послать любую патрулирующую боевую машину или просто ракету.

При этом средств для перехвата и уничтожения целей в Крыму и так было достаточно, а вот военной инфраструктуры для эффективного патрулирования периметров и ведения разведки не хватало. Создание специализированного центра базирования и обслуживания дронов на полуострове было давно востребованной задачей.

В отличие от штурмовых беспилотников, которыми так гордятся США и которые кажутся многим странам пределом мечтаний, именно небольшие летательные аппараты весьма эффективны именно в целях обороны, а не нападения. Россия же не планирует агрессию против соседей, зато приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам и её наращивание заставляет думать об эффективных средствах обнаружения и контроля, разведки и раннего предупреждения. Именно беспилотники способны решать целый спектр подобных задач при весьма незначительных вложениях в создание, эксплуатацию и обслуживание.

Таким образом, Россия не только завершает задачу по размещению в Крыму средств поражения, предназначенных для отражения возможной агрессии, но и закрывает вопрос об эффективной разведке и современных средствах воздушного патрулирования, что делает Крым надёжно защищённым.

Альберт Нарышкин

Виталий Кокорин