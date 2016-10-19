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Как я жил без Путина в девяностые

Общество | 19.10.2016


Как я жил без Путина в конце 90-х

Напишу еще раз, может кому пригодится из Украины.


Утро.

Проснулся, слава Богу, что живой. Позавтракал, чай с вареньем от бабушки. Это вся еда. Больше есть нечего.

Чуть позже утра.

Работы нет, завод обанкротили Немцово-Касьяновы и прочие *уевы приватизаторы, делать нечего... Но чай, даже с вареньем - это не еда. Надо найти еду. Мобил тогда еще не было, иду к другу, который в таком же положении, но худшем, т.к. есть жена и сынишка. Что будем делать, где еду искать? Решили пойти на рыбалку.

Утро, ближе к обеду.

Забросили сети с деревянной лодки, построенной еще при Ленине наверное. Стали ждать. Пока ждали, наловили лягушек, разожгли костерок, пожарили лапки, поели. Но, хочется курить, а денег нет... Пошли по улице, собираем "бычки"(окурки сигарет), рядом собирают такие же, как мы, ругаются на нас, мол, не ваша территория. Успокаиваем. Не будем вдаваться в подробности как... выживает сильнейший, как может.

Обед.

Все свалки уже обшарены, металла не осталось ни проволочки. Предлагаю другу - давай в деревню ближайшую сходим. Пошли. Постучались в первый дом. Бабушка, лет 80, объяснили, так и так. Собираем металл, если у вас есть, можем помочь вскопать что, за оплату.. Бабушка попросила вскопать 3 сотки, затопленные по весне. Вскопали. Плюс я, как радиолюбитель починил ей антенну, для телевизора. Дала нам килограмм 8 сковородок алюминиевых, и еще денег!!!

После обеда.

На деньги тут же купили пачку сигарет и 2 сникерса. Сникерсы съели сразу, чтобы хоть какие-то силы были, покурили и пошли сдавать металл. Сдали, копейки.. Но уже хоть что-то. Пошли к сетям.

Полдник.

Пришли к сетям, а там - какие-то типы их вытащили и забирают нашу рыбу. Не долго думая, отхерачили их, очень, оочень жестоко, хотя знали - такие же как мы. Но - воровать в голод у своих же - это хуже, чем быть либералом! Забрали свою рыбу, ушли домой.

Вечер.

Часть рыбы отдали женам, часть - понесли на рынок. Продали за копейки, но, хоть что-то. Купили макарон и сахара. Отнесли домой. На оставшиеся деньги взяли 0.5 самогону у местной Сидорихи.

Поздний вечер.

Сидим у подъезда, пьем, курим и смотрим в светлое будущее. А по радио из китайского мафона говорят: - никому не известный Владимир Путин возможно будет временным после болеющего Бориса Ельцина...

Так вот, молодые люди 20-30 лет. Если вам хреново живется в России, при Путине - посмотрите на Украину сейчас, или на мой личный опыт выживания в 90-х. Хотя, один хрен, вам это ничего не даст. С уважением, Павел Смирнов.

Иван Соловьев
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