Ингушетия создает единую базу данных малоимущих

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В Республике Ингушетия формируют единую базу данных малоимущих, состоящих на учете в различных благотворительных фондах, ведомствах и органах местного самоуправления. Здесь уделяют серьезное внимание социальным вопросам. В начале учебного года всем ученикам выдали бесплатные учебники. А детям из малоимущих семей выделили школьную форму и оказывают другую помощь, пишет Pravda.Ru.





Власти Ингушетии убедились, что порой одни и те же лица обращаются за поддержкой в разные структуры и получают материальную помощь из нескольких источников. Из-за этого реально нуждающиеся в помощи лишаются такой возможности.

Единую базу данных малоимущих создает министерство труда, занятости и социального развития.

Она необходима для улучшения, упорядочения и систематизации работы по оказанию помощи малоимущим. База должна быть готова уже в ближайшее время и будет единой и доступной для всех оказывающих социальную поддержку организаций.

Единая база данных позволит вести оперативный мониторинг и всегда иметь данные о том, каким семьям была оказана какая-либо поддержка, а каким — нет.

"Действительно, такая база может способствовать упорядочиванию информации о том, кто какие получает пособия и льготы, — рассказала Правде.Ру член Общественной палаты России, директор Автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова. — Может получиться, что кто-то получает в разных местах. Но такой вектор имеет право на существование. Единственное - надо позаботиться о безопасности персональных данных, чтобы они не попали каким-то недобросовестным людям и организациям. Если такая мера поможет что-то упорядочить и выявить злоупотребления, то это нормально и нужно это сделать".

Кроме того, минтруда предлагает составить единый образец анкеты. Каждый заявитель должен будет указать в ней необходимые данные: общую сумму доходов, площадь жилья, состав семьи и т.п. Информация будет проверяться сотрудниками министерства.

Инициатива создания единой базы принадлежит главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову. Также по поручению главы региона только что сформирован Совет благотворительных организаций. Его возглавил известный ученый-богослов, президент Республиканского фонда социальной поддержки населения "Солидарность" Магомед Харсиев.

На встрече, посвященной Международному дню благотворительности, глава республики сказал, что люди, которые помогают, сами получают "огромную радость от того, что смогли изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. В России социальные обязательства находятся на высоком уровне, но не могут решить всех проблем нуждающихся. Благотворительные фонды берут на себя определенную нагрузку".

Юнус-Бек Евкуров рассказал о создающейся единой базе малоимущих и объяснил, зачем это надо: "Ко мне недавно обратилась с просьбой женщина. Как позже выяснилось информация, которую она оставила о себе, являлась вымыслом. Благотворительные организации должны тесно сотрудничать с имамами мечетей и главами муниципальных образований. Привлекайте общественные советы, тогда вы будете иметь достоверную информацию".

Руководство Ингушетии считает, что в священные дни, предваряющие один из главных праздников Ислама Курбан-Байрам, необходимо особенно уделить внимание нуждающимся в помощи. Поэтому сейчас эта работа активизировалась.

"Президент Российской Федерации неоднократно говорил о том, что помощь людям должна быть целенаправленной, — напомнила в беседе с Правдой.Ру член комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Валентина Петренко. — То есть нужно как раз найти того человека, кому она действительно нужна, а не просто распределить определенные деньги. Сейчас они порой попадают к людям, которым это не очень нужно.

Поэтому очень хорошо, что в Ингушетии подойдут к этому вопросу персонализированно. Тогда будет реальная работа, помощь действительно тем, кто в ней нуждается, а не формальная картина, что в процентном соотношении или валовом количестве оказано столько-то помощи и такому-то количеству людей. Эти цифры всегда только раздражают. А ведь речь идет о человеке, то она должна быть абсолютно точной до одного человека.

При едином подходе и скоординированности действий возможна именно индивидуальная, прямонаправленная помощь — результат, который необходим. Это значит, что ведомства, муниципальные власти и общественные организации смогут абсолютно прозрачно увидеть, в чем нуждается человек и какая помощь ему индивидуально нужна.

Как раз появится возможность посмотреть, поработать, поизучать и помочь в конце концов каждой семье, дойти до каждого человека. Поэтому любая форма, которая позволяет это сделать, любая система работы, направленная на это, абсолютно оправдана. Сейчас же в Пенсионном фонде — данные свои, в каждом министерстве и ведомстве — свои… Конечно, нужно сделать единую базу данных.

На местном и региональном уровнях это сделать, возможно, легче. Общая база нужна для того, чтобы была возможность общественным движениям и благотворительным организациям не по всем спискам смотреть отдельно, а сразу иметь перед собой всю полноту картины. Волонтеры, различные фонды очень легко и быстро найдут конкретного человека, который нуждается здесь и сейчас в этой помощи, и эту работу потом можно будет строить на системном уровне.

Пока же бывают случаи, когда человек просил помочь, например, собрать деньги на лечение. Когда мы начинали уже собирать средства, вдруг выяснилось, что человек имеет льготы, поэтому можно провести лечение бесплатно. А иногда помогают и вовсе не тем, кому это действительно нужно. Единая база данных, несомненно, позволит всего этого избежать. Со всех сторон это положительный пример. И это очень важно".

Юрий Кондратьев