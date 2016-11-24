Весь мир говорил о нашей Великой Победе

69 лет назад никто в мире не сомневался, кто внес наибольший вклад в победу над фашизмом. Ни одна страна мира не приписывала эту победу себе. Сегодня мы публикуем то, что говорил мир о НАШЕЙ Великой Победе.

ГОССЕКРЕТАРЬ США 1933-1944гг, К.Хелл,: “...Только героическое сопротивление Советского Союза спасло союзников от позорного сепаратного мира с Германией...”;





УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, из выступлений 1943-1944 гг: "...Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанёс Гитлер России. Но Советы не только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире... Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством Русского манёвра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов... Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине... Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины..."

ГОССЕКРЕТАРЬ США Е. Стеттиниус: "...Американскому народу не следует забывать, что в 1942 году он был недалёк от катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удержать свой фронт, для немцев создалась бы возможность захвата Великобритании. Они смогли бы также захватить Африку, и в этом случае им удалось бы создать свой плацдарм в Латинской Америке..."

Президент США Ф,РУЗВЕЛЬТ, 6 мая 1942 г, телеграмма генералу Д.Макартуру: "...С точки зрения большой стратегии... трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств объединённых наций вместе взятых..."

И напоследок, НАЦИСТСКИЕ СМИ О КРАСНОЙ АРМИИ:

"Фелькишер беобахтер" от 29 июня 1941г.: "...Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке..."

"Франкфуртер цайтунг", 6 июля 1941г.: "...психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке... в большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но, в свою очередь, пытается охватить германские клещи..." Помните свою историю и не позволяйте никому осквернить Победу своих предков.

Виталий Кокорин