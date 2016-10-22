Лечь под поезд, чтобы спасти совершенно постороннего человека...

Многие ли из нас способны на подобный поступок?





Не верьте тем, кто утверждает: солнце раньше светило ярче, трава была зеленее. И люди, дескать, выродились. Всё это – ложь. Не выродились. Всё, как всегда в России.

Герои по-прежнему живут среди нас. Жизнь сводит нас с ними ежедневно. Мы ходим с ними по одним и тем же улицам. Ездим в одних и тех же автобусах-троллейбусах-метро. И стоим в ожидании поезда на одном и том же перроне.

Случай, произошедших в конце недели на московской станции «Красносельская», поражает. Женщина падает на рельсы метрополитена за несколько секунд до прибытия поезда. Она не решает таким образом свести счеты с жизнью. Женщина просто больна – у нее приступ эпилепсии. Но всё это выяснится уже позже…

А в тот момент ради ее спасения на рельсы бросаются два человека – младший сержант полиции Артем Королюк, дежуривший в эти минуты на станции и, по стечению обстоятельств, оказавшийся рядом, и простой пассажир, Марат Исаев. За пятнадцать секунд до прибытия поезда они успевают перетащить и уложить женщину в единственную зону, способную человеку сохранить жизнь – между рельсами. За оставшиеся мгновения успевают и сами сделать то же самое – лечь под поезд.

Не пострадал никто. Журналисты пишут: «О том, как действовали ее спасатели, сама пострадавшая узнала уже в больнице. Отделалась легкими ушибами. Жизни ничего не угрожает».

Выводов из этой «истории большого города» можно и должно сделать множество. Среди них один из самых главных – персональный ответ на вопрос каждому из нас: «Я бы так смог?». Рискнуть жизнью ради абсолютно постороннего человека? Спасти его, выжить самому и, главное, победить?

Сегодня руководство УВД на Московском метрополитене обещает наградить своего сотрудника, младшего сержанта полиции Артема Королюка. И есть за что! Хоть сам герой (человек, специально подготовленный для действий во внештатных ситуациях) небезосновательно говорит: «Спасло не чудо, а знание техники безопасности». На самом деле, кстати, чудеса примерно так и происходят: «На Бога надейся – сам не плошай». Но вот второй бросившийся на рельсы, Марат Исаев… Парень из Киргизии. «Гастарбайтер» - наверное, самое мягкое из того, что он ежедневно слышит от окружающих. Его-то какой долг толкнул на рельсы?

Самое же печальное из всего на сегодняшний день следующее. Конечно, своего сотрудника МВД наградит. А кто наградит Марата, простого курьера московской фирмы? Пресса пишет, что руководство компании собирается отметить этот поступок своего сотрудника. Как именно, пока решает. И всё?!

Напомним, ЧП произошло 11 февраля около 20:30. Из-за инцидента поезда на Сокольнической линии метро двигались с увеличенными интервалами.

Иван Соловьев