Итоги Майдана: страшные цифры евроинтеграции

Когда это переживаешь каждый день, то привыкание происходит быстро. Уже не так сильно реагируешь на события, цифры превращаются в статистику, а потом в историю. Эта история уже стала настолько привычной, она больше не удивляет и многих не берет за самое живое. А между тем после событий Евромайдана на Украине прошло два года. Оглянувшись назад и посмотрев на прошедшее с высоты, начинаешь понимать, как глубоко упала страна за это время.

Мы сейчас можем долго спорить, что именно стало причиной ухудшения жизни на Украине. Долго и без возможности друг друга убедить в своей правоте. Но, думаю, со мой все согласятся: причины стали следствием призыва афганского пуштуна Мустафы Найема выйти на майдан Незалежности и начать строить «европейское будущее». Прошло более двух лет. Какое оно — теперь уже европейское настоящее?





Территория и население

Украина потеряла 47 000 кв. км или 7,2% территории страны.

Население. Формально равняется 42,7 млн человек, без ЛНР и ДНР и иммигрировавших в Россию от войны граждан — около 35-36 млн человек. С учетом мигрантов, уехавших в Европу, — 33-34 млн человек.

На территории нынешней Украины в 1913 году проживало около 35,2 млн человек. В 1944 году после освобождения — 33,5 млн человек.

Более двадцати лет поиска путей на Запад стоили стране 7 млн человек и около 3-4 млн «временных» мигрантов. Последние два года ускоренного поиска стоили еще 3 млн человек и добавочных 7 млн мигрантов и «сепаратистов». Большее опустошение в стране было только после событий 1914-20 гг. и Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

Экономика

Макроэкономические показатели за 2014-15 гг. (без учета территорий, которые Киев на сегодня не контролирует):

ВВП упал на 16,49%; Промышленность упала на 22,15%; Сельское хозяйство упало на 2,7%; Перевозка грузов уменьшилась на 19,63%, пассажиров — на 16,95%; Строительство упало на 32,26%; Оптовая торговля упала на 25,37%, розничная — на 27,52%; Экспорт товаров упал на 38,84%, услуг — на 34,34%; Хоть бы одно исключение. Нынешняя яма намного страшнее ямы 2008-2009 гг. Во время первой волны мирового кризиса экономика Украины падала чуть более года, но потом был откат назад. Сейчас она упала во время относительной стабильности мирового хозяйства из-за майдана и решений, принятых за народ Украины нынешней властью. И, судя по всему, отката не будет, так как мир уже вкатывается в очередную волну рецессии, которая точно так же накроет и Украину.

Целые отрасли промышленности уничтожаются, часто даже сознательно. Металлургия, стратегическая отрасль Украины, скатилась в 1995-1996 гг.: в 2015 году было выплавлено всего 22,9 млн тонн стали, в 1995-1996 гг. — 22,3 млн тонн. Теперь даже небольшое падение откатит эту важнейшую отрасль украинской промышленности в 1960-е, когда Украина только расправляла свои индустриальные плечи, являясь украшением СССР, того самого с которым украинские националисты уже 25 лет усиленно борются и небезуспешно. Экономика фактически развалена.

Уровень жизни

Возможно, население стало жить лучше? Ну, там постиндустриализм и прочие модные словечки?

Возможно, кто-то и стал. Но это абсолютное меньшинство украинского населения и как раз то, которое смогло устроить бизнес на крови сограждан. А в основном люди стали жить намного беднее, а значительная часть населения впала в нищету.

Не считая тех, кто в результате войны потерял вообще все.

Гривна обвалилась по отношению к доллару с 7,993 гривны за доллар 1 января 2014 года до 24,00 гривны за доллар в начале 2016 года. Сегодня один доллар равен 27,23 гривнам.

По отношению к падающему рублю гривна за два года упала с 0,25 гривны за рубль 1 января 2014 года до 0,33 гривны за рубль 1 января 2016 года, сегодня — 0,36 гривен за рубль.

Но не долларом единым жив человек. Он получает зарплату в гривне и покупает товары в гривне. Каковы тут достижения «проевропейской» власти?

Среднемесячная заработная плата на одного работника в 2013 году составляла 3265 гривен. В 2014 году — 3480 гривен. В 2015 году — 4207 гривен. За два года среднемесячная заработная плата выросла на 28,85%. За этот же период только официальный уровень цен вырос на 78,98%. Население стало беднее официально на треть, в реальности же в большей пропорции.

