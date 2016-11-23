Простые советы, которые помогут тебе выжить на войне

Война, в общем, это гнилое дело, но на войне есть дерьмо — это зачистка городов от боевиков.

1. Если вы проводите зачистку ,то как в анекдоте: в комнату заходите вдвоем — сначала граната, потом вы.





2. Подойдя даже к открытым дверям любого офиса — не входи. Жопой чувствуешь, что там может быть враг, не экономь гранаты, выдергивай чеку и закатывай первую. После взрыва через 5 секунд, не выдергивая чеки, закатывай в помещение вторую и сходу за ней -вскакивай. Кто уцелеет от первой, при виде второй, упадет на пол, и закроет голову руками — возьмешь живым.

3. Стоя перед дверью и ожидая своих товарищей, собирающихся для штурма, придержите дверь, чтобы ее было не открыть. Иначе в коридоре увидите или гранату или ствол.

4. Гранату закатывать по полу. Не кидать.

5. Не бегать перед стволом товарища. Вы перекрываете ему возможность стрелять.

6. Любая закрытая дверь НЕПРИКОСНОВЕНННА, так как может быть заминирована.

7. Ящики не открывать, электронику не включать. Ничего не трогать. Все может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя открывать холодильник, даже если очень хочется кушать, и поднимать крышку унитаза, поправлять кривовисящие картины на стенах.

8. Не трогать трупы, столы и другие предметы (все можно заминировать).

9. При первом выстреле — не «маячить», сразу падать.

10. Не держать палец на крючке (часто погибают товарищи).

11. Не брать патроны с открытых цинков, захваченных у боевиков, они могут вместо пороха в патроны зарядить тротил (разорвет автомат, оторвет голову).

12. Гранаты носить в специальных мешках, открытыми не держать (были зацепы).

13. Не надо с РПГ стрелять по людям, бесполезно (рассчитан только на бронетехнику).

14. Рожки изолентой не перематывай (в бою перекосит патрон — откинешь сразу оба).

15. На АК предохранитель имеет три положения. Собственно, блокировка, автоматический огонь и одиночный. Если вы в панике резко снимете с предохранителя, то наверняка опустите его до упора и поставите, тем самым, в режим одиночного огня. Это сделано, что бы обезумевший от ужаса боец не просадил магазин за секунду и не остался без патронов. Помните об этом.

16. Предохранитель на АК достаточно мерзко лязгает. Если вам нужно снять его тихо, то оттяните его и плавно переведите в нужный режим огня (это почти всегда одиночный огонь).

17. Перед выходом попрыгайте на месте. Проверьте, что на вас ничего не лязгает и не бренчит. Антабки на оружии лучше заранее перемотать изолентой или бинтом. Патрон в патронник, и на предохранитель.

18. Изучите таблицы стрельбы на свое оружие. Пуля летит НЕ ПРЯМО. У нее баллистическая траектория с превышениями и понижениями. Поэтому грамотное определение расстояния до цели и знание таблицы стрельбы — это хорошая возможность попадать быстро, а значит уменьшить время, пока стреляют по вам.

19. Ветер влияет на траекторию полета пули. Изучите влияние ветра на ваше оружие ЗАРАНЕЕ, а не походу и на глазок.

20. Если вам представилась возможность выбирать оружие — берите такое же (такой же калибр) как и большинство ваших товарищей. На себе много патронов не унести, а кончаются они быстро, особенно в городе, так что если с вами смогут поделиться — это большой плюс. Если вашего товарища убили, не побрезгуйте восполнить свой боекомплект (предварительно получив разрешение от командира).

21. Если вы уходите в «автономку», то вы несете на себе 360 патронов (это 12 магазинов и еще столько же, но в пачках просто кидаете в рюкзак. Сильно сэкономите в весе).

22. Помните, что магазины, расположенные на груди и животе — это дополнительная бронезащита.

23. Большинство смертей и ранений происходят от осколков. Обычный ватник вполне способен защитить вас от мелких осколков. Повесив поверх еще и разгрузку с магазинами, вы можете считать себя относительно защищенным. Не забудьте поднять ворот.

