Если бы Вторая Мировая война была бы дракой в баре

Германия, Италия и Япония сидят в баре. Германия вдруг встает и начинает хрустеть суставами и разминаться.





Германия: А что за дверью «посторонним вход воспрещен»? пойду загляну туда.

Великобритания: Давай, не возражаю.

Австрия, глядя на это, передает все свое пиво Германии и уходит из бара.

Германия, удовлетворив свое любопытство: Чехословакия, а у тебя в стакане пиво вкусное? Я отхлебну?

Чехословакия: эээ...

Великобритания: отхлебывай, отхлебывай. Чехословакия не против.

Германия делает два больших глотка, удовлетворенно хмыкает и выпивает стакан залпом. Чехословакия обижается и уходит из бара. Польша допивает то, что осталось на донышке стакана Чехословакии, пока никто не видит.

Германия: Эй, Польша, а ты чего смотришь?!

Великобритания и Франция: Германия, не наглей.

Но Германия уже хватает Польшу за грудки и впечатывает ей в физиономию кулачище.

Франция и Великобритания: Польша, держись. Ща покажем гаду. Только пиво допьем...

Из-за стола встает СССР и со словами: «Да что же вы творите-то!» отвешивает Польше пинка под зад.

Германия сразу с разворота бьет Францию, после чего тот ложится, а Великобритания успевает забраться за стойку. Германия и Великобритания начинают швыряться друг в друга пивными кружками.

Италия бьет кулаком по пятке Великобритании, которая велезает из-под стойки, но Великобритания успешно лягается. Германия, продолжая кидаться кружками за стойку, кусает Англию за ногу.

Поняв, что больше достойных противников нет, Германия бьет СССР коленом в лицо в тот момент, когда тот наклонился завязать шнурки. СССР опрокидывается на стол, опрокинув кучу пивных стаканов, и корзину с пирожками. В самый последний момент, немыслимо извернувшись пинает Германию.

Великобритания показала свой нос из-за стойки и кинула СССР пакетик с чипсами.

На эту заварушку завороженно смотрит США. Германия, намертво вцепившись с СССР и, получая пивными кружками по загривку от Великобритании, зовет Японию на помощь. Но тот, неожиданно для всех, выбивает табурет из-под зада США. Грохнувшись на пол, США больше испугался от неожиданности, чем ударился.

США начинает тузить Японию. Германия, надеясь, что Япония поможет с СССР, показывает США средний палец, но Японии не до этого. Впрочем США средний палец замечает начинает нехорошо ухмыляться.

Тем временем свернутые набок носы, куча шишек и ссадин на лицах Германии и СССР говорят о том, что эти участники потасовки изрядно вымотали друг друга.

Отшвырнув от себя полубессознательного Японию и издав дикий вопль, США ринулся бить Германию, прихватив за шиворот Великобританию и Францию, который до сих пор находился без сознания. На Германию обрушивается град ударов. Поставив блок СССР тут, лягнув США там, Германия все равно был уже слишком слаб. Еще один пудовый удар СССР, и все было кончено.

Затем США вернулся в угол к Японии. Заметив, что СССР направился в ту же сторону, США достает большой блестящий пистолет и дважды стреляет Японии в живот.

СССР и США, единственные оставшиеся на ногах, растаскивают бездыханные и полубездыханные тела в разные углы бара, затем садятся за разные столики и начинают недобро сверлить друг друга взглядом.

Иван Соловьев