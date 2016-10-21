Сто лет назад российским и китайским капиталами создана ФРС США

Но как американцам теперь изъять российский капитал из ФРС? Было решено обозначить наследников на активы ФРС, которые, вступив в права, сразу от них отрекутся в пользу благодетелей...





Вот уже больше сотни лет Россия ведёт необъявленную войну. Войну против мировых финансовых кланов. Для полной и окончательной победы против нас используют все методы: подкуп, шантаж, убийство. Мало кто знает, например, что Федеральная резервная система США на самом деле – порождение небезызвестного финансового клана Ротшильдов. И основана она, как оказалось, на российском золоте.

«АН» встретились с Сергеем ЖЕЛЕНКОВЫМ, историком царской семьи, который уже более четверти века копается в закрытых и открытых архивах, встречается с потомками тех людей, которые в конце ХIX – начале ХХ веков оказались в самой гуще событий.

Враги не на жизнь, а на смерть

Велик был год 1862-й от Рождества Христова. Российская империя начала «вставать с колен» после поражения в Крымской войне. В Новгороде происходит торжественное празднование Тысячелетия основания Руси. Только год назад было отменено крепостное право. Начинаются революционные военные реформы. Александр II обретает всемирную славу. Его называют и отныне всегда будут называть царём-Освободителем.

В это же время, в глубокой тайне со всех концов великой и обширной империи по особому указу императора в Крым, точнее, в Севастополь тянутся странные военные обозы. Обычно это один или два крытых возка, окружённые полусотней отборных казаков. «Именем Государя», – кричали они, меняя лошадей на постоялых дворах. «Неужто опять война?» – крестились крестьяне. Всё было проще, в Крым везли золото империи. Ему предстоял длинный путь – в горы Гишпании.

Тем временем на другом краю земли, в Америке, полыхала Гражданская война Севера и Юга. Президент-идеалист Авраам Линкольн воевал там не только с рабовладельцами, но и с европейско-английским банковским кланом Ротшильдов, активно помогающим Югу по указанию мировой интриганки – королевы Виктории. В Лондоне не любят вспоминать об этом, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. «Александр и Линкольн сошлись на общей неприязни к Ротшильдам, шаловливые ручки которых впились не только в европейскую, британскую и американскую экономику, но и в международную политику. Они гадили как Вашингтону, так и Петербургу, скупая пачками политиков и сановников двух стран. Но государства по отдельности не могли финансово противостоять одному из крупнейших финансовых кланов. Тогда оба правителя решили создать совместный российско-американский траст, на средства которого можно было бы придать более динамичное развитие экономикам двух стран. При этом, как и у Александра, так и у Линкольна, были личные обиды на Ротшильдов. И наоборот, эти финансисты объявили американского президента своим врагом номер один из-за его отказа воссоздать частный Центральный банк Америки и ввести золотой эквивалент доллара, при том, что большая часть мирового золота уже принадлежала Ротшильдам», – рассказывает историк царской семьи Сергей Желенков.

Примечательно, что Ротшильды финансировали не только Юг через свой парижский банк, но и Север – через лондонский. Между тем и в России этот клан попытался также создать подконтрольный им Центральный банк. Александр II их планы сорвал.

Но российский монарх не ограничился лишь сочувствием к заокеанскому собрату по несчастью. По его Высочайшему распоряжению к берегам Америки, а точнее, в Сан-Франциско 7 ноября 1863 года прибыла эскадра Русского атлантического императорского флота под командованием контр-адмирала Степана Лесовского. Вслед за ней причалила и Тихоокеанская эскадра адмирала Андрея Попова. На весь мир прозвучал грозный рык российского императора: «В случае если Англия и Франция окажут военную либо какую другую помощь Югу, Россия будет считать это объявлением войны». Лондон и Париж заткнулись.

Пока шли международные игры, в Крыму скопилось почти 50 тонн золотых слитков, предназначенных для создания русско-американского траста. Судами Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) золото в сопровождении специальной воинской команды из 19 человек, отобранных лично Самодержцем вся Руси, было перевезено в специальное хранилище в горах Испании. Руководил всей операцией чиновник особых поручений и генерал от Министерства внутренних дел действительный статский советник Платон Кусков.

Но проект по созданию траста сорвался. В театре был убит Авраам Линкольн. А через несколько лет в результате очередного покушения погиб и Александр II. Золото осталось в Испании. Случайность ли, что оба врага Ротшильдов были убиты, открыв клану дорогу к мировому финансовому господству?

Николай II – отец-основатель ООН

О каких совместных проектах шла речь, уже неизвестно. Архивы за это время были изрядно почищены. Хотя историки уверяют, что некоторые оригиналы договоров между Россией и Америкой до сих пор хранятся в личных архивах некоторых российских потомков участников тех событий. В царских архивах они, конечно, хранились. Но не будем забегать вперёд. Во вторник 14 мая (по старому стилю) 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось священное коронование на российский престол Николая II Александровича и императрицы Александры Фёдоровны. На трон взошёл получивший прекрасное образование честолюбивый в хорошем смысле этого слова император. И хотя до начала Первой мировой войны оставалось ещё целых долгих 18 лет, Николай понимал, что необходимо создание надгосударственной структуры, которая помогла бы сглаживать не только политические, но и экономические противоречия между державами. Уже через три года – учитесь, современные чиновники! – по инициативе Николая II в нейтральной Гааге прошла первая мирная конференция. Кроме вопросов ограничения вооружений на ней было утверждено решение о создании Гаагского арбитражного суда. Принципы, заложенные в его работу более 100 лет назад, считаются незыблемыми до сих пор. Вторая конференция была созвана в 1907 году также по инициативе императора Николая.