24. Бронежилет — это очень хорошо. Любой. Даже самый бэушный.

25. Если вам в броник попала пуля — это еще не значит, что он вас спас. Так как энергия пули, остановленная элементом брони, способна нанести вам чудовищную заброневую травму. Ребра ломает почти всегда. А возможен и разрыв органов. Так что если в вас нет дырки — это еще не повод радоваться. Бывает, что дырка была бы предпочтительнее.

26. Не трогайте гранатометы. Стрелять из них сложно. Оставьте это более опытным товарищам.

27. Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 70-100 метров. Бросайте курить.

28. Если вам что-то послышалось — останавливаете группу и «даете тишину». Слушайте внимательно. Даже если вы будите тормозить группу каждые пять минут, только редкие идиоты будут на вас ругаться.

29. Вы никогда, остановившись, не продолжаете стоять. Нужно встать на колено или лечь. Это очень выматывает, но это вопрос выживания всей группы. Если кто-то ленится садиться — заставьте его.

30. Пальца на спусковом крючке быть не должно, даже если оружие на предохранителе.

31. На маршах, кладете автомат на руки и складываете их на груди крестом. Так легче нести. При этом большой палец провой руки всегда готов снять с предохранителя, а вскинуть оружие достаточно быстро.

32. Ремень (автоматный) всегда на шее. Иначе, если попадете в засаду, будет подрыв мины и вы полетите в одну сторону, а ваше оружие в другую, и вы из легкого 300 превращаетесь в 200.

33. На посту не спать. Если заснете, пристрелить вас захотят не только враги. За это, как и за потерю оружия, расстреливали официально. Сейчас расстреливают неофициально.

34. Пописать можно стоя на коленях, не превращаясь в стоячую ростовую мишень. Туалет, это серьёзно. Если есть специально подготовленная площадка никаких проблем. Если на марше - срать ходят только втроем, один сидит, двое смотрят вокруг на 180 градусов, многих находили валяющимися в собственном дерьме).

35. Чихать в себя. 36. Кто медленно бегает — быстро умирает.

37. Эффективность гранат переоценена. Бывали случаи, когда гранаты взорвалась в небольшой комнате, а внутри были только легкие контузии.

38. Чеку зубами вырвать нельзя. Только пальцами.

39. В стенах могут быть проломы завешанные тряпками или коврами. Так враг может быстро перебегать из парадной в парадную. Помните это. То, что вы находитесь в крайней квартире, не значит, что из соседней к вам нельзя войти через стену.

40. На окна можно вешать сетки от старых советских кроватей. Они хорошо останавливают ВОГи.

41. Вы можете слышать мяуканье, например из-за двери стенного шкафа. Мне очень жаль, но животное обречено. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Открывать нельзя. Это очень сложный момент, всегда, в таких сложных ситуациях хочется оставаться человеком, но…

42. Если вам нужно стрелять из помещения на улицу, то не надо подползать к подоконнику или стоять сбоку от окна. Уйдите вглубь помещения, встаньте на табуретку, закрывшись стеной или т.п. И не включайте свет, нельзя, не подсвечивайте себя (я уже не го ворю о ВУ).

43. Осколки кирпича или бетона, выбитые огнем, имеют свойства лететь на вас. При попадании по глазам… ну вы поняли.

44. Долго стрелять не меняя позицию — плохая идея.

45. Пригибайтесь.

46. Не надо «вычислять снайперов». Не ваша работа, да и знаний вам не хватит. Воюйте дальше, не обращая внимания.

47. Будьте готовы морально «отработать» гражданских, которые засветили вас (если перспектива не радует, то двигайтесь осторожней) 48. На АК-74 (экземпляр с хорошей кучностью боя), можно прикрутить прицел ПСО от СВД. На дистанциях 500-600 метров у АК-74 и СВД очень близко сопряжены траектории, прицел встанет идеально. Будете стрелять и переносить огонь, из-за калибра, гораздо быстрее, чем с СВД. Да и тем, кто решит поискать снайпера, вы будете неинтересны.

