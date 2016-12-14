Подвиг подольских курсантов

74-летию подвига Подольских курсантов... 74 года назад примерно 3,5 тысячи курсантов Подольских военных училищ вписали в нашу историю ещё одну героическую страницу. В октябре 1941 года они остановили части вермахта, которые рвались к Москве. Жуков выступил перед курсантами, сказав всего лишь несколько слов: «Дети, продержитесь хотя бы пять дней. Москва в смертельной опасности».

Подольские артиллерийское и пехотное училища были созданы в 1939-1940-е годы. До начала Великой Отечественной войны в них обучалось до 3 тыс. человек. Начальником Подольского Пехотного училища был генерал-майор Василий Смирнов, а Подольского Артиллерийского училища полковник Иван Стрельбицкий. С началом войны в эти училища были направлены студенты-комсомольцы из разных высших учебных заведений СССР. Программа 3-летнего обучения была сокращена в 6-месячную. Многие из курсантов училищ успели до того, как вступили в бой, проучиться только один месяц – сентябрь.





В начале 30 сентября — 2 октября 1941 года вермахт начал операцию «Тайфун». 5 октября части противника захватили Юхнов, и вышли на подступы к Малоярославцу. В обороне советских войск на Ильинском боевом участке Можайской линии обороны столицы была образована брешь, которую немецкое командование могло использовать для выхода к Москве. В этот же день колонну противника — 20 тыс. мотопехоты и до 200 танков, которая двигалась по Варшавскому шоссе, обнаружила воздушная разведка. Выхода не было, единственным резервом Ставки на данном направлении были только юноши этих училищ. 5 октября около 2 тыс. курсантов артиллерийского и 1,5 тыс. курсантов пехотного училищ были по тревоге сняты с занятий и направлены на оборону Малоярославца. Сводному отряду Подольских курсантов поставили задачу преградить путь немецким войскам на Ильинском боевом участке примерно на 5−7 дней, пока не будут переброшены резервы. 6 октября 1941 года отряд прибыл на Ильинский боевой участок Малоярославского укрепрайона и занял оборону по рекам Лужа и Выпрейка от деревни Лукьяново до Малой Шубейки. Там были возведены две линии железобетонных дотов, но завершить их строительство не успели – не было маскировки, бронещитов над амбразурами. Курсанты, установили свои учебные артиллерийские орудия в заранее подготовленных долговременных огневых точках и заняли оборону на фронте в 10 километров, всего лишь по 300 человек на километр. Вместе с местными жителями они спешно укрепляли рубежи, вырыли противотанковый ров.

Ещё до начала основных боёв, передовой отряд курсантов встретился с отрядом десантников капитана Сторчака. В течение суток десантники сдерживали противника на рубеже восточного берега реки Угры. Вместе с курсантами они решили организовать ночную контратаку, она оказалась для немцев неожиданной. Десантники и курсанты, сдерживая натиск противника, постепенно отходили к основному рубежу обороны – на Ильинском. За 5 суток боёв они подбили 20 танков, 10 бронемашин, уничтожили до 1 тыс. врагов. Но и сами понесли тяжёлые потери, в курсантских ротах передового отряда погибло до двух третей личного состава. С утра 11 октября противник начал боевые действия — позиции Подольского сводного отряда подверглись массированным авиаударам и артиллерийскому огню. После этого мост попыталась пересечь колонна вражеской бронетехники с пехотой. Но атаку немцев отбили.

13 октября во второй половине дня танковый десант гитлеровцев силами в 15 танков смог обойти 3-й батальон, выйти на Варшавское шоссе в тыл к отряду. Немцы пошли военную хитрость и чтобы обмануть курсантов на танках закрепили красные флаги. Но обман был раскрыт, и попытка атаковать с тыла провалилась. В ожесточённой схватке враг был уничтожен.

Провалились попытки сломить дух советских курсантов с помощью пропагандистских листовок. «Красных юнкеров» призывали сдаться, сломить их волю ложным сообщением о том, что Варшавское шоссе захвачено почти до Москвы, а столицу СССР захватят через день-два. Но никто не сдался! Советская молодёжь стояла насмерть, выдерживая артиллерийские и авиационные удары. Таяли силы, кончались боеприпасы, к 16 октября в строю осталось всего 5 орудий. Именно в этот день, после мощного огневого удара по всему фронту обороны, вермахт смог захватить оборонительные рубежи на Ильинском участке и то только после того, как практически все курсанты, кто здесь оборонялся, погибли. До вечера задержал продвижение противника дот на шоссе у деревни Сергеевка, им командовал командир 4-й батареи лейтенант А.И. Алешкин. Расчёт 45-мм пушки подбил несколько боевых машин врага. Только когда стемнело, пехота противника смогла зайти в тыл гарнизона дота и забросать его гранатами.

17 октября командный пункт отряда был перемещён в Лукьяново. Ещё течение 2 дней курсанты отстаивали Лукьяново и Кудиново. 19 октября бойцы оборонявшие Кудиново, были взяты в кольцо окружения, но они сумели прорваться из него. В этот же день курсанты получили приказ на отход. 20 октября немногие оставшиеся в живых курсанты Подольского сводного отряда начали отход для воссоединения с войсками, которые занимали оборону на реке Наре. 25 октября вышедших к своим курсантов отправили в Иваново для завершения обучения. В этом жестоком бою Подольский сводный отряд потерял примерно 2500 курсантов, при этом враг потерял около 5 тыс. человек и до 100 танков было уничтожено и подбито. Задачу свою они выполнили – враг был задержан, время выиграно.

Лейтенант Алешкин. Его дот немцы прозвали «оживающим дотом». Дело в том, что Алешкину удалось замаскировать свой дот настолько хорошо, что немцы сначала не понимали, откуда по ним стреляют и потом, когда они уже изрыли из крупнокалиберных минометов землю, оголились бока железобетонного дота. Бронедверей и бронещитов тогда не было, любой рядом разорвавшийся снаряд постоянно ранил наших героев, наших мальчишек Но Алешкин избрал другую тактику: в тот момент, когда немцы, обнаружив его дот, выкатили зенитное оружие и прямой наводкой стреляли по доту, алешкинцы брали свою пушку, выкатывали ее на запасную позицию и пережидали, когда закончится лобовой обстрел. Немцы видели своими глазами, что внутри дота разрываются снаряды, ну ничего живого там не может остаться, и спокойно, вразвалку, шли на штурм, они считали, что уничтожены все курсанты, да и что могло остаться в живых после этого сокрушительного огня. Но в какой-то момент дот оживал и снова начинал! стрелять: ребята закатывали в разбитый дот пушку и опять открывали огонь по солдатам и танкам врага. Немцы были ошарашены!

Виталий Кокорин