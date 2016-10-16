Намерения и обстоятельства Путина

"Хотел ещё спросить: как вы относитесь к политике Путина? Он мазохист? Зачем он продолжает поддерживать людей, которые его с удовольствием сдали бы в Гаагу при первой возможности? Зачем он ставит в министерства тех людей, которые с упорством лучшего применения саботируют его указы и всё стремятся отменить пенсии и пособия, повысить налоги и распродать гос. имущество за копейки, и потом с ними героически борется?...





Меня все мучает непонимание этого абсурда, никак не могу найти ответ. Может черкнёте пару строчек…?"

С удовольствием отвечаю:

"Есть логика намерений, и есть логика обстоятельств,

и логика обстоятельств сильнее логики намерений"

И.В.Сталин

Гениальный афоризм И.В. Сталина полностью и абсолютно подходит для анализа действий любых руководителей вообще, и политических – в частности. Предлагаю действия Путина анализировать, держа в голове именно эту аксиому.

Люди, никогда ничем не управлявшие и за свою жизнь ничего не организовавшие, имеют какой-то извращенный стереотип о возможностях руководителя влиять на процессы, происходящие в руководимой им организации. Поэтому приходится прибегать к аллегориям:

Пока вы идете пешком, ваши возможности менять направление движения практически неограничены – можете легко развернуться на 180 градусов, моментально остановиться, перестроиться и легко ломануться налево\направо. Это пока вы один и рулите только своей задницей. Стоит вам сесть за руль автомашины (организации), ваши возможности выбора движения сразу и резко сокращаются. За рулем авто - оно, конечно, быстрее и престижнее, но оказывается, ехать уже абы куда не получится, даже если ваше авто – внедорожник. А по мере набора скорости возможность безнаказанно крутить руль вообще категорически снижается.

А вот теперь добавьте к этому те самые внешние обстоятельства, среди которых – кочки, ухабы, хреновые погодные условия и толпы недоброжелателей, активно гадящих на лобовое стекло, бросающих на крышу и под колеса булыжники, подгрызающих подвеску, постоянно пытающихся подменить топливо "ослиной мочой", активно минирующих все доступные магистрали, и картинка условий, в которых приходится работать руководителю-водителю, станет почти полной.

Не знаю, можно ли считать обстоятельствами горластых пассажиров, каждый из которых уверен, что та дорога, которую предлагает он – самая прямая и безопасная, и помогающих рулить исключительно по старой проверенной методике: «Давай левее, еще левее… жми давай, жми, не останавливайся… а теперь выйди и посмотри, что ты натворил…». Соратники и «соратники» - это вообще отдельная песня. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии…», - очень хорошо подметил 100 лет назад Есенин. И я , прежде чем обсуждать кадровую политику Путина, привел бы несколько классических примеров нехороших историй именно с соратниками – Христос\Иуда, Цезарь\Брут, Грозный\Курбский, Сталин\Троцкий\Хрущёв….

Спускаясь с политического Олимпа на высоту собственного опыта, замечу, что почти всегда, приходя в какую-либо организацию в качестве кризисного управляющего, я обязательно обнаруживал одну и ту же картину, а именно - тотальное одиночество руководителя среди как бы единомышленников, намерения и цели которых почти всегда не просто расходятся, а прямо противоположны намерениям и целям лидера.

Наличие хотя бы 2-3 реальных единомышленника в окружении правителя во все времена делали его практически непотопляемым. Но даже наличие таких людей пока еще не избавило ни одного руководителя от обязательного наличия «засранцев» из числа «ближних стольников». И это, конечно же, является одним из мощнейших обстоятельств, влияющих на общий результат.

Количество этих обстоятельств и сила их давления таковы, что ЛЮБОЙ руководитель, в том числе и политический, круглосуточно занят проблемами парирования постоянно возникающих угроз, игнорирование которых может привести как к экономическому, так и политическому краху. Вопросы «Чем бы заняться?» и «Какую бы реформу от скуки замутить?» не возникают вообще никогда ни у кого. Зато вместо них постоянно присутствуют другие: «Где бы выкроить дополнительные ресурсы для затыкания неплановых дыр?» и «Чем бы подпереть всю конструкцию, чтобы она прямо завтра не навернулась?»

