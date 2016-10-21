"Ночью я чинила глобус": стихи 30-летней россиянки стали хитом интернета

30-летняя психолог, мать двоих детей Светлана Бондарь, проживающая в селе Красногвардейское Ставропольского края, стала звездой интернета, благодаря своему стихотворению под названием «Ночью я чинила глобус». Стихи стали хитом соцсетей. Правда, иногда пользователи забывают указать имя автора.





Как рассказала «Комсомольской правде» сама Светлана, эти стихи она написала через пару дней после трагедии российского самолета в египетском небе.

* * *

Ночью я чинила глобус,

Словно слесарь, как хирург.

Я поймала аэробус

И вернула в Петербург.

Ничего не пишут в прессе

Про волну народных масс:

Про трагедии в Одессе,

Про Донецк и про Донбасс.

Порыбачить едут вместе

Лидеры двух крупных стран.

Башни-близнецы на месте.

Мы не знаем про Беслан.

Нет японского цунами.

Землю больше не трясет.

Нет бесплодия. А с нами

Дочь приемная живет.

В Баренцевом море гордо

Курск плывет к родной земле.

Цою пятьдесят три года.

Он дает концерт в Кремле.

Кармадонское ущелье

Снял в кино Сергей Бодров.

Лечат рак монахи в кельях.

Быстро и без докторов.

Не ведем дедов на площадь.

С сединою на висках.

Я чинила глобус ночью.

Я проснулась вся в слезах.

Иван Соловьев