Саудовская монархия провоцирует войну в заливе

2016 год начался с резкого обострения ситуации в Персидском заливе. 2 января в Королевстве Саудовской Аравии (КСА) вместе с 46 осужденными по обвинению в терроризме был казнён известный шиитский проповедник шейх Нимр аль-Нимр. В ответ на демонстративную казнь авторитетного клирика прошли протесты в Иране (там демонстранты пытались поджечь посольство Саудовской Аравии в Тегеране, атаковали консульство в Мешхеде), Ливане, Ираке, самом саудовском королевстве.

Здесь с протестами вышли жители Эль-Катиф – родного города шейха аль-Нимра. Для разгона этой демонстрации саудовские власти пригнали войсковое подразделение, оснащённое бронетехникой. Протест усмирили слезоточивым газом. Шиитского проповедника шейха Нимра аль-Нимра власти королевства заключили под стражу ещё в 2012 году. То было время «арабской весны». Волна протестов докатилась и до Саудовской Аравии. Здесь на фоне золотой витрины нефтяного благополучия накопилось немало социальных проблем. Миллионы саудовцев оказались «на задворках» шикарной жизни тысяч принцев и принцесс. По сообщениям, мелькавшим в то время в западной прессе, доход примерно 4 миллионов коренных жителей королевства составлял в месяц всего 530 американских долларов (около 17 долларов в день), что для этой богатой страны считалось чертой бедности.





Онлайн-фильм о бедности в Саудовской Аравии сделали три местных видеоблогера, и тут же оказались за решёткой. Хотя тема эта ни для кого не была секретом. Бедность провоцировала высокая безработица. Даже согласно официальной статистике, без работы и приемлемого дохода по стране гуляли более двух третей саудовцев моложе 30 лет, и почти три четверти всех двадцатилетних. Заметим кстати, в Саудовской Аравии двухуровневая экономика. Её главный субъект – 16 миллионов подданных королевства. Они обладают неоспоримыми преимуществами при трудоустройстве, оплате и социальном субсидировании. Примерно столько же в стране иностранных рабочих и неграждан – к ним относят потомков кочевых племён, живущих в разных странах Аравии и Востока, а не только в саудовском королевстве.

Особое положение занимает в КСА религиозное меньшинство – шииты. Они живут преимущественно в Восточной провинции (откуда родом и казнённый шейх) и составляют до 15 процентов населения страны. Между прочим, на территории этой провинции находятся основные нефтяные поля Саудовской Аравии. С них идёт то богатство, которым так расточительно пользуются 15 тысяч членов королевской семьи.

Возможности шиитов во многом ограничены. Они менее интегрированы в управление экономикой и государством. Диктат представителей «титульной» в государстве ветви ислама – суннитов – вынуждает шиитов искать поддержку в странах единоверцев, прежде всего в Иране. Здесь получил религиозное образование шейх Нимр аль-Нимр. Почти десять лет он учился в священном для шиитов городе Куме.

Словом, «арабская весна» пришла в саудовское королевство на весьма благоприятную почву. Но власть вытащила кошелёк (приподняла пенсии, субсидии, зарплаты), выкатила бронетехнику и уже знакомым нам слезоточивым газом разогнала протестующих. Наиболее активным нашла место за решёткой. Тем дело и кончилось.

Шейха Нимра аль-Нимра за его проповеди с критикой власти уже дважды арестовывали (в 2004 и 2006 годах), но потом отпускали. Может быть, арест в июле 2012 года тоже не имел бы таких трагических последствий, если бы не распространённое в соцсетях видео. Там аль-Нимр откликнулся на смерть министра внутренних дел королевства, принца Наифа бен Абдель Азиза аль-Сауда, многолетнего куратора религиозной полиции. Похоже, умерший принц, что называется, достал шиитского проповедника до печёнок. Аль-Нимр отреагировал на смерть принца Наифа словами: «Его сожрут черви, тогда как он сам подвергнется адским мукам в своей могиле».

