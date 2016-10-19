Айша Каддафи – верная дочь своего отца Муаммара Каддафи

У НАТО вслед за провалом «правительства национального согласия» в Ливии появилась ещё одна проблема – дочь вождя Джамахирии Айша Каддафи. После четырёх лет молчания в письме из Эритреи она обратилась к ливийцам с призывом сопротивляться новому завоеванию Запада, а себя объявила наследницей легендарного отца – «матерью Ливии». Крупнейшее ливийское племя «варфалла» в городе Бени-Валид (Мисурата) уже присягнуло на верность Аише, провозгласив приверженность Джамахирии. В ответ британский BBC распространил новые, уточнённые кадры линчевания Муаммара Каддафи, зная об особо острой нервной реакции дочери. А НАТО созвало экстренное совещание в Голландии по ситуации в Ливии.





Послать «чёрную метку» Аише на Западе есть все основания. Она единственная из всех детей Каддафи сегодня может повлиять на умонастроения ливийцев и потому представляет для Запада реальную угрозу. Единственная дочь из восьми родных детей Каддафи, она со свойственной женщинам фанатичностью способна отстаивать «своих детей-ливийцев». Просвещённая в лучших традициях Сорбонны, она уже афишировала создание тайного правительства в Ливии и за её пределами. Запад немедленно пригрозил ей мученической расправой, подобной той, что принял её отец. Однако, помимо смерти отца, у Аиши есть ещё личные счёты – смерть двоих детей и мужа от удара натовской авиации.

Однако если на Западе Айша Каддафи уже давно известна восточной красотой и ярким контрастом с бедуинскими традициями своего отца, то в России о ней почти ничего не знают. Ей 39 лет. Ещё до переворота в Ливии её пророчили в преемницы Каддафи, несмотря на то, что она женщина, к тому же далекая от мусульманской сдержанности. Любимица отца, она с детства вдохновлялась его идеями и воспитывалась в династийных традициях новой ливийской эры – Арабской социалистической Джамахирии, которая должна освободить если не целый мир, то Африку обязательно. До переворота с лёгкой руки журналистов за ней закрепилось прозвище «африканской Клаудии Шиффер» — за длинные осветлённые локоны, стройную фигуру и неповторимую элегантность: узкие джинсы, шпильки от Gucci и мусульманский платок-атрибут.

Однако в 2011 году она резко сменила имидж европейской топ-модели и надела хиджаб. Так внешне она выразила протест против вмешательства Запада в дела своей страны, став ближе к народу. Статус дочери Каддафи обязывал Айшу быть продолжением его политики, даже в личной жизни. Свою единственную дочь Муаммар Каддафи выдал замуж за собственного кузена – полковника Ахмеда аль-Каддафи аль-Касхи, сохранив чистоту племенной крови по мужской линии. Родословная мифология – перекочёвка племени аль-каддафи из Ирака во времена Мухаммеда – обусловила участие Айши, как юриста, в группе защиты Саддама Хусейна. В ООН она отстаивала африканские идеалы Каддафи, будучи послом доброй воли по борьбе с голодом и СПИД в Африке.

Именно поэтому Муаммар Каддафи не позволил ей остаться в Ливии после того, как столица Триполи была взята мятежниками в августе 2011 года. Через пять дней после захвата резиденции Каддафи отправил в Алжир жену Сафию и дочь, беременную на последнем сроке, в сопровождении двух сыновей Мухаммада и Ганнибала. И оказался прав: уже через три дня Айша родила девочку. Смерть Каддафи 21 октября отняла у неё силы к жизни, однако после госпитализации она начала свою войну. Дважды, несмотря на запрет алжирских властей, призвала в видеообращении к ливийцам отомстить за убийство Муаммара Каддафи, а через год, в октябре 2012 года, была вынуждена уехать в Оман. К тому времени она уже была лишена своего статуса в ООН, а за политическую деятельность над ней нависла угроза Интерпола. Айша Каддафи верит, что «Каддафи не в Ливии, он – в сердцах ливийцев».

Иван Соловьев