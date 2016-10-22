Курсы валют: USD 22/10 62.4499 0.0305 EUR 22/10 68.0267 -0.4474 Фондовые индексы: РТС 18:50 986.37 -0.11% ММВБ 18:50 1957.70 0.03%
rss новости   rss статьи   rss все

Лечь под поезд, чтобы спасти совершенно постороннего человека...

Общество | 22.10.2016


Лечь под поезд, чтобы спасти совершенно постороннего человека...

Многие ли из нас способны на подобный поступок?


Не верьте тем, кто утверждает: солнце раньше светило ярче, трава была зеленее. И люди, дескать, выродились. Всё это – ложь. Не выродились. Всё, как всегда в России.

Герои по-прежнему живут среди нас. Жизнь сводит нас с ними ежедневно. Мы ходим с ними по одним и тем же улицам. Ездим в одних и тех же автобусах-троллейбусах-метро. И стоим в ожидании поезда на одном и том же перроне.

Случай, произошедших в конце недели на московской станции «Красносельская», поражает. Женщина падает на рельсы метрополитена за несколько секунд до прибытия поезда. Она не решает таким образом свести счеты с жизнью. Женщина просто больна – у нее приступ эпилепсии. Но всё это выяснится уже позже…

А в тот момент ради ее спасения на рельсы бросаются два человека – младший сержант полиции Артем Королюк, дежуривший в эти минуты на станции и, по стечению обстоятельств, оказавшийся рядом, и простой пассажир, Марат Исаев. За пятнадцать секунд до прибытия поезда они успевают перетащить и уложить женщину в единственную зону, способную человеку сохранить жизнь – между рельсами. За оставшиеся мгновения успевают и сами сделать то же самое – лечь под поезд.

Не пострадал никто. Журналисты пишут: «О том, как действовали ее спасатели, сама пострадавшая узнала уже в больнице. Отделалась легкими ушибами. Жизни ничего не угрожает».

Выводов из этой «истории большого города» можно и должно сделать множество. Среди них один из самых главных – персональный ответ на вопрос каждому из нас: «Я бы так смог?». Рискнуть жизнью ради абсолютно постороннего человека? Спасти его, выжить самому и, главное, победить?

Сегодня руководство УВД на Московском метрополитене обещает наградить своего сотрудника, младшего сержанта полиции Артема Королюка. И есть за что! Хоть сам герой (человек, специально подготовленный для действий во внештатных ситуациях) небезосновательно говорит: «Спасло не чудо, а знание техники безопасности». На самом деле, кстати, чудеса примерно так и происходят: «На Бога надейся – сам не плошай». Но вот второй бросившийся на рельсы, Марат Исаев… Парень из Киргизии. «Гастарбайтер» - наверное, самое мягкое из того, что он ежедневно слышит от окружающих. Его-то какой долг толкнул на рельсы?

Самое же печальное из всего на сегодняшний день следующее. Конечно, своего сотрудника МВД наградит. А кто наградит Марата, простого курьера московской фирмы? Пресса пишет, что руководство компании собирается отметить этот поступок своего сотрудника. Как именно, пока решает. И всё?!

Напомним, ЧП произошло 11 февраля около 20:30. Из-за инцидента поезда на Сокольнической линии метро двигались с увеличенными интервалами.

Иван Соловьев
Код для вставки в блог
﻿
"Общество" в новостях
все новости
Поднятые материалы

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru