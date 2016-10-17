Глазьев: России необходимо отказаться от использования доллара и арестовать все активы США

Советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев на заседании Византийского клуба в Общественной палате откровенно ответил на вопрос греческих коллег о противостоянии нашей страны с США, а также дал рецепт победы в этой битве.





«Война, которую развязывают американцы – очень сложный процесс, неслучайно ее еще называют «гибридной войной». Она ведется не столько Америкой как страной, сколько американской властвующей элитой. Мы сегодня четко видим, что интересы народа США диаметрально расходятся с интересами Пентагона и ЦРУ. Доходит до абсурда: госсекретарь США подписывает с нашим МИДом договоры по Сирии, а Пентагон их не соблюдает. Все говорит о том, что в лице американского государства мы видим неких актеров, с которыми очень сложно договариваться – не они принимают решения. За этими декорациями скрывается финансовая и силовая олигархия США, которая не мыслит мир без своего господства и готова развязать войну ради сохранения своего доминирования.

С моей точки зрения, остановить эту войну можно только путем создания широкой антивоенной коалиции. Сегодня Россия ведет эту войну в одиночку. Мы приняли на себя весь удар по Украине, спасли Крым от фашистской оккупации. Но это противостояние в любом случае приобрело бы те же формы, что и сейчас. Оно готовилось десятилетиями. Госпереворот, который американцы организовали на Украине против Виктора Януковича был всего лишь замаскирован под возмущение его отказом подписать указ об ассоциации с ЕС. Он все равно готовился на 2015 год – в «легитимных» формах оранжевой революции. То есть это последовательная линия наших противников, которая не связана ни с Крымом, ни с текущей политической конъюнктурой. Американская элита хаотизирует территории, которые ей не подконтрольны, с целью насаждения там марионеточных правительств.

Руководство США разрушило международное право. Об этом не принято говорить, но мы видим, что оно уже не действует ни в экономике, где против независимых государств самовольно применяются санкции, ни в гуманитарных вопросах, где по всему миру совершаются преступления под руководством американских советников. Создания антивоенной коалиции только на основе стран БРИКС или ШОС недостаточно. Нам очень нужны союзники в Европе.

Терпение нашего политического руководства в адрес украинских нацистов во многом объясняется надеждой, что в Европе наконец проявят себя здоровые национальные силы, которые могли бы вспомнить опыт Второй Мировой войны, сказать брюссельским бюрократам свое жесткое слово. Ведь Европа сегодня больше всех страдает от этой гибридной войны против России.

В чем главное могущество США, развязавших против нас санкционную войну через своих марионеток в Брюсселе? Конечно же, в долларе. Самым разумным было бы отказаться от использования доллара в корзине резервных валют России. Ведь американцы совершают агрессию уже у нас под носом – в зоне СНГ. Как страна-агрессор, Америка должна быть подвергнута санкциям в сфере международного права. Также надо арестовать все американские активы на нашей территории.

Наши ответные санкции должны иметь серьезный характер. А сейчас выходит, что фермеры из Франции, Польши страдают, а контрабандисты, привозящие в Россию их товар, отлично зарабатывают. С моей точки зрения, надо бить в сердце противника. А его сердце – ФРС. Именно за счет нефтедолларов они могут позволять себе войны, революции и господство в едином экономическом пространстве», – заявил академик.

Кроме того, Глазьев рассказал, что мешает России провести экономическую интеграцию с Грецией и другими европейскими странами.

«Все попытки Москвы создать единое пространство от Лиссабона до Владивостока, где мы могли бы устранить таможенные барьеры и создать условия для раскрытия преимуществ греческой экономики в едином экономическом пространстве, позитивной реакции в Брюсселе не вызвали. На сегодня Греция крепко засела в составе Евросоюза, в зоне евро, и не может сама вести за себя переговоры по торгово-экономическим вопросам.

Брюссельская бюрократия последовательно игнорирует предложения России по построению экономических связей между ЕС и ЕАЭС. Более того, сейчас в условиях санкций и гибридной войны против России эта тема вообще снята с повестки дня, она просто не обсуждается. Мы, честно говоря, рассчитывали, что финансовая катастрофа на Кипре вызовет некоторые подвижки в сознании европейской финансовой элиты. Если бы Кипр вышел из-под юрисдикции Брюсселя и обратился к нам, то его интеграция в ЕАЭС прошла бы достаточно легко и безболезненно. Ведь известно, что главные инвесторы Кипра – российские бизнесмены.

Наш президент постоянно подчеркивает – мы никого ни к чему не принуждаем, евразийская интеграция строится на сугубо добровольной основе. Мы не можем давить на политическое руководство Греции, хотя такой союз мог бы быть очень полезен, особенно в свете нарастающих кризисных тенденций в Европе», – подытожил экономист.

Иван Соловьев