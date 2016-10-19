Санкции как месть за Крым: какие планы США не сбылись 2 года назад

Крым не случайно сравнивают с авианосцем — с территории полуострова контролируются территории всех стран черноморского бассейна. Турция, Болгария, Румыния, Грузия, Украина, Россия. Ну, Россия сейчас сама контролирует все это пространство. Впрочем, если бы два года назад благодаря народному референдуму Крым не вернулся к российским берегам, сейчас над ним могли развеваться звездно-полосатые флаги.





Все вливания в Майдан на Украине сводились к одной конкретной цели, на которые госдеп США не жалел ни чемоданов с долларами, ни печенюшек от госпожи Нуланд — это был Крым. Установить здесь американские системы ПРО — значит закрыть весь юг и юго-запад России от возможности применения баллистических ракет, которые служат средством сдерживания так называемого американского превентивного ядерного удара. Не случайно, что весь широко разрекламированный проект ЕвроПРО, который изрядно потрепал нервы нашим политикам и военным, сдулся как мыльный пузырь именно после восстановления статуса-кво в Крыму.

Американцы жаждали заполучить Крым. Пусть не как 53-й штат США, но как военную базу с широкими полномочиями - точно. И денег бы стремительно обнищавшему Киеву заплатили за сто лет вперед столько, что хватило бы прикрыть рот и самому правительству, и крымско-татарскому менджлису, да и чтобы поумерить аппетиты Турции на полуостров.

Еще 13 февраля 2014 года, когда на Майдане жгли покрышки и «Беркут», американская морская эскадра с лидером авианосцем «Джордж Буш», несущий на борту 90 самолетов и вертолетов, в сопровождении 16 кораблей и трех атомных подводных лодок, выдвинулась с базы в Норфолке в Эгейское море. Спустя десять дней, когда в Киеве президента Януковича лишили власти, эта группировка вошла через Босфор в Черное море.

Ее дальнейший курс лежал к берегам Крыма, где американские моряки надеялись увидеть вдоль причальных стенок мест базирования российского Черноморского флота звездно-полосатые флаги и молоденьких крымчанок в вышиванках, коротких юбках и с караваями с солью в руках. Но крымские берега американцы так и не смогли увидеть — их там уже не ждали. В Крыму уже появились «вежливые люди», а российский флот демонстративно проводил военно-морские маневры.

Американская эскадра повернула обратно и ошвартовалась у берегов Турции в ожидании. На разведку послали эсминец «Дональд Кук», который поначалу бодро двинулся в сторону Крыма. С эсминцем случился уже широко известный казус — российский бомбардировщик Су-24 более десяти раз имитировал атаку на супер-современный американский корабль, но оставался невидимым для его радаров.

Визуально его наблюдали, но вот приборы, в том числе системы наведения ракет, молчали. Система радиолокационной борьбы «Хибина» сделала его невидимым. Эсминец ретировался в румынский порт, а вскоре и вся американская эскадра отправилась восвояси — торжественный заход в Севастополь так и не случился.

«Американцы к заходу в Крым готовились очень серьезно и основательно, - говорит член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин. - Еще за год до событий на Майдане в Киеве они составили смету по ремонту ряда зданий в Севастополе и в Симферополе, где планировали разместить штабные и разведывательные подразделения. Военные аэродромы и гарнизоны, которые тогда принадлежали Украине, они рассматривали как свои военные объекты и даже выслали инструкции под их переоборудование по стандартам НАТО. В планах американских военных апрель 2014 года значился как время начала обустройства в Крыму. Им казалось, что вопрос уже решен. Но все карты спутал референдум, а 18-го марта Крым вновь стал российским, где заокеанских гостей уже не ждали. Американцы потом сами признали, что русские их переиграли по всем статьям. Ну и от бессилия стали вводить санкции — как месть за Крым».

О том, что американцы планировали создать в Крыму мощную военную базу, говорят даже западные эксперты, которых не упрекнешь в дружелюбии к России. И если учесть тот факт, что в 2017 году истекал срок договора с Украиной об аренде российским флотом Севастополя, как военно-морской базы, то США получили бы полное господство на Черном море. С территории Крыма легко простреливается воздушное пространство до Воронежа и Москвы, а при необходимости и до... Турции.

«Турция после развала Советского Союза вновь стала рассматривать Крым как часть тюркского мира. Сейчас Анкара откровенно поддерживает ту часть крымскотатарского меджлиса, который организует акции по блокаде Крыма, финансирует вооруженные формирования на территории Херсонской области, которые организовывают провокации на российско-украинской границе, - рассказывает руководитель Центра крымских исследований института востоковедения РАН Александр Васильев. - Но здесь у Турции, как страны блока НАТО, возникли противоречия со «старшим братом» - США. Американцы в черноморском бассейне предпочитают действовать самостоятельно и вряд ли пустили бы Турцию «порулить» в Крыму, разве что на условиях противостояния с русской частью населения полуострова. Не исключено, что Анкара могла пойти даже на разрыв отношений с Вашингтоном, потому как питает единоличные претензии на Крым».

Россия сейчас активно обустраивает Крым не только как курортную зону. Свою территорию, особенно с такими аппетитами других стран, нужно достойно защищать. Модернизация Черноморского флота — тому подтверждение. Его состав усилен двадцатью современными кораблями, среди которых шесть подводных лодок, фрегат-ракетоносец (на подходе еще несколько), ракетный крейсер, малые ракетные корабли. На полуострове расположена крупная группировка войск быстрого реагирования, состоящая из воздушных десантников и морских пехотинцев.

Их поддерживает воздушная дивизия истребительной авиации и силы противовоздушной обороны, в составе которых новые комплексы ПВО С-400. В ближайшей перспективе — размещение баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс», пуски которых американцы в лучшем случае могут лишь засечь, но не уничтожить. Ракетные комплексы «Искандер-М» и «Бастион» просто не позволят приблизиться к территории Крыма вероятному противнику на расстоянии от 500 до 2000 километров.

«Крым мы, естественно, никогда и никому не отдадим, не смотря на все угрозы и санкции со стороны США, - считает Дмитрий Саблин. - Помимо патриотической риторики, которая, конечно, занимает не последнее место и слов из песни про Севастополь, который считается городом славы русских моряков, не выкинешь, Крым для нас является стратегической позицией и в военном плане. Если взять историческую аналогию, то это как Сталинград в 42-м — не удержались бы тогда советские войска на Волге, немцы прорвались бы до Баку, Урала, Индии. А санкции... Медведю мухи тоже досаждают, но он от них только отмахивается».

Виктор Сокирко

Иван Соловьев