Шейха обвинили в неповиновении властям, разжигании розни и угрозе национальному единству, призывах к применению оружия против сил правопорядка, к иностранному вмешательству в дела королевства. За этим букетом обвинений последовал приговор к смертной казни. В октябре прошлого года его окончательно утвердил Верховный суд Саудовской Аравии, отказавший шейху в прошении о помиловании. 2 января 2016 года власти казнили Нимра аль-Нимра.

В борьбе за лидерство в исламском мире

В прошлом году в Саудовской Аравии казнили 158 человек. Их смерти не заметили правозащитники, борцы за права человека и официальные представители сильно демократических государств. На этот раз казнь шиитского проповедника вяло осудили пресс-секретарь госдепартамента США Джошуа Эрнест, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерико Магерини. Отмолчался обычно активный в Twitter премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

В прошлом году он остро страдал по случаю смерти короля Саудовской Аравии Абдаллы и даже приказал в знак траура приспустить флаг страны, будто беда пришла в британский монарший двор. Продумав полнедели, Кэмерон перенёс-таки на два месяца свой визит в Эр-Рияд, тем и ограничился. Не слышно сегодня принятых в таких случаях призывов к санкциям или составлению списков вредных для Запада саудитов. Демократический мир остался равнодушен к казни видного шиитского проповедника.

На этом, видимо, и строился расчёт Эр-Рияда, что западные политики отнесутся к новогоднему событию, как к религиозному междусобойчику в исламе, мало затрагивающему интересы их стран. 3 января, воспользовавшись нападением на дипмиссии королевства в Тегеране и Мешхеде, глава саудовского МИДа Адель Аль-Джубейр смело объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Больше того, в ответ на призыв представителя американского госдепа к дипломатическому разрешению конфликта, агентство Рейтер со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве КСА сообщило, что Саудовскую Аравию не интересует мнение Белого дома по поводу разрыва дипломатических отношений королевства с Ираном.

Зато оживились ближайшие союзники (скорее, сателлиты) Эр-Рияда по исламской коалиции, якобы созданной для борьбы с терроризмом. Вслед за Саудовской Аравией дипломатические отношения с Ираном разорвали Бахрейн и Судан. Объединенные Арабские Эмираты понизили взаимное дипломатическое представительство до уровня временно поверенного в делах. 5 января отозвал своего посла из Ирана и Кувейт. 6 января – Катар и Сомали. Конфликт набирает обороты.

Эр-Рияд не первый раз рвёт свои отношения с Ираном. В 1987 году во время традиционного хаджа около 400 прибывших в королевство иранских паломников погибли в столкновениях с местной полицией. В ответ демонстранты в Тегеране напали на саудовское посольство, при этом погиб один дипломат. Тогда нападение на посольство привело к разрыву дипломатических отношений, но не переросло в масштабный межгосударственный конфликт.

Впрочем, отношения между этими странами были крепко испорчены ещё в 1979 году, когда исламская революция в Иране снесла тамошнюю монархию (дружественную саудитам) и утвердила теократическое государство. Призыв иранских аятолл к исламским революциям в других странах окончательно вывел из себя многотысячное королевское семейство Эр-Рияда.

Надо сказать, саудовское королевство никогда не было авторитетным в арабском мире. Здесь другие исторические, духовные и культурные центры – Каир, Багдад, Дамаск. Вроде как в близкой нам Средней Азии, где на фоне таких колоссов, как Коканд, Бухара, Самарканд..., поднялись на газовом пузыре туркменские кочевники. Однако большие деньги не принесли им авторитета у соседей. В отличие от Туркмении саудовское королевство качает нефть и газ уже больше полувека. Было время и сателлитами обзавестись и экономически поприжать конкурентов.

С Ираном не удалось сделать ни того, ни другого. Экономические противоречия со временем переросли в религиозные, а затем – в борьбу за лидерство в регионе и исламском мире. Эксперты признают: нынешний конфликт между странами – самый серьёзный за последние тридцать лет.