49. Современные гранаты РГО и РГН взрываются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ от удара У них ударный взрыватель стоит, а взрыв через промежуток — это срабатывает сам ликвидатор (на тот случай, если граната упала в рыхлый снег)

50. Никто, даже саперы, не занимаются снятием мин и ВУ. Они тупо подрывают их тротиловой шашкой. Не надо умничать и начинать снимать ВУ.

51. На растяжки нормальные воины ставят секреты, чтобы было не снять по-простому. Так что «перерезать нитку» — плохая идея. Просто пройдите мимо. Это не ваше дело, для этого есть старшие товарищи.

52. При ранениях бывают венозные и артериальные кровотечения. «Лечатся» они по- разному. Но тут важно другое. В горячке боя времени нет. С венозным кровотечением товарищ будет умирать несколько часов, а с артериальным буквально 10-20 секунд, а дальше потеря сознания и начинается гипоксия. Так что, чтобы не париться, быстро накладываете артериальный жгут поверх раны (сейчас интерны начнут возмущаться, но такова жизнь, это не гражданка, приходится нарушать) и возвращаетесь в бой. У вашего товарища будет полчаса-час на то, чтобы разобраться самому, ну или это сделаете вы, когда освободитесь.

53. Жгут всегда под рукой! Не в сумке, не в рюкзаке — или намотан на приклад, или в разгрузке под рукой.

54. С собой всегда ДВА жгута! Один вы можете отдать раненому товарищу и через минуту получить пулю в бедренную артерию.

55. Есть такое понятие как «подавление огнем». Активно поливая врага, зачастую, можно сковать его действия, даже не попадая и не нанося урона живой силе. Особенно вам помогут трассера.

56. Помните, трассера, помимо того, что очень сильно засырают ствол, они еще и выдают вашу позицию. Так что не злоупотребляйте ими. Да и прицельный огонь ими вести сложно.

57. Оружие нужно чистить каждый день. Особенно нежно в районе дульного тормоза. Если там будет канавка или ямка, то кучность боя сильно упадет.

58. Последние три патрона в магазине лучше забить трассерами. Чтобы пустой магазин не стал для вас неожиданностью. Более того, если вы оставите один патрон в стволе, то вам останется только подстегнуть новый магазин, то есть скорость перезарядки возрастет.

59. Следите за ногами, не ленитесь их мыть. Натрете — и вы уже не воин.

60. Если видите, что по кому-то можно стрелять, это еще не повод стрелять. Если вас не заметили, узнайте у командира, можно ли ввязываться в бой.

61. Если вы кого-то заметили, но вас еще не увидели, не надо резко прыгать в сторону. Периферическое зрение засечет вас мгновенно. Мягко и плавно, не торопясь, сядьте и спокойно займите позицию. Это будет гораздо менее заметно.

62. Помните, досылая патрон патронник, затвор нужно отпускать резко, чтоб лязгнул. Иначе «зажует».

СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЙНЫ- НЕ ДЛЯ ТУРПОХОДА: СНАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА

1. 2 рюкзака. Один обозный, второй штурмовой 25 л (штурмовой с быстрым сбросом).

2. Наколенники жесткие. И если возможно налокотники (при первых выстрелах в бою боец падает на колени, может разбить чашечки).

3. Туристический коврик (каремат)

4. Разгрузка

5. Бронежилет

6. Активные наушники

7. Баллистический очки

8. Бронешлем. или, в худшем варианте каска

9. Фляга или гидратор

10. Кусачки для ногтей (через две недели отрастают, ножом не обрежешь, ломаются когда вставляешь рожок в автомат, сильная боль).

11. Компас

12. Паракорд (легкий нейлоновый трос) 20 метров

13. Вилка ложка

14. Грим. Зеркальце.

