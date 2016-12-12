Физика для детей: 10 удивительных игр

1. Светящаяся вода

Чтобы вода в ванной светилась, как белая блузка на дискотеке в свете неоновой лампы, достаточно растворить в ванне 2 крупные таблетки витамина В (45–60 мг каждая). Чтобы свечение было ярким, выключите в ванной комнате свет и установите лампу около ванной (только будьте внимательны, чтобы лампа не упала в ванну, и не оставляйте детей без присмотра!)





2. Таящий снеговик

Сделать снеговика теперь можно не только на улице, не только зимой и не только из снега. Вам понадобится 2 стакана соды, 2 столовые ложки соли, все это хорошо перемешать, добавить жидкого мыла для рук (примерно 1 ложка чайная) и 8 чайных ложек воды. Все это надо хорошо перемешать, когда пройдет реакция, пена должна получиться густой, так что из нее можно будет лепить. Для украшения используйте любые подручные, но не очень тяжелые предметы — пуговки, веточки и пр.

3. Рисуем шариками

Создавать съедобные картины — это легко! Ваш ребенок может рисовать, а вы можете не бояться, что он потянет краски в рот. Все, что нужно, — семена базилика, пищевые красители и немного воды. Перед тем, как играть с окрашенными шариками, добавьте на поверхность немного воды, чтобы они могли свободно скользить!

4. Радуга из пены!

Все, что понадобится для создания красивых разноцветных гор из пены, — это жидкость для мытья посуды, пищевые красители и немного теплой воды. Все нужно хорошо размешать до образования пены, и рисуйте себе на здоровье…

5. Тесто для радуги

Чтобы сделать тесто, вам понадобятся: пена для бритья и кукурузный крахмал в пропорциях 1 к 1. Добавьте краски, чтобы получить тесто разного цвета…

6. Красивая слизь

Дети очень любят играть с такими вещами, которые, казалось бы, лучше и не трогать. Вспомните все эти лизуны, эластичные шарики с подсветкой и прочие игры. Теперь вы можете сделать нечто подобное сами. Возьмите 2 чашки канцелярского клея и 1–2 столовые ложки жидкого крахмала. Чтобы придать цвет, можно использовать пищевые красители. Такая слизь не пачкает мебель, не клеится к вещам, и ее можно снова собрать, разорвав на кусочки. Только следите, чтобы дети не брали ее в рот!

7. Светящееся тесто

Вы не поверите, как просто можно перенести светящиеся игры из ванной в комнату, просто сделав светящееся тесто. Приготовьте любое тесто, как для пирога, но чтоб оно было достаточно густое, и добавьте тот же витамин В. Как красиво, правда?

8. Ледяные фигуры

Если ваш ребенок хочет создавать красивые ледяные фигуры, пусть проявит фантазию и немного выдержки. Если взять длинный или высокий контейнер и постепенно замораживать его, слоями добавляя воду и красивые аксессуары, можно получить целое произведение искусства.

9. Поиграем в Деда Мороза

Чтобы сделать снег, не нужно быть волшебником, Дедом Морозом или принцессой Эльзой. Достаточно взять 3 чашки соды для выпекания, четверть стакана шампуня, каплю пищевого красителя голубого цвета и немного воды. Все это хорошенько перемешайте, а чтобы тесто было более рассыпчатым, но лепилось, добавьте лимонной кислоты в порошке. Приятной игры!

10. Соляные башни

Это удивительно интересное занятие развивает творческое мышление и займет вашего ребенка на долгое время. Все, что вам нужно, — это крупная соль, немного воды, чтобы соль не была сухой, но и не расплывалась, и формочки для игры в песочнице. Создайте с ребенком свой соляной шедевр, а затем возьмите жидкую акварель и аккуратно пипеткой наносите краску на соляную скульптуру. Обратите внимание, если делать это кисточкой, то соль может осыпаться, пипетка же не нарушит гармонии вашего творчества.

Виталий Кокорин