Путин, который изменил мир

Вообще-то, откровенно говоря, поссориться с Западом было гениальным ходом Владимира Путина.





Конечно, самостоятельность всегда вызывает раздражение у мелкого тирана. И остановить наглого хама можно лишь демонстрацией силы. Верно и то, что внешняя угроза сплачивает тех, на кого она направлена. Это, так сказать, основы психологии любого уровня. Однако в данном случае независимая политика России, по правде сказать, ни при чём.

Можно не сомневаться, что у Путина хватило бы дипломатичности на более мягкий способ отстаивания своих интересов. Предельно жёсткий вариант, выбранный для выстраивания отношений с коллегами, потребовался ему совсем для иных целей, которые начинают проясняться только сейчас.

Любое гениальное решение раскрывается через не менее гениальное воплощение.

Момент был выбран со сталкерской точностью. Россия могла вернуть себе статус супердержавы именно в период глобальной турбулентности. Показать всей планете выход из катастрофы, перехватив инициативу у закатывающейся американской звезды, можно было только на пике мирового кризиса. Вопреки пословице, в спокойные времена человечество как-то не склонно менять коней. Везут – ну и пусть везут. Сомнения в дееспособности правящей упряжки возникают в бурю, особенно когда её колёса начинают буксовать.

Беда в том, что Америка этого вовремя не поняла. Подумать только, если бы США предложили какой-то более-менее приемлемый для большинства выход из кризиса, их положение, скорее всего, осталось бы незыблемым. Но вместо этого они поставили ультиматум трём четвертям Земли, по сути, предложив им выбор между физическим либо духовным уничтожением. И после этого ещё продолжают удивляться, что потенциальные жертвы с ними не согласны.

Гений не мыслит причинно-следственными связями. Он идёт за намерением событий, в том числе политических. Наивно думать, что США сотворили экономический кризис, чтобы прикончить задиристого Путина в отместку за Сирию и Крым. Совсем наоборот. Это кризис случился, потому что наглой Америке пришёл, как говорил Данила Багров, кирдык.

Простота решения – ещё один признак гениальности. За ней, однако, стоит такой объём работы, который даже страшно представить.

Во-первых, надо было чётко и без тени сомнений осознать, что США более не могут претендовать на роль первого среди всех. Собственно, это нужно было увидеть так, как видят видящие. Настоящие, конечно, а не липовые. Потому что никаких предпосылок для подобного вывода всего несколько лет назад как бы и не было.

Осознание такого рода возникает только на основе огромного количества самых разных данных, которые свидетельствовали о предстоящем крахе долларовой финансовой системы и кризисе власти в США. Если судить стереотипно, это лишь периодическое падение экономики и предвыборный ажиотаж. Далеко не каждый политик обладает столь нетривиальным мышлением, чтобы понять: перед нами – конец целой эпохи.

Во-вторых, при существующей конъюнктуре дорога к процветанию любой державы только одна – через грабёж, насилие и подавление других. Но для России, в силу исторически сложившегося в ней менталитета, этот путь неприемлем. Поэтому для дальнейшего успешного развития ей придётся менять внешние условия.

Лобовая конфронтация с трансконтинентальным гегемоном – дело чрезвычайно кровопролитное, а с учётом ядерного потенциала – смертельно опасное. На это не был способен даже СССР. Россия, лишившаяся республик, едва оправившаяся после перестройки, тем более не вытянет открытое противостояние с США, вкупе с ЕС, НАТО и прочими халифами на час, типа Саудовской Аравии. Кроме того, одна из аксиом успеха гласит: действуй, как всегда, и получишь тот же результат. Это значит, что для новых условий потребуются другие методы.

В-третьих, основой для новой парадигмы взаимодействия РФ и Запада стал хорошо известный обеим сторонам парадокс: Россию можно победить, только если с ней дружить. Находясь с ней в конфронтации, это сделать невозможно – мы всегда будем начеку.

Сталин не дружил с США и Великобританией. При нём мы победили фашизм и подняли страну из руин за одну пятилетку. Зато с ними очень дружил Горбачёв, при котором СССР перестал существовать, и Ельцин, при котором едва не перестала существовать Россия. Наполеон заявился к нам, когда правящий класс повально говорил по-французски, забыв родной язык. Исторические аналогии можно продолжить вширь и вглубь, но суть ясна.

