Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....

1. Настоящее имя не Степан, а Штефан. По данным нидерландского историка Б. Обрушански, изучавшей биографию Бандеры три года, Штефан Бандера.- крещеный еврей, униат. Его фамилия (которую современные националисты переводят как "знамя" на идише означает: бандер - "содержатель притона".





2. Штефан Бандера всю жизнь прожил с немецким паспортом. Никакого территориального отношения ни к петлюровской, ни к довоенной советской Украине, за освобождение которой он якобы боролся, Бандера не имел. Кстати, именно из-за немецкого гражданства Бандеру в 2011 году лишили звания Героя Украины, присвоенного президентом Виктором Ющенко. Согласно украинскому законодательству, званием Героя может обладать только гражданин Украины. А Штефан Бандера был от рождения «європейцем». И умер до появления современной независимой Украины, власти которой наверняка выдали бы ему паспорт.

3. По воспоминаниям современников, в детстве Бандера любил публично душить кошек. Говорят, мол, нездоровое хобби маленького Штефана — душить дворовых кошек является следствием постоянных насмешек со стороны сверстников. Бандера рос слабым и часто болел. Маленький Штефан на спор на глазах ровесников одной рукой душил кошек. Особенное удовольствие ему доставляло, поймав котенка, давить его до тех пор, пока из котенка не вылазили кишки. (воспоминания Г. Гордасевича).

4. Со слов членов ОУН, Бандера был большим охотником до женского пола, а также любителем рукоприкладства по отношению к жене. Об этом очень подробно рассказывает в своей книге «Бандера и Борьба ОУН» писатель Олег Смыслов. «Дело доходило даже до скандалов, которые известны в широких кругах, — цитирует он соратника Бандеры по ОУН Мирона Матвиейко.— Много имеется женщин, оскорблённых им. Немало шума было о его романе с Марией Мыцык (жена другого члена ОУН Юрия Горобача). Бандера и сейчас, бывая в Мюнхене, заезжает почти каждый раз к Мыцык. Из-за этого у него дома бывают скандалы. Он часто избивает свою жену. Даже тогда, когда она была беременной, бил её ногами. Его жена — самая несчастливая женщина. Она не по своим годам выглядит старой, часто плачет. Временами создаётся впечатление, что она сумасшедшая. Об избиениях её Бандерой она сама рассказывала моей жене и другим».

5. В 1940 году Бандера был завербован Абвером и в дальнейшем фигурировал в картотеке спецслужбы Третьего рейха под кличкой Серый. Кроме того, Степан Бандера носил прозвища «Баба», «Лис».

6. Во время Нюрнбергского трибунала заместитель начальника второго отдела Абвера полковник Эрвин Штольце: "В октябре 1939 года я с Лахузеном привлек Бандеру к непосредственной работе в Абвере. По своей характеристике Бандера был энергичным агентом и одновременно большим демагогом, карьеристом, фанатиком и бандитом, который пренебрегал всеми принципами человеческой морали для достижения своей цели, всегда готовый совершить любые преступления."

7. Наиболее известный лозунг Бандеры: «Наша власть должна быть страшной!». Бандера официально признавал себя "карьеристом", который желает блага жителям отдельных районов Галиции и незначительной части Центральной Украины. Он никогда не собирался объединять страну или же создавать полноценное государство. Бандера всегда четко давал понять соратникам, что людей можно научить только кнутом.

8. Поклонники Бандеры считают, что его посадили в немецкий концлагерь Заксенхаузен за политическую деятельность. Однако есть обоснованное мнение, что причиной заключения под стражу стала банальная растрата спонсорских рейхсмарок. Перед войной для проведения подрывной деятельности и разведывательных мероприятий на территории СССР Штефан Бандера получил от нацистской Германии два с половиной миллиона рейхсмарок. Полковник Абвера Эрвин Штольц: «Причиной ареста Штефана Бандеры стал тот факт, что он, получив от Абвера в 1940 году большую сумму денег для финансирования оуновского подполья и организации разведывательной деятельности против Советского Союза, пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков.

9. В феврале 1940 г. в Кракове Бандера провёл конференцию своих сторонников, которая привела к созданию «революционной фракции» в ОУН, во главе с Бандерой. По итогам конференции был создан главный революционный трибунал, который вынес смертные приговоры ряду соратников Мельника. В результате, в течение нескольких месяцев было уничтожено около 400 мельниковцев. Те, в свою очередь, уничтожили свыше 200 бандеровцев. В итоге в апреле 1941 г. бандеровцы созвали в Кракове Большой сбор ОУН, на котором своим вождём провозгласили Ш. Бандеру. Влияние нацизма неприкрыто определялось в лозунгах бандеровцев: «Украина – только для украинцев!», «Равенство только для украинцев!». Бандеровцы ввели гитлеровскую атрибутику в приветствие, поднятие руки вверх со словами «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!». Именно на этом сборе по указанию Бандеры был одобрен националистический красно-чёрный флаг. Гербом бандеровцев был утверждён тризуб.

10. Штефан Бандера часто менял места жительства: Берлин, Инсбрук, Зеефельд, Хильдесхайм, Штарнберг. Наконец, в 1954 году с семьёй окончательно переезжает в Мюнхен и поселяется в доме 7 на улице Крайтмайр под именем львовского шахматиста Штефана Попеля. Сын и дочери Штефана Бандеры узнали свою настоящую фамилию только после гибели отца. До этого они ходили в школу и думали, что они Попели, а не Бандеры. Кстати, Popel в переводе с немецкого - «козявка из носа, сопля». Именно в подъезде этого дома 15 октября 1959 года Штефана Бандеру, поднимавшегося по лестнице с пакетом только что купленных помидоров, убил агент КГБ.

Иван Соловьев