«В 1904 году группа представителей 48 государств (по аналогии с современностью её можно окрестить «G-48») на секретном заседании в Париже утвердила процедуру создания Международной финансовой системы (МФС) и Мирового источника денежной массы. Также по согласованию с руководителями других государств – участников Конференции в Гааге по предложению Николая II было решено создать Лигу Наций (сейчас она называется ООН). Для обеспечения торговых отношений между странами было решено на базе Лиги Наций создать единый Мировой финансовый центр со своей валютой.

Для создания «золотого пула» Лиги Наций Россия через банкира Дома Ротшильда внесла в «уставный капитал» МФС 48,6 тонн золота, хранившегося в Испании. Половина из него была направлена в хранилище Форт Нокс на территории США. А половина осела в подземных хранилищах на острове Майорка, до сих пор входящем в испанское автономное сообщество Балеарские острова. Однако по документам, которые подписывали стороны, всё золото должно храниться в Нью-Йорке. Этой поставкой российского золота в США в 1904–1912 годах. Российская империя получила права на активы в «золотом пуле» в размере 52 миллиарда долларов золотом», – продолжает свой захватывающий рассказ Желенков.

Но ротшильдовские финансисты переиграли «на золотом поле» и Николая, и других участников конференции «G-48». Профинансировав избирательную кампанию американского президента Вудро Вильсона, они за два дня до Рождества 1913 г. буквально заставили его передать в их частную собственность Федеральную резервную систему (ФРС), созданную вместо Мировой финансовой системы и основанную на золоте «пула». Таким образом, доля ФРС в 88,8% до сих пор принадлежит России, а остальные 11,2% – в основном китайским бенефициарам под кураторством внука последнего китайского императора династии Цин Ли Джона.

Документы в студию

«Между Америкой и Россией были подписаны соглашения о передаче нашего золота не в качестве подарка, а, скажем так, в аренду. Сроком на 100 лет, которые истекли в 2013 году. При этом в соглашениях особо отмечен пункт, что процентная ставка за пользование 48,6 тонн золотого запаса в год составляет 4% годовых. То есть 4% в год ФРС должна была перечислять России и Китаю. Но проценты, надо сказать, ни разу не выплачивались. Соглашения были написаны в шести экземплярах, три из которых хранились в Америке, три были переданы России. Также были выпущены 12 «золотых» сертификатов (48,6 тонн) на предъявителя. Сертификаты были переданы Государю Российскому. Тот, в свою очередь, передал их Григорию Распутину. Причины мне неизвестны, но Николай почитал иеромонаха Григория как нестяжателя мирских благ. Незадолго до его казни Распутин, как будто предчувствуя смерть, вернул их обратно царю. Тот, по одной из версий, распределил их по самым надёжным членам семьи, по другой – передал на хранение своему крёстному сыну Петру Николаевичу Долгорукому», – считает г-н Желенков.

Между тем за этими сертификатами развернулась настоящая охота. Ещё бы – в принципе любой их обладатель мог разрушить финансовую империю Ротшильдов. Кстати, в то время когда в доме князей Юсуповых убивали Распутина, на Гороховой, где он жил, был произведён самый тщательный обыск. «Были даже отпороты подкладки стульев и кресел, вспороты подушки, разбиты шкафы», – писали газеты того времени. Но, естественно, ничего не нашли – сертификаты вновь находились в распоряжении царской семьи.

«Мне скоро будет суждено умереть в ужасных страданиях, но это будет во спасение дорогих мне Государей и святой Руси», – пророчествовал незадолго до убийства Распутин. Пророчество сбылось.

Революция как средство

Карл Маркс писал в своём «Капитале»: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». А тут на кону не прибыль, а мировое господство!

«После неудачи с Распутиным стало понятно, что без устранения Николая и всех его приближённых угроза над ФРС и Ротшильдами будет сохраняться вечно. Через банковские дома братьев Рябушинских, Поляковых, Рафаловичей и Животовских (родные дяди Льва Троцкого) была профинансирована вначале Февральская, а затем и Октябрьская революции. Правой рукой Ротшильдов в России был зампредседателя Госдумы масон и кадет Николай Некрасов. Он дирижировал практически всеми банкирскими домами, давая им доступ к западным кредитам через свои связи. Позднее, в 1939 году, был арестован. На допросах рассказал всё о финансировании Февральской и Октябрьской революций (протоколы допросов засекречены до сих пор).