Нас может уничтожить только тот, кому мы верим. Недаром в христианстве предательство, а не убийство или воровство, считается тягчайшим грехом. От предателя нет защиты. Она в этом случае не предполагается.

Когда мы считали Америку хорошей, она стала идеалом нашей жизни. Она влезла к нам в мозги, в казну, в правительство, в закрома. В 90-е писком моды было намалевать название занюханного магазинчика на английском. Это тоже было по-своему талантливым шагом – представить колонизатора не захватчиком, а совершенством, к которому надо стремиться всеми фибрами души.

Из этого печального опыта следует, что время для нашей дружбы с Ротшильдами (Рокфеллерами, кто предпочитает) ещё явно не настало. Равноправных отношений между государствами вообще быть не может. По крайней мере на современном этапе развития человечества. Никакого равноправия с Америкой тем более. Однако для проведения в жизнь новой концепции мира нужно сперва освободить место от старой. Что делать?

Ещё один признак того, что перед вами гений, – его максимальная эффективность при минимальном воздействии. Бои без правил со смертельным исходом – это не наш метод. Значит, для достижения нужного результата достаточно красиво, вкусно, а главное – публично отхлестать мелкого тирана, извините, по морде. И сделать это строго в нужный момент.

В путинской стратегии изменения отношений с Западом все уровни игры расположены по нарастающей. Переход с одного этапа на другой совершается в точном соответствии с трансформацией глобальной финансовой и геополитической панорамы.

Первый этап. Мюнхенская речь Путина в 2007 г. В историческом контексте она была, по существу, самой натуральной провокацией, или прощупыванием реакции противника.

Второй этап. Коллеги предсказуемо отрезонировали цветными революциями в Грузии и Киргизии. Нашим ответом Обаме стало отделение Абхазии и Южной Осетии и образование ЕАЭС. То есть Россия показала всему миру, что американское влияние далеко не безгранично, ему вполне можно и нужно выставлять заслон.

Может, кто-то забыл или не заметил, но данное действие разыгрывалось на фоне очередного экономического кризиса. Похоже на разведку боем: насколько точно оценит оппонент опасность и изменит ли своё поведение. Увы. Противник, видимо, слишком уповал на незыблемость своего могущества. А недооценка конкурента чревата летальным исходом.

Третий этап. Успешное открытое противодействие США – отмена бомбардировок Сирии в 2013-м. С нашей стороны это была демонстрация: а) международной поддержки российского курса, б) возможности оказывать воздействие на пространстве не только ближнего, но и дальнего зарубежья.

Четвёртый этап. Гегемон не понял и устроил майдан. С целью, как мы сейчас понимаем, руками Незалежной отобрать у РФ Черноморский флот и выгнать Россию с акватории Чёрного моря. Вариантов Путину было оставлено всего два, и оба очень плохие: воевать с Украиной или отдать Чёрное море под базы НАТО. Владимир Владимирович, как всегда, выбрал третий вариант и присоединил Крым к России. Это было уже настолько серьёзной заявкой, что после неё путь назад в 2000-е для России был отрезан.

Обострение вновь пришлось на начало спада мировой экономики. Но Россия в этот раз повела себя как-то не так. Вместо того чтобы молча сидеть в углу на табурете, не ссорясь с соседями, пережидая шторм и проедая накопленные в тучные годы запасы, она вполне сознательно довела дело до серьёзных санкций и принялась ударными темпами снижать экономическую зависимость от Европы.

Пятый этап. После этого осталось только дожать сирийскую проблему и выдавить США с Ближнего Востока. Надо сказать, это было сделано крайне своевольно: когда захотели – ввели войска, когда сочли нужным – вывели. Наверное, ИГИЛовцев, вздумавших вернуться на родину после сирийских боёв, можно было по-тихому передушить на границе, без всяких ВКС. Но... Сильный – этот тот, кто делает, что хочет, и знает, что ему за это ничего не будет.

Можно себе представить, в какой всё более глубокий шок погружались аналитики ЦРУ, АНБ, Пентагона и т.п. Какой идиот пустил в западные мозги идею о том, что Путин, мол, тактик, а не стратег? Создаётся впечатление, что Темнейший всё продумал ещё в 2001-м или, в крайнем случае, в 2002-м...

