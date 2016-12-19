Россией больше нельзя управлять, как в девяностых

России хватит запаса стабильности в 2016 году, но повседневная реальность будет меняться, и не в лучшую сторону, считает доктор экономических наук Михаил Делягин. По его мнению, власти необходимо как можно скорее отказаться от того, что он называет "политикой девяностых", когда, фактически, не делалось ничего для поддержки реального сектора экономики. России хватит запаса стабильности в 2016 году, но повседневная реальность будет меняться, и не в лучшую сторону, считает доктор экономических наук Михаил Делягин. По его мнению, власти необходимо как можно скорее отказаться от того, что он называет "политикой девяностых", когда, фактически, не делалось ничего для поддержки реального сектора экономики.

"На глобальном рынке сложились глобальные монополии, и они загнивают. В 2015 году это загнивание привело к дальнейшему удешевлению нефти и к стагнации на всех без исключения рынках, привело к торможению Китая. Мы двигаемся к глобальной депрессии, но пока в нее еще не сорвемся. Возможно, сорвемся, когда китайская экономика затормозит до 4-5% роста. Пока она до этого еще не дошла. Но самое страшное, что никто к этому не готовится", — прокомментировал он на радио "Комсомольская правда".





Крайне нелицеприятный прогноз экономист дал Украине. "С точки зрения мира, если брать то, что на поверхности, то это расширение зоны хаоса. Понятно, что это мертвая зона и реальные задачи, которые решают украинские власти, это как сократить население вдвое, потому что, уничтожая индустрию, вы уничтожаете возможность для людей зарабатывать себе на хлеб.

Украину ждет такое, что голодомор отдыхает. Но, опять же, не в следующем еще году, хотя тенденция стала очевидна уже в году уходящем. Более того, я очень сильно опасаюсь, что невозможность прокормить людей, подтолкнет киевскую власть к новому кровопролитию, просто потому что телевизор, как говорят наши либералы, на время опять возобладал над желудком", — опасается он.

Что касается санкций, то здесь Михаил Делягин не сомневается: это — навсегда, если, конечно, правительство не решится на крайние меры, принять которые достаточно трудно, хотя бы потому, что после этого Запад может нанести удар по конкретным людям, от которых эти решения зависят.

"С другой стороны, в 2015 году стало окончательно ясно, что когда наше государство делает что-то правильное, направленное на укрепление себя и на восстановление законности и порядка в мире, оно вызывает резкую враждебную реакцию Запада. Стало очевидно, что санкции — это навсегда. Если, конечно, мы не нанесем Западу неприемлемый для него ущерб, тогда они сдадутся. Например, если мы закроем возможность ввоза вина из Европы и США.

И полностью закрыть ввоз автомобилей, которые не производятся на нашей территории или в третьих странах, которые не ввели против нас санкции. Некоторые виды спецтехники можно закупать, которую мы не производим, они нам нужны. Но обычные автомашины. Фольксваген в Калуге не должен простаивать. Если мы нанесем удар не по периферии, а по странам, которые принимают решения, тогда возникнет тема для диалога", — уверен экономист.

По мнению Михаила Делягина, государство слишком часто пытается игнорировать изменившиеся условия и пытается проводить туже политику, которую пытались осуществлять при нефти 110 долларов за баррель. "Доходов стало в три раза меньше, а они не хотят ничего менять. Они не хотят больше зарабатывать, повышать эффективность и исправлять свои пороки. Просто сокращают потребление и считают, что так и нужно.

Социально-экономическая политика, к сожалению, во многом заимствована из 90-х годов, когда уничтожается реальный сектор экономики, когда кредит запретительно дорог для всех, кроме торговли и спекуляций, когда последние поощряются и происходит разрушение общества. У нас огромное доверие к обществу после Крыма и Сирии. Мы хотим уважать свое правительство, но этого хватит не очень надолго. Социально-экономической и политической стабильности хватит до конца июля.

Устроить "Майдан" из выборов, скорее всего, не получится, как и дестабилизировать страну при помощи терактов и внешней интервенции. Но есть кризис, который, с повседневной точки зрения, обернется новой реальностью, которая будет ухудшаться день ото дня. И если проводить политику 90-х, то ничего, кроме 90-х с их разгулом бандитизма не получится", — резюмирует он.

Виталий Кокорин