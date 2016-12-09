Цитаты Уильяма Шекспира, остающиеся актуальными по сей день

1. Совсем не знак бездушья — молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри.

2. Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус.





3. Мы раздражаемся по пустякам, когда задеты чем-нибудь серьезным.

4. Природа-мать мудра, да сын безмозглый.

5. Где мало слов, там вес они имеют.

6. Любовь бежит от тех, кто гонится за нею. А тем, кто прочь бежит, кидается на шею.

7. Глупость и мудрость с такой же легкостью схватываются, как и заразные болезни. Поэтому выбирай себе товарищей.

8. Ад пуст. Все черти здесь.

9. Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит.

10. Мужчины похожи на апрель, когда ухаживают, и на декабрь, когда уже женаты.

11. Надежда на наслаждение почти так же приятна, как и само наслаждение.

12. Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами.

13. Успех острого слова зависит более от уха слушающего, чем от языка говорящего.

14. Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.

15. У каждого безумия есть своя логика.

16. Влюбиться можно в красоту, но полюбить — лишь только душу.

17. Ворона грязью перемажет крылья. Никто и не заметит всё равно. А лебедь, несмотря на все усилья, Отмыть не сможет с белизны пятно…

18. Одним взглядом можно убить любовь, одним же взглядом можно воскресить её.

19. Трус умирает при каждой опасности, грозящей ему, храброго же смерть настигает только раз.

20. Бедное раздавленное насекомое страдает так же, как умирающий гигант.

21. Три правила достижения успеха: знать больше, чем остальные; работать больше, чем остальные; ожидать меньше, чем остальные.

22. Нет ничего ни плохого, ни хорошего в этом мире. Есть только наше отношение к чему-либо.

23. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово.

24. Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.

25. Грехи других судить Вы так усердно рвётесь — начните со своих и до чужих не доберётесь.

Виталий Кокорин