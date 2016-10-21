Прописные истины для адекватных любителей теорий заговора:

– В 1946 году Германия вынуждена была подписать «Канцлер-акт», который даёт полное право США назначать канцлеров в Германии. Этот «акт» действует и по сей день.





– Эмиссия [выпуск] доллара осуществляется независимой конторой [банком] под названием ФРС, которая не подчиняется никому: ни ФБР, ни ЦРУ, ни армии США, ни президенту… абсолютно никому.

– Олигархи России – это финансовые офицеры или просто ставленники США и Англии на территории России и стран СНГ для контроля всех финансовых потоков. Цель – предотвращение развития этих стран и регионов, путём обескровливания экономики страны.

– Первая и вторая мировая войны были спонсированы и спровоцированы Англией и США для уничтожения стран-противников.

– Оранжевая революция в Киргизии [в начале 2000-х] была спонсирована США. Им нужен был «свой» человек, который поссорится с Россией и разместит военные базы США.

– Конечная цель ювенальной юстиции – контроль над рождаемостью, посредством проверки родителей перед зачатием.

– Конституцию России писали в 1991 году служащие из Госдепартамента США с помощью переводчиков. Под диктовку.

– Германия отдала все свои СМИ в руки США и Израилю в 1945 году

– Почему «они» смогли привести Горбачёва и Ельцина к власти, но «проморгали» Путина? Ответ очень прост: даже собаки кусают своих хозяев. Учите историю. [Однако, история с приходом к власти Путина остается для нас загадкой.]

– Как и СМИ Германии, Россия находится в подконтрольном информационном поле Израиля и США. Просто почитайте фамилии тех, кому принадлежат 90% всех СМИ в России.

– На планете земля нет «мирового правительства», но есть наднациональные элиты, которые играют ключевую роль в происходящих в мире процессах [войны, кризисы, революции, убийства]. Читаем термин «корпоратократия».

– По мнению наднациональных элит Запада, на земле слишком много людей и нужно с этим бороться. Это ответ на вопрос «почему на Западе не рожают?», «Откуда повылезали лесбиянки, гомосексуалисты?» и так далее.

– Именно для сокращения численности населения планеты такие люди как Билл Гейтс, Семья Ротшильдов, Рокфеллеров спонсирует разработки бесплатных прививок для бедных стран. В долгосрочной перспективе эти прививки приводят к бесплодию у девочек.

– 3 мировая будет обязательно в течение следующих 10 лет. У США нет другого метода выживания, кроме как навязать миру глобальную войну, но самой в ней не участвовать.

– Именно во Вторую Мировую войну доллар стал единственной резервной валютой, и чтобы удержать свою гегемонию на планете США нужна 3 мировая.

– Как показала история, самый действенный способ уничтожения народов – это пропаганда алкоголя,сигарет, разврата и расового смешения, под прикрытием «толерантности». Эти 4 «фактора» очень действенно разрушают любую нацию и приводят в упадок всю страну.

Иван Соловьев