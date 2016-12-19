Как США захлопнули ловушку для русских элит

В конце прошлой недели Министерство финансов США выпустило на первый взгляд рутинный документ, в котором сообщалось, что принадлежащая структурам американского Минфина специализированная финансовая полиция FinCEN начнет идентификацию и отслеживание анонимных покупателей элитной недвижимости, начав работу в двух точках ее концентрации — нью-йоркском Манхэттене и флоридском Майами-Дейт.

Совсем недавно, в декабре 2015-го, меры по дополнительному ужесточению проверок источников финансирования приобретения элитной недвижимости ввела Великобритания. В этой стране контроль происхождения средств возложен на риелторов, это вменено им в обязанность, хотя, по сообщениям британских аналитиков финансового рынка, ответственность скорее номинальная.





Другая ситуация во Франции — там покупку недвижимости оформляет назначенный государством нотариус, и контроль происхождения денег возложен на банковские структуры, а государство контролирует счет, с которого производится оплата.

Аналогичные по задачам, хотя и другие по конструкции, модели контроля происхождения средств, из которых осуществляется покупка элитной недвижимости иностранцами, есть и в Испании, и в Италии, и в Германии.

На первый взгляд, в запуске своей системы Минфином США нет ничего необычного — но только на первый взгляд.

Если вникнуть в детали, становится понятным, что реальные цели, поставленные перед FinCEN, вовсе не предотвратить покупку элитной недвижимости на «грязные» деньги — а, напротив, дать такую возможность для политиков и бизнесменов из стран, где у Америки свои глубинные интересы, и надежно «завесить» на крючок уже после сделки.

И первой в списке этих стран, в которой интересы США будут обеспечиваться таким образом, официально названа Россия.

Прежде всего, эксперты по вопросам противодействия отмыванию денег давно обращали внимание, что США много лет оставались единственной страной с привлекательной элитной недвижимостью, которая не вводила систему контроля происхождения денег — даже формальную. Более того, много лет только элитную недвижимость в США можно было купить за мешок наличных — в Европе эта практика прекратилась еще два десятилетия назад, в 1990-е.

То, что эта недвижимость не покупалась для проживания, давно известно властям. Официальные данные Бюро переписи населения Нью-Йорка показывают, что 30% всех квартир в квадрате между 49-й и 70-й улицами и между Пятой и Парк-авеню на Манхеттене пустуют, по крайней мере, десять месяцев в году.

И по поводу собственников тоже не было иллюзий.

Авторитетное исследовательское бюро в области элитной недвижимости «Проперти Шарк» в своих отчетах уже несколько лет отмечает, что начиная с 2008 года примерно 34% продаж в элитных домах Манхэттена были совершены в интересах анонимных покупателей, средства для которых либо были перечислены с номерных счетов зарубежных банков, либо куплены через специально зарегистрированные компании с закрытым составом владельцев, зачастую тоже с иностранной юрисдикцией.

Такая тактика, отмечают специалисты «Проперти Шарк», крайне редко применяется местными покупателями жилой недвижимости, поскольку не позволяет претендовать на налоговые вычеты — но благоприятствует анонимности иностранных собственников.

Более того, ни от кого не скрывался даже процент, который берут себе юристы Нью-Йорка за «анонимизацию» недвижимости.

Поскольку при продаже недвижимости на Манхэттене предъявляется вся история перепродаж, даже сегодня в базе данных риелторов можно увидеть, например, конкретное объявление о продаже квартиры с тремя спальнями в элитном комплексе One57, которую юридическая фирма приобрела от своего имени за 32 миллиона долларов и сразу же выставила на продажу за 41 миллион, но уже в пакете с зарегистрированной непрозрачной компанией (в американской юридической практике — так называемая LLC), на которую и переведена запись недвижимости. Полностью легально.

