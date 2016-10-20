От "Рогатки" до "Буратино")

Наши разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники.





Вот у Германии есть танк "Леопард". У Израиля —- "Меркава" (Боевая колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов. А у нас — Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки. Не понятно почему, зато понятно, что КВН мог родиться только у нас.

Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу "Паладин". А англичане свою называют "Арчер" (Лучник). Все путем. Тут подходят наши и говорят: смотрите сюда. Вот самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и дальнобойные самоходные пушки 2С5 "Гиацинт" и 2С7 "Пион", способные стрелять ядерными снарядами. Нюхайте, пожалуйста, букет.

Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету "Дракон". А другую называют "Шиллейла" (Дубинка). Все логично. Тут подходят наши и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковые ракеты 9М14М "Малютка", 9М123 "Хризантема" и противотанковая ракета "Метис" с ночным прицелом "Мулат". А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была у нас еще ракета под названием "Кромка".

А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков мы назвали "Рамка".

А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны мы назвали "Бал".

А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, наш самый мощный в мире 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 "Буратино".

А чтоб вас прям сегодня же в дурдом увезли — наш подствольный гранатомет ГП-30 имеет название "Обувка".

А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек", ротный миномет 2Б14 "Поднос", миномет 2С12 "Сани", система активной проводной охраны «Кактус» (5 000 Вольт на проводе), межконтинентальная баллистическая ракета "Курьер" с ядерным зарядом, межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23 УТТХ "Молодец" с десятью ядерными зарядами, атомная подлодка проекта 705 "Лира", система управления артиллерийским огнем "Капустник", артиллерийский радиолокационный комплекс обнаружения целей «Зоопарк», контейнерная система управления ракетами "Фантасмагория", самоходное орудие "Конденсатор" и граната для подствольного гранатомета 7П24 "Подкидыш".

Иван Соловьев