15. Набор ниток и иголок. Спички. Тальк

16. Стрелковые перчатки

17. Скотч прозрачный (привязать гранату при растяжке к дереву, порвался берц – обмотал и побежал дальше). 18. Фонарь. Нож. Часы со стрелками

19. Армейская рация Бинокль Дальномер

20. Средство от насекомых (не вонючее)

21. Мусорные мешки для воды. К низу мешка привязываешь камушек, пробиваешь дырку, расправляешь мешок на ветках, внутрь бросаешь ветки, из-за перепада температур получается конденсат, подставляешь емкость под мешок, за сутки от 200 до 300 грамм воды из конденсата.

22. 1 кг сала мешается со 150гр чеснока, перец соль по вкусу, перекручивается на мясорубку. Шприцом без иглы заталкивается в тюбик от зубной пасты или в другую емкость. Хранится до пол у года в жаре. Очень калорийно (можно применять не останавливая марш-бросок).

ТРЯПКИ

1. Берцы: чтобы не пропускали воду и были легкие (обр. рыбьим жиром или салом)

2. Носки шерстяные, высокие, 5 пар (выводят пот, не дают натереть ноги).

3. Прокладки женские, большие (в берцы, впитывают пот).

4. Плотные штаны и куртка

5. Термобелье. Несколько маек, только хлопок

6. Маскхалат (и летний и зимний)

7. Флисовая куртка (вместо свитера, она легче, вес очень важен)

8. Зимние сапоги (советую «Хаски с.080» — дешево и сердито)

9. Панама из брезента, что бы хоть чуть-чуть держала влагу

10. Арафатка. Смоченным платком обвязывается шея (на много легче, на шее есть много важных точек).

АПТЕЧКА

1. Берете то, что нужно лично вам, под ваши персональные болячки. Плюс:

2. 3 артериальных новых жгута (старые при растяжке рассыпаются), 2-3 ИПП, много бинтов, рулон эластичного бинта (он зафиксирует все, что угодно, может заменить жгут)

3. Бактерицидный пластырь, лучше водостойкий; Пластырь рулонный, лучше на тканевой основе. Дезинфицирующее средство (недорого раствор хлоргексидина), хорошо бы гель пантестин (раны, ожоги)

4. Жаропонижающее, обезболивающие – аспирин, парацетомол, КЕТОРОЛ (промедол вряд ли достанете)

5. Элементарные капли в нос и для глаз

6. Аллергия, укусы комров – 1% гидрокортизоновая мазь

7. антибиотики широкого спектра действия ( амоксицилин, амиксиклав, ципрофлоксацин)

8. Активированный уголь. Чем больше тем лучше (приходиться пить воду из реки где плавают трупы, да и просто под нагрузками живот начинает ерундой страдать). Кстати, белый уголь можно применять в порошке как кровеостанавливающее. Он же применим как антисептик, как энтеросорбент, как искусственная почка и т д . Прошел испытания в Афганистане, в Спитаке и Винницком мед инст. При его применении нет нагнивания ран (применяется в гнойной хирургии). При ожогах. На раны в сухом виде. Внутрь только разведенный водой.

9. При большой потере жидкости — регидрон.

10. кровоостанавливающее -этамзилат, дицинон ( в ампулах).

11. Ножницы, кусачки.

12. Шовный материал, иголка + нить, для зашивания ран (в аптеке)

13. противошоковый набор. ( кеторол, димедрол, преднизалон, кардиомин, адреналин) что есть что: кеторол -обезболит ( вряд ли на гражданке вы найдете промидол) димедрол+преднизолон ( колоть оба, но в разных шприцах. -снимут любую аллергическую реакцию на укусы, яд. токсины,), кардиомин -поддержит работу сердца при резком падении давления при укусах или ранениях, адреналин - это если совсем все плохо, анафилактический шок+остановка сердца или нитевидный пульс)

Те, кто прошел Афган, меня поймут. А вы, молодые, поймите этот опыт отдают вам люди, прошедшие не одну войну и оставившие там много друзей. Поэтому заучи это как «ОТЧЕ НАШ». Если этот листок поможет тебе остаться живым, то я не напрасно его писал. Твой друг

Виталий Кокорин