Мелкий тиран оказался способен лишь на жалкие попытки сопротивления, типа расширения НАТО (можно подумать, они и вправду собраются стрелять этими ракетами!) или уничтожения наших самолётов чужими руками. Даже раскачать Эрдогана до войны и то не вышло.

Изощрённой тирании очень далеко до гения. Любой акт гениальности рождается не для того, чтобы доказать всему миру свою правоту, а для того, чтобы изменить этот мир, сделав его чуть ближе к Истине.

А Истина в том, что в современном мире Россия, конечно, может существовать при определённых усилиях. Но вот процветать в нём, раскрыть свой поистине безграничный потенциал она не в состоянии. Ибо Америке для подъёма благосостояния нужна война. А России для расцвета нужен мир. В этом одно из кардинальных различий между нами. Почему так сложилось – тема для отдельного исследования. Но мы не можем наживаться на чужой беде. Мы даже не можем спокойно жить, когда где-то беда. И дело не в том, что она может дойти до нас. Просто у нас не получается думать о себе, прежде не подумав о других.

Поэтому новая схема российско-американских отношений, запущенная Путиным, должна изменить мир так, чтобы жёсткие варианты противостояния стали вообще не нужны. Для этого в момент ослабления прежней власти миру демонстрируется другая сила. После дьявольской лжи и полицейского надзора трансконтинентальных олигархов она наверняка покажется человечеству более привлекательной.

Что дальше? Напуганный монстр, стремящийся сохранить хоть часть ускользающего могущества, всё же не настолько глуп, чтобы тупо лезть на рожон, то есть на ядерную боеголовку. Потому что ВВП однозначно дал понять, что в случае прямой угрозы колебаться не будет. Тиран станет искать примирения. Только оно состоится уже на условиях Путина. Визит Киссинджера в Москву – верный признак согласия на компромисс. И вообще, судя по предвыборной кампании Трампа, период антироссийских президентов в США завершился.

Что касается внутренней политики, то правительство (читай – Путина; его просто не решаются напрямую назвать) с завидным постоянством, достойным лучшего применения, обвиняют в том, что оно не предпринимает кардинальных мер по реструктуризации экономики. Однако такое переустройство, какими бы благими целями оно не руководствовалось, всегда связано с неизбежными потрясениями и потерями для населения. Не бывает так, чтобы всё менялось хорошо для всех. Кому-то лучше так, как сейчас. И совсем не обязательно потому, что он плохой. Просто его личные обстоятельства сложились таким образом, что в настоящих условиях он на плаву. А если эти условия изменятся, он может утонуть.

И когда эти тонущие прибавятся к тем, которые уже сейчас захлёбываются из-за изменения внешней конъюнктуры, то запросто может получиться перебор. Чего наши оппоненты за бугром только и добиваются. Особенно перед нашими выборами, к которым они, как сказал Владимир Владимирович, тоже готовятся. Поэтому надо разобраться, какими побуждениями инициирована критика финансового сектора. Как-то кажется, что, будь Набиуллина, Силуанов и Улюкаев агентами Запада и ставленниками сионизма, они как раз таки занимались бы радикальными реформами, а не стабилизацией экономики.

Кстати, нас совершенно зря пугают неизвестностью, которая якобы будет с Россией после Путина. Вся накрутка страхов радикальных и либеральных псевдопатриотов вокруг передачи / смены власти, наличия / отсутствия преемника и т.д. в конечном счёте выкипает в рутину. Русская гениальность заключается в том, что она бесконечно разнообразна. Сейчас России нужен гений, способный развернуть курс глобальной политики от взаимного уничтожения к совместному существованию. Такой гений у нас есть. Это Владимир Путин.

Истинная гениальность никогда не подстраивается под окружающее. У неё достаточно силы, чтобы менять мир вокруг себя. Задача для гениального политика, создающего будущее своей страны, пусть даже оно пока что кажется нам отдалённым, – изменить обстановку так, чтобы он сам в ней больше не понадобился. И тогда в России будет востребован гений иного качества. Тот, кто поведёт мир от разобщённости к единству.

Но это будет уже совсем другая история.

Иван Соловьев