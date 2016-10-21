"Ночью я чинила глобус": стихи 30-летней россиянки стали хитом интернета
30-летняя психолог, мать двоих детей Светлана Бондарь, проживающая в селе Красногвардейское Ставропольского края, стала звездой интернета, благодаря своему стихотворению под названием «Ночью я чинила глобус». Стихи стали хитом соцсетей. Правда, иногда пользователи забывают указать имя автора.
Как рассказала «Комсомольской правде» сама Светлана, эти стихи она написала через пару дней после трагедии российского самолета в египетском небе.
* * *
Ночью я чинила глобус,
Словно слесарь, как хирург.
Я поймала аэробус
И вернула в Петербург.
Ничего не пишут в прессе
Про волну народных масс:
Про трагедии в Одессе,
Про Донецк и про Донбасс.
Порыбачить едут вместе
Лидеры двух крупных стран.
Башни-близнецы на месте.
Мы не знаем про Беслан.
Нет японского цунами.
Землю больше не трясет.
Нет бесплодия. А с нами
Дочь приемная живет.
В Баренцевом море гордо
Курск плывет к родной земле.
Цою пятьдесят три года.
Он дает концерт в Кремле.
Кармадонское ущелье
Снял в кино Сергей Бодров.
Лечат рак монахи в кельях.
Быстро и без докторов.
Не ведем дедов на площадь.
С сединою на висках.
Я чинила глобус ночью.
Я проснулась вся в слезах.