Эта «особая скромность» покупателей учитывалась даже в архитектуре зданий. Так, при строительстве жилого комплекса Time Warner Center были предусмотрительно спроектированы несколько входов в его 192 квартиры — не только через главные двери двух башен, но и через магазины торгового комплекса и входящий в комплекс зданий Mandarin Oriental Hotel.

Даже этажность здания замаскирована — то, что видится с улицы как 80-этажные башни, на самом деле имеет 53 этажа с огромными двухсветными окнами на каждом.

Одним словом, все всё понимали, и уже давно. Так что ничего не мешало уже много лет назад поставить барьер «грязным деньгам» в элитной недвижимости США.

Детали программы, которую теперь запускает Минфин США и его полиция FinCEN, позволяют утверждать, что сделано это было сознательно.

Программа FinCEN принципиально отличается от любой европейской программы — прежде всего тем, что она не контролирует покупку недвижимости, а контролирует собственников уже совершенных покупок — причем на много лет назад. И в этом ее уникальность.

Для этого реализован механизм контроля не сделки и не собственника, а бенефициаров страховки, без которой такая недвижимость не эксплуатируется.

А поскольку страховка всегда выплачивается на территории, где недвижимость физически находится, — то есть в США, то сколько веревочка подставных покупок не вейся, страховщик всегда точно знает, кто сегодня реально владеет тем или иным пентхаусом на Манхэттене или виллой в Майями-Дейт. С именем, фамилией и номером мобильного телефона, очень часто начинающегося на +7… или +86…

Пытаться же скрыть себя от своего собственного страховщика — значит, дать ему в руки легальный инструмент отказать в выплате, чем он немедленно воспользуется.

До вчерашнего дня страховщики недвижимости не были обязаны раскрывать имена бенефициаров страховок элитной недвижимости. Теперь они будут предоставлять эти данные FinCEN — причем в надзорном порядке, даже без судебного предписания.

Мышеловка захлопнулась.

Вторая особенность системы, запущенной FinCEN, также отличающая ее от любой европейской системы препятствия проникновения нелегальных денег в сферу инвестиций в элитную недвижимость, — то, что сама сделка не контролируется и не подвергается сомнению. То есть, если итальянские или испанские, например, финансовые контролеры обнаружат подозрительные финансовые потоки, они сделку обязаны заблокировать.

Американские финансовые полицейские, по введенным со вчерашнего дня правилам, сделке препятствовать не обязаны. Они ведь контролируют не риелторов, не покупателей и продавцов, не юристов — они контролируют страховщиков недвижимости. Никто из участников сделки не получит ни одного уведомления или запроса.

Отловленных мышек вытряхнули в клетку-накопитель и поставили мышеловку открытой на прежнее место.

Новая инициатива Министерства финансов является частью более широкой федеральной программы.

Казначейство США и федеральные правоохранительные органы (прежде всего, ФБР) на этой же неделе вышли с совместным заявлением, что они начинают собственные программы расследования деталей продаж элитной недвижимости, которые включают в первую очередь прекращение анонимного характера собственности специализированных обществ с ограниченной ответственностью, известных в американской практике как LLC, и введения новых процедур сделок, в которых раскрытие бенефициаров LLC-продавцов будет обязательным.

Эта линия давления предназначена для того, чтобы предотвратить быстрый «сброс» недвижимости теми, кого всерьез встревожит программа FinCEN.

На клетку с пойманными мышами повешен замочек.

По официальным данным мэрии Нью-Йорка, только во второй половине 2015 года в Манхэттене было зарегистрировано 1045 продаж жилой недвижимости стоимостью больше чем $3 млн каждая, — в совокупности на сумму около $6,5 млрд.

Серия статей в городских изданиях Нью-Йорка конца 2015 года называет несколько десятков известных русских фамилий, которые владеют элитной манхэттенской недвижимостью — включая действующих государственных чиновников и парламентариев. Раскрытие этих фамилий читателям не является предметом интереса настоящего материала.

Однако новая программа FinCEN позволяет понять, зачем им позволили эту недвижимость приобрести.

Виталий Кокорин