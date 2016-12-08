Полпред президента России подтвердил успехи Ингушетии

Полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском Федеральном округе Олег Белавенцев посетил Ингушетию. Он обсудил с главой республики Юнус-Беком Евкуровым социально-экономическое положение и перспективы развития, посетил достопримечательности и образовательные учреждения, пишет Pravda.Ru.





Глава Ингушетии и полпред приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания школы и первого детсада в Али-Юрте, посетили образовательные объекты в Магасе. Они осмотрели научную библиотеку и учебно-лабораторный комплекс Ингушского государственного университета, который недавно принял первых студентов.

"Полномочный представитель президента для округа — один из важнейших людей, главный куратор, который отвечает за развитие всего округа, — сообщил Правда. ру председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа", член Центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев. — Поэтому, когда полномочный представитель приезжает в любой субъект, то смотрит, какие проблемы есть в регионе. Действия властей Ингушетии по строительству учреждений образования и культуры и здравоохранения оцениваю позитивно. Там много делается в социальном плане, несмотря на кризис власти нашли возможность реализации проектов, они обеспечены финансированием. Осуществляется ФЦП по развитию Ингушетии. Нужно создавать условия, способствовать созданию привлекательной атмосферы для инвесторов и содействовать развитию малого бизнеса, предпринимательства. Ингушетия очень существенно в последнее время работает в этом плане".

Олег Белавенцев дал хорошую оценку качеству выполненных работ и поинтересовался, есть ли проблемы. Они, действительно, есть в связи с отсутствием корпуса для медицинского факультета, но этот вопрос при содействии Минобрнауки России решается. Полпред посмотрел библиотечные фонды учебной и научной литературы, проявив особый интерес к справкам о героях и выдающихся личностях ингушского народа. Он предложил передать эти данные в Музей "Россия в Великой войне" в Царском Селе под Петербургом.

"Визит представителя Президента — важное событие для для Ингушетии, — сказал Правда. ру Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук, член Союза писателей России. — Надо говорить о проблемах в Ингушетии и в других республиках Северного Кавказа. Рождаемость в этих регионах высокая, а занятость — недостаточная. Власти Ингушетии прилагают большие усилия для того, чтобы решать эти проблемы, но не все зависит от них. Безусловно, поездка постпреда даст толчок для решения этих проблем. Действия властей Ингушетии оцениваю очень высоко. Ими делается очень многое, профессионально и по плану. Руководство прилагает максимум усилий для того, чтобы решить проблемы и способствовать дальнейшему развитию региона".

Юнус-Бек Евкуров поблагодарил гостя за понимание проблем Кавказа и помощь в их решении. В числе ближайших целей он назвал быстрое развитие образовательной и социальной инфраструктуры: "Мы строим новые объекты, ситуация меняется к лучшему и свидетельствует о развитии системы образования".

"У нас у всех одна цель — чтобы республика динамично развивалась, — заявил полпред Олег Белавенцев на встрече с руководством Ингушетии. — Она и развивается. Здесь успешно решается демографическая проблема. Это отрадно, чем больше россиян, тем лучше".

Глава Ингушетии сообщил, что в этом году успешно завершается реализация всех проектов ФЦП: "До конца года мы сдаем все объекты, строящиеся в рамках реализации ФЦП по социально-экономическому развитию республики. Все средства освоены, все идет по плану, и серьезных срывов по срокам сдачи у нас нет. До конца декабря будут сданы два важных объекта: Дворец спорта и детская больница".

Олег Белавенцев заявил, что представительство готово оказывать республике содействие по любым вопросам: "Я со своей стороны сделаю все возможное для решения возникающих проблем. Перед нами стоят общие задачи и позиция у нас совершенно однозначная — это оказывать поддержку. Все вопросы, которые будут возникать, будем решать в рабочем порядке".

"Институт полномочных представителей Президента в федеральных округах создан для контроля и помощи на местах, — сказал Правда. ру Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. — Конечно, Ингушетии можно на полпреда рассчитывать. Это — глаза и уши Президента, любой вопрос от финансов до кадров он может решить. После их визитов происходят значимые перемены в регионах, в том числе экономические".

Юрий Кондратьев