Как советские танкисты восстали из мертвых и угнали немецкий танк

Воронежско-Ворошиловоградская операция, проходившая летом 1942 года, была не самой удачной для Красной армии. Немецкие танковые дивизии постепенно охватывали все новые и новые скопления советских войск. Повсюду гремели бои, и найти целый танк было практически невозможно. Такая же проблема стояла перед экипажем КВ под командованием Семена Коновалова. Буквально вчера его машина сотрясалась от попаданий вражеских снарядов, а уже сегодня танкисты получили команду отступать, но танк Коновалова был неисправен. Было решено, что обездвиженная машина догонит своих, как только закончится ремонт, для этого даже выделили самого опытного техника бригады - Серебрякова. Из предосторожности пятидесятитонную "глыбу" забросали ветками, травой и полевой ремонт начался.

Спустя несколько часов внимание измученных жарким ростовским солнцем танкистов привлек шум техники. Не далее как в полукилометре от них на дороге показались две немецкие бронемашины. Двигаться КВ не мог, но стрелять у него получалось замечательно, что было продемонстрировано незамедлительно - точный выстрел и один бронетранспортер объят пламенем, а второй уже пятится назад.





Спустя несколько минут все на той же дороге показалась длинная колонна немецких танков PzKpfw III или просто Т-3. Проигнорировав уже догорающий броневик, все 75 машин уверенно двинулись вперед. Эта оплошность стоила им четырех танков, так как 76-миллиметровая пушка КВ с такого расстояния промахов не знала и била очень мощно. Паника в немецком строю сменилась отступлением - обнаружить замаскированный танк они не могли и видимо предположили, что здесь целое скопление техники противника. Час на перегруппировку, и вот опять немецкие Т-3 ползут в атаку на "невидимого" противника. И опять отступают, ведь снаряды КВ уничтожают еще шесть танков. Третья волна и снова все по-старому: шесть танков, восемь автомашин с пехотой и еще один бронетранспортер превратились в кучу металлолома.

Правда, такая ураганная стрельба не могла не выдать местоположение танка Коновалова, по воспоминаниям танкистов, броня танка рябила от сотен вмятин, которые оставили снаряды из пушек Т-3.

Экипаж решил заранее, что как только последний снаряд будет выпущен из пушки КВ, товарищи покинут танк. Но именно в тот момент, когда они собрались уходить, из 105-миллиметрового орудия в борт КВ попал снаряд и четверо из семи танкистов погибли. В живых остались командир танка Коновалов, техник Серебряков и наводчик орудия Дементьев. Опасаясь второго попадания, выжившие выбрались через люк в днище танка. В шуме взрывов и выстрелов наперевес с танковым пулеметом, который был заблаговременно скручен с героического КВ, они успели отползти на безопасное расстояние.

Ночью остатки героического экипажа двинулись в сторону своих. Несколько суток танкистам приходилось есть лишь траву и мох - заходить в деревни и хутора они опасались, боясь предательства. За такие лишения судьба отблагодарила их сполна. Однажды утром экипаж наткнулся на Т-3, который стоял на окраине деревни. Люки танка были открыты, слышалась веселая немецкая речь. По-видимому где-то неподалеку привал устроил целый танковый взвод, однако экипаж одинокого танка еще не успел присоединиться к остальным.

План был придуман и реализован моментально. Часовой бесшумно падает в траву, а три советских танкиста набрасываются на экипаж Т-3. Не успевших опомниться хозяев немецкого танка Коновалов и товарищи забивают прикладами, командир Т-3 хватается за пистолет, но в него стреляют. Итак, танк захвачен, еда имеется, а значит, можно смело ехать в сторону советских войск, что герои и делают. Можно лишь представить удивление фашистских солдат, когда они поняли, у них из под носа угнали танк.

Появление в расположении советских войск выжившего экипажа КВ на немецком танке было крайне эффектным. После того как ситуация прояснилась, героям рассказали, что экипаж КВ считается полностью уничтоженным и более того, танкистов уже успели наградить с формулировкой "посмертно". Бумаги переписывать не стали, и поэтому получилось, что выжившие члены экипажа буквально восстали из мертвых. Трофейный Т-3 отдали Коновалову, и за следующий месяц на нем он уничтожил еще три танка противника.

Виталий Кокорин