Население беднеет вдвое быстрее падения ВВП. Уже одно это говорит о том, на кого работает новая «украинская», «народная» власть. Именно поэтому за последние два года доверия к ней стремительно падало…

Доверие к власти

Граждане Украины не верят власти. Проведенный в декабре 2015 года опрос показал, что доверие к президенту составляет только 25%. При этом только 4% поддерживают его полностью. Остальные частично и, видимо, от безнадеги, потому как они уже вообще никому не верят.

Уровень доверия к кабмину и парламенту намного ниже — порядка 10%. При этом личный рейтинг премьер-министра Арсения Яценюка находится на уровне 1%. До абсолютного дна осталось недалеко. Хотя, может, оно уже и достигнуто, но социологи решили допустить небольшую погрешность, зайдя с опросом в правительственный квартал.

При этом стоит напомнить, что в опросах не участвуют бывшие граждане Украины, которые сейчас находятся на неподконтрольной Киеву территории. А они как раз резко негативно относятся ко всем вышеперечисленным органам «власти».

Накануне падения режима Януковича его рейтинг поддержки был почти в полтора раза выше уровня поддержки Порошенко сегодня, а с учетом мнения всех бывших жителей Украины, то и в два раза. Тем не менее Запад пока не спешит оказывать поддержку населению Украины в свержении антинародного режима, как он это сделал в 2013-2014 годах. Видимо, его все устраивает, а мнение и будущее населения Украины его абсолютно не интересует.

ЕС. Сегодня абсолютно бессмысленно проводить опросы по поводу вступления Украины в ЕС. Вопрос тут не в желании граждан Украины выбраться из этого ада, в который их столкнул и Евросоюз тоже, а в том, что Европа не хочет видеть Украину в своем составе.

В народе есть хорошая фраза, отображающая взаимоотношения Украины и ЕС: поматросили и бросили.

НАТО. В альянс хотят вступить все меньшее и меньшее число украинцев. Пик желания укрыться под североатлантическим зонтиком был в конце 2014 года, когда, согласно опросам, 51% от оставшихся под контролем Киева граждан Украины были «за» НАТО, 25% «против». Естественно, тут не было учтено мнение жителей большей части Донбасса и ушедшего Крыма. Но уже в конце 2015 года только 46% украинцев высказались «за» вступление в Североатлантический альянс, а 31% уже был против.

При этом надо понимать, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса до войны жило 10% населения страны, а еще 1,5 млн граждан за последние два года были вынуждены бежать в Россию. Все они уже высказали свое отношение, как к НАТО, так и к ЕС, но не социологам: одни с оружием в руках, а другие — ногами.

Да что там граждане Украины? Уже и США с Европой не верят своим ставленникам. Третий раз с наскока западные колонизаторы пробуют захватить Украину и всегда сталкиваются с одним и тем же. Те, на ком они остановили свой выбор в качестве лучшей части общества, оказывались ворами и подонками. А последние еще и убийцами.

Уже никто на Западе не верит в то, что нынешнее руководство Украины способно выстроить что-то жизнеспособное. А другие с ними не работают. Уже очевидно, что без постоянных донорских вливаний МВФ «проевропейская» Украина обрушится и быстро уйдет под опеку Москвы. На Западе все это понимают и даже пытаются действовать. Значительную часть украинского правительства составляют уже даже не их агенты влияния, а граждане США и стран ЕС, но и это не работает. Уже пошел разговор о том, что все внешние финансовые потоки должны быть жестко поставлены под контроль МВФ и европейских институций.

Бывший посол Германии в

Украине Дитмар Штюдеманн:

«Украина уже в третий раз пытается стать современным демократическим государством, однако до сих пор все деньги, которые поступали в Киев с Запада, пропадали в черной дыре. План Маршалла для реформирования и развития страны будет иметь смысл лишь в том случае, если вся финансовая помощь, которую Киев до сих пор получал, будет контролироваться МВФ и европейскими институтами. Если оставить это полностью в руках Украины, опыт показывает, что это не работает. За 25 лет ее (Украины) независимости мы наблюдали неконтролируемую борьбу за власть и обеспечение частных интересов, которые очень часто представляли собой финансовые интересы. Если это будет повторяться снова, нынешняя финансовая стабилизация совсем не достигнет цели».

Итак, после двух лет независимости доверия к новой власти в Киеве уже нет ни у кого. Для США и Европы Украина — это колония с прямым внешним управлением. Другого варианта развития украинской независимости они не видят, потому что любая настоящая независимость украинских элит обозначает саморазрушение государства и его быстрый конец. Конец той истории, которой Запад отдал двадцать пять последних лет, построения на обломках СССР «Украины не России».

К сожалению, это еще не конец нашей истории. Прошло только два года счастливого украинского будущего, которое уже стало для ее населения страшным настоящим и, судя по настрою «евроинтеграторов», эксперименты над населением будут продолжены.

Виталий Кокорин