После первой революции семью императора Николая сослали в Тобольск. После второй – в Екатеринбург. Из Тобольска часть царских архивов, в том числе три экземпляра российско-американских соглашений и 12 «золотых» сертификатов сумел вывезти и спрятать начальник охраны царя Евгений Кобылинский», – продолжает Желенков.

В период неразберихи Гражданской войны и последующей борьбы за власть в советской верхушке всем было не до российского золота, хранящегося в американских закромах. Да и где документы на него – толком никто и не знал. Но уже ближе к концу 30-х годов прошлого века тема опять всплыла. Сталин прекрасно понимал, что страна стоит на пороге новой большой войны. А любая война – это финансы, финансы и ещё раз финансы. По некоторым данным, впрочем, не подтверждённым официально (архивы были практически полностью уничтожены при Хрущёве), примерно в 1936–1937 гг. советский представитель Вячеслав Молотов планировал выступить на заседании Лиги Наций. И поведать на весь мир о долгах США Советской республике. Это вызвало бы грандиозный международный скандал. Но очень «вовремя» – в 1939 году СССР был исключён из этой международной организации якобы из-за войны с Финляндией. Потом грянула Великая Отечественная. В 1953 году умер Сталин. И на тему возврата долгов вновь замолчали.

Куй бабло, пока горячо В послевоенный период и до развала Союза, а также в наше время финансовая империя Ротшильдов (и принадлежащая клану ФРС США) наращивала своё мировое господство. Практически все банки мира, как созданные с госучастием, так и частные, входят в систему «либор». То есть отчисляют на неизвестные им счета 4% годовой прибыли. Все эти триллионные средства оседают на счетах клана Ротшильдов. Кстати, ставка «либор» действует и в Центральном банке России. Особо это не скрывается, но и не подчёркивается. Статус ЦБ РФ фактически непонятен и так запутан, что многие независимые экономисты называют его российским филиалом ФРС.

Всего в мире существует несколько центральных банков государств, которые реально являются государственными, а не «частными ротшильдовскими лавочками». Это Сирия, Венесуэла, Куба, Иран и Вьетнам. Венгрия несколько лет назад только заикнулась о национализации своего Центробанка и сразу получила по рукам с замечательной формулировкой: «за нарушение демократии».

«В 2006 году на стол высшему руководству нашей страны лёг официальный документ ФРС о том, что с 1913 по 2006 год по ставке «либор» из мировой экономики была «откачана» сумма с 50 нулями. В современной математике, по-моему, даже нет термина для таких сумм.

Для лучшего контроля своих денег через Конгресс и Сенат США в январе 1995 года «некие силы» смогли провести решение о создании суверенной международной организации Департамент международного финансового контроля (OITC). Штаб-квартира расположена в Таиланде, а филиалы – по всему миру. Для реализации любого инфраструктурного проекта, в котором есть перемещение валюты через границы, требуется разрешение OITC. Ещё есть BISbank в Базеле. Через него идут все крупные международные платежи. Так, например, даже Украина, платя России за газ, проводит платёж через этот банк. Догадайтесь – кто его контролирует?» – риторически вопрошает историк царской семьи.

«Наследники» с брошью

Обломившись с неоднократными попытками грабежа, клан Ротшильдов решил пойти другим путём. Было решено обозначить наследников на активы ФРС, которые, вступив в права, сразу от них отрекутся в пользу благодетелей. На эту роль были выбраны так называемая «великая княжна» Мария Владимировна и её отпрыск Георгий.

«С подачи Бориса Немцова и Павла Бородина Мария и сын были представлены ко двору Бориса Ельцина. Пиар за западные деньги был грандиозным. И даже после ухода из Кремля «семьи» Мария Владимировна продолжает держать руку на пульсе российской политики. Она летает по стране, причём на личном самолёте Дм. Медведева из авиаотряда «Россия». Накоротке встречается с губернаторами, с полпредами, высшими чинами РПЦ, Думы и других госучреждений. Интересно, что креста на шее «наследницы» православного монарха замечено не было, зато практически всегда есть брошь, как у Мадлен Олбрайт, – говорит, показывая фотографии, Желенков. – Собственно, почему бы и не носить брошь как главный апологет антироссийской политики? Ведь отец Марии Владимировны – великий князь Владимир Кириллович Романов носил звание обергруппенфюрера СС. И до последних дней находился в бункере Гитлера, руководил подчинёнными ему войсками КИАФ (Корпус императорской армии и флота). Буквально за несколько дней до Победы сумел сбежать в Лихтенштейн. А две её родные тёти (сёстры Владимира) были замужем за высокопоставленными нацистскими офицерами: лётчиком и моряком».

Также историк утверждает, в 2013 г. на острове Мальта Марии Владимировне как «законной наследнице и правопреемнице» Николая II должны были передать право на эти активы, вручив три «американских» экземпляра соглашений. Для этого на остров собрали представителей ведущих стран мира, которые в начале прошлого века подписывали документы о реформировании Мировой финансовой системы. Но российским спецслужбам удалось сорвать это мероприятие, доведя до присутствующих информацию о нацистском прошлом отца «наследницы». Подобных попыток будет ещё много. Цель оправдывает все средства.

Иван Соловьев