Под флагом суннитской коалиции

Когда в прошлом году Саудовская Аравия сколотила исламскую коалицию, мир сразу обратил внимание на её суннитский характер. (Никого не ввело в заблуждение наличие там шиитского Бахрейна, принуждённого к дружбе с саудовским королевством ещё в пору «арабской весны». Тогда армия КСА подавила протесты местного населения и сделала соседнее островное государство зависимым от воли Эр-Рияда.) Стало ясно, борьба с терроризмом – формальный повод создания коалиции. Её цель – подавить набирающий силу Иран и ближневосточные страны, на которые Тегеран распространил своё влияние. В этом королевская семья саудитов почувствовала угрозу не только своим интересам, но и государственности КСА, потому и спровоцировала казнью иранского проповедника межгосударственный конфликт.

«Ситуация, сложившаяся в результате противостояния двух наиболее влиятельных стран региона, непредсказуема, – отметил в интервью CNN специалист по Ближнему Востоку Лондонской школы экономики Фаваз Джердес. – В ближайшие недели или месяцы она может выйти из-под контроля».

Этой точки зрения придерживаются многие эксперты. Агентство Bloomberg цитирует президента консалтинговой компании Eurasia Group Иана Бреммера: «Разрыв дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном делает невозможным решение никаких других проблем в регионе — ни в Йемене, ни в Сирии, ни в Ираке. Все локальные конфликты в регионе продолжат нарастать. Это скажется не только на стабильности на Ближнем Востоке, но и на проблеме беженцев».

Немецкая газета Tages Аnzeiger публикует комментарий Андреаса Цумаха, в котором предрекает: «В среднесрочной перcпективе конфликт между Эр-Риядом и Тегераном грозит даже вылиться в четвертую войну в Персидском заливе, которая может превзойти все предыдущие три, начиная с 1980 года по числу жертв, количеству разрушений и негативных последствий для всего региона».

Российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил Sputnik Узбекистан, что необъявленная война между двумя странами ведется давно, а казнь проповедника — очередная глупость саудитов, которая будет иметь для них серьезные последствия. «У них давно необъявленная война. То, что она стала несколько более очевидна и ясна для окружающей публики, и саудовцы разорвали дипотношения с Ираном, вряд ли приведет их к победе над исламской республикой Иран. Персы вообще воинственный народ, хорошо организованный, в отличие от Саудовской Аравии умеют воевать», – сделал вывод политолог.

С этим согласны другие эксперты. Они приводят в пример конфликт в Йемене, где у военных королевства большие проблемы. Здесь регулярным, хорошо вооруженным частям саудовской коалиции, противостоят шиитские повстанцы с оружием советских времён. Меж тем, Эр-Рияд уже потерял в Красном море до десятка боевых кораблей, на суше – артиллерийские установки, бронетехнику, летательные аппараты и окончательно увяз в этой региональной войне.

Тегеран, надо признать, оснащён получше повстанцев. Несмотря на то, что «американцы снабжают Эр-Рияд дорогостоящей военной техникой, Саудовская Аравия и Иран — два несопоставимых с военной точки зрения государства, так как Тегеран во всех отношениях превосходит саудовцев», – так оценивает противостоящие силы Евгений Сатановский.

Вместе с тем, некоторые политологи считают, что саудиты устроили этот демарш больше для мобилизации исламской коалиции, чем для начала реальных боевых действий. «С 1979 года оба государства опосредованно вступали в целый ряд локальных военных конфликтов по всему Ближнему Востоку и часто обменивались угрозами и оскорблениями. Но в итоге они всегда останавливались в шаге от прямого конфликта и приходили к холодному перемирию», — сказал агентству Reuters ближневосточный эксперт Фонда Карнеги Карим Саджапур. Эксперт надеется, что до войны в заливе дело не дойдёт.

Останемся с этой надеждой и мы. Но в памяти почему-то всплывает непечатная оценка нашего министра Сергея Лаврова, выданная в прошлом августе на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аль-Джубейром. Эти слова отнесли тогда на счёт назойливых арабских журналистов. А может быть, всё-таки российский министр имел в виду дипломатов королевства? Последние действия саудовского МИДа к тому побуждают…

Виталий Кокорин