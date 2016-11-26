Восемь подвигов танкистов в современной России

Не так давно мы писали о пяти дерзких подвигах танкистов Великой Отечественной войны. Но, как справедливо заметили наши читатели, в современной истории России героизма было ничуть не меньше. Поэтому мы продолжаем цикл историй про героев-танкистов и их подвиги.

Алексей Козин: «Машину не брошу!»





Лейтенант Козин в составе мобильного отряда выполнял задачи по патрулированию границы с Чеченской Республикой на заставе в Аксае, Дагестан. 5 сентября 1999 года два танка капитана Панева и лейтенанта Козина вместе с пехотой попали под обстрел. Несколько раз танк Козина уходил от вражеских гранат, но один из выстрелов все-таки достиг цели. Заряжающему, который вел огонь из ДШК, обожгло лицо, наводчику орудия поранило осколками ноги. Экипаж все же смог выбраться из горящего танка. Схватив автомат механика-водителя, Козин приказал раненым солдатам уходить, а сам остался прикрывать отход танкистов. Когда закончились патроны в автомате, он взобрался на башню и открыл огонь из зенитного пулемета. Из-за шквального огня противника подобраться к танку было невозможно. Лейтенанта спасти не удалось.

Последнее, что услышали сослуживцы Алексея — «Машину не брошу!». Звание Героя Российской Федерации Алексею Козину присвоено посмертно.

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Вадим Макаров. Ни одной потери

У танкиста Макарова внушительный послужной список: служил в Группе советских войск в Германии, Северо-Кавказском и Ленинградском военных округах, командовал танковыми взводом и ротой, участвовал в Афганской войне и Карабахском конфликте.

Но самый яркий эпизод его службы — командование 83-м отдельным танковым батальоном в ходе первой чеченской войны. С 20 апреля по 23 мая 1996 года капитан Макаров руководил батальоном, участвовавшим в рейдовых операциях совместно с частями армейского спецназа и ВДВ практически по всей территории Чечни и получившим прозвище «Черное крыло».

В ходе боевых действий батальон не потерял ни одного танка и ни одного танкиста. В этом — великая заслуга командира! [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]

Евгений Капустин. Бой с поврежденным позвоночником

В январе 2000 года Евгений Капустин был тяжело ранен в Грозном, во время уличных боев. Но, даже получив повреждение позвоночника, он не покинул танк и продолжил вести бой. Только после подхода подкрепления танкист был эвакуирован в госпиталь. И это — не единственный случай, когда Евгений проявил храбрость и мужество в бою. Во время штурма сел Карамахи и Чабанмахи Буйнакского района танкист точным попаданием в окно дома уничтожил более десяти боевиков. За проявленное мужество в операциях на территории Северо-Кавказского региона Евгений Капустин получил заслуженное звание Героя Российской Федерации. Олег Касков. Когда нельзя проиграть

4 апреля 1996 года в Чечне в районе Ведено мотострелковая колонна с танковым охранением под командованием старшего лейтенанта Каскова попала в засаду. Олег Касков был контужен, наводчик и механик-водитель тяжело ранены. Казалось, этот бой уже проигран. Но, собрав волю в кулак, старший лейтенант вытащил раненых из танка и оказал им первую помощь. Затем Касков ликвидировал пожар в боевом отделении танка и, заняв место наводчика, прямым попаданием поразил наиболее опасную для колонны позицию противника. Танкист до последнего снаряда прикрывал выход колонны из зоны обстрела. В 1997 году за мужество и героизм при выполнении специального задания Олегу Каскову присвоено звание Героя России. [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]

Сергей Мыльников. Неожиданный маневр

8 августа 2008 года сержант Сергей Мыльников находился в составе российской миротворческой группы, защищавшей осетинский народ от геноцида. В уличном бою в столице Южной Осетии Цхинвале экипаж Т-72 под командованием Мыльникова уничтожил 2 танка и 3 единицы легкой бронетехники, таким образом танкисты обеспечили прорыв к окруженным миротворцам и спасли их от уничтожения. Но бой на этом не закончился. Мыльников до последнего держал оборону, и только после того, как машина получила четыре прямых попадания, экипаж покинул танк. Кольцо грузинских войск вокруг миротворцев сжималось. Было принято решение отходить навстречу нашим войскам. Однако из-за ожесточенного огня противника сделать это было невозможно. Тогда сержант Мыльников вернулся в свой поврежденный и безоружный танк и на максимальной скорости двинулся навстречу врагу. Такой неожиданный маневр сделал свое дело. В панике противник бросился врассыпную. Именно это позволило российскому миротворческому батальону прорваться к своим и вынести раненых и погибших. [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]

Александр Синельник. Зачислен навечно

21 февраля 1995 года 3-я танковая рота под командованием капитана Синельника участвовала в окружении Грозного и захвате господствующей высоты в районе Новые Промысла. Боевики в течение 15 часов предпринимали яростные попытки сбить мотострелков и танкистов с высоты. В критический момент боя Александр Синельник возглавил бронегруппу и, вызвав огонь на себя, дал возможность мотострелкам закрепиться на своих рубежах. По его танку было произведено 6 выстрелов из гранатомета, но капитан продолжал вести бой. Будучи смертельно раненым, Синельник отдал приказ экипажу покинуть горящую машину и вывел танк в безопасное место.

Александру Владимировичу Синельнику присвоено звание Героя Российской Федерации. Приказом Министра обороны РФ от 4 апреля 1999 года он навечно зачислен в списки 3-й танковой роты танкового батальона 506-го гвардейского мотострелкового полка. [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]

Сергей Вчерашнев. Жизнь за раненых

1 декабря 1980 года. Афганистан. После ожесточенного боя в помощь раненым был выделен танк, которым управлял механик-водитель Сергей Вчерашнев. Пока бойцы ползком, под шквальным огнем, забирали убитых и раненых, машина Сергея прикрывала их от прицельного огня, маневрируя под выстрелами противника. Взяв БРДМ с раненными на буксир, танк пошел на обратный прорыв. Темнело. Чтобы лучше видеть дорогу и скорее довезти раненых, Сергей открыл люк танка. Танкист не заметил, как один из душманов вплотную подобрался к дороге и выстрелил из гранатомета в упор. Граната ударила в пушку машины и разорвалась. Внутри танка никто не пострадал. Из всего отряда погиб только один боец — сам механик-водитель Сергей Вчерашнев, сделавший для спасения отряда больше всех. Юрий Яковлев. Держать до последнего

Внук советского танкиста, участника Великой Отечественной войны Ивана Никитича Яковлева, Юрий продолжил семейную традицию и, окончив в 2002 году Челябинское высшее танковое командное училище, поступил в 503-й мотострелковый полк постоянной готовности Северо-Кавказского военного округа.

Во время осетинских событий августа 2008 года он одним из первых выдвинулся навстречу противнику во главе батальонной тактической группы. Утром 9 августа передовая танковая группа капитана Яковлева вошла в Цхинвал, который контролировался грузинскими войсками. Танкистам удалось прорваться к позициям миротворческого батальона российских войск. С близкой дистанции, маневрируя и подставляя под удар лобовую броню Т-72, Яковлев продолжал вести бой. Танк продержался вплоть до отхода грузинских войск из Цхинвала. И это после четырех прямых попаданий! Яковлев не только проявил отвагу и мужество в бою, но и умело командовал подразделением: в его группе, состоявшей из четырех Т-72, был потеряна только одна машина, и только один военнослужащий получил ранение.

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Виталий Кокорин