Логика намерений Путина самая что ни на есть благородная и не раз озвученная: «Мы не допустим насилия над мирным населением (Украины)!», «Террористов и их пособников будем мочить в сортире…”, Я бы хотел, чтобы правительство в Москве, региональные власти и федеральные органы власти в территориях РФ, как швейцарские часы, молотили, не переставая, вплоть до выборов и сразу после выборов…” С намерениями вообще в России всегда всё в порядке. Хреново с обстоятельствами:

1) Главный покупатель российского экспорта – Европа, и она же – поставщик высокотехнологичного оборудования и огромного количества товаров народного потребления. И можно сколько угодно радоваться контрактам с Китаем, но деньги от него придут завтра, а вот из Европы они приходят сегодня, причем в таком количестве, что прервись этот поток – экономика, а вместе с ней и обороноспособность, откатятся в эпоху «раннего Ельцина». А как же уже набранные на Западе кредиты? Чем и как их отдавать при отсутствии валютных поступлений? На что закупать необходимое оборудование и комплектующие для поддержания в рабочем состоянии действующего производства?

2) На внутреннем рынке главные наполнители бюджета и естественные союзники в сражениях с глобальными банкстерами – это сырьевики, котороые обеспечивают поступления здесь и сейчас. Лишить их полностью доходов? А чем тогда платить пенсии и пособия, зарплаты учителям и врачам? А взятые повышенные обязательства по социальным гарантиям? А разросшиеся до неприличия “эшелоны власти” и косяки чиновников, которые хороши, как электорат, в мирное время, но не годятся даже в штрафбат в мобилизационный период? Куда этот чемодан без ручки девать?

3) Аппарат управления – это вообще песня. Да – он корявый и дырявый. Возвращаясь к автоаналогии, подвеска ходит ходуном, колеса разъехались, при попытке прибавить газа весь аппарат трясет, как в лихорадке. Надо бы остановиться, выставить развал-схождение, отбалансировать колеса, подтянуть подвеску, но как? Как остановить Россию? Вот и приходится придумывать примочки и производить ремонт на ходу, стараясь не делать резких движений, чтобы не оставить страну вообще без управления.

Все эти обстоятельства достаточно объективны для того, чтобы засунуть свои намерения в дальний угол и начать решать неотложные задачи по обеспечению стабильности рынков сбыта и такой же стабильности внутри государства, где народ слегка устал от революций, в результате которых революционные лозунги соответствуют результатам с точностью до наоборот.

Революция, если кто забыл, это смена собственника средств производства. И если “у кого отбирать” вопроса сегодня не возникает, то кто бы ответил на вопрос: “кому отдать отобранное?” “Народу”? А это как? Национализировать? То есть отдать в пользование, владение, распоряжение нашему современному чиновнику? И после этого начнется Счастье? Точно? Свежеарестованный “борец с коррупцией” полковник Захарченко и свежепосаженные мэры и губернаторы аплодируют революционерам, стоя…

Вопрос новой элиты, которая должна заместить старую и “царствовать” справедливо, разумно и ответственно, стоит не просто остро и совсем не только в России. Вопрос её уже перезрел и упал, но (моё мнение) зависит никак не от желания или нежелания правителя “родить” эту элиту, а исключительно и только от изменения этих самых обстоятельств, первым из которых является грядущая технологическая революция, которая очередной раз изменит производительные силы и привязанные к ним производственные отношения.

Эволюция средств производства, смена технологического уклада, дальнейшая роботизация, миниатюризация, информатизация производства и логистики, связанное со всем этим неизбежное снижение промышленного энергопотребления, и, паче чаяния, энергетическая революция навроде холодного термояда, неизбежно и независимо от желания нынешних властей, неминуемо сформируют новую технократическую элиту, которая сможет потягаться по эффективности с существующей.

Развитие средств визуального фиксирования и передачи информации на любые расстояния, создание таким образом глобальной сети обмена информацией и возможностей её верификации уже создали новые условия существования элит, в которых все они находятся, как в стеклянной комнате, с полным отсутствием хоть какой-то возможности засекречивания своей личной жизни и с новыми требованиями - ожиданиями руководимого населения, которым надо соответствовать. И элита воленс-ноленс вынуждена будет выбирать между собственным комфортом и полной потерей лояльности, а вслед за ней – и управляемости. И неправильно выбравшие просто будут заменены другой элитой, которая согласится требованиям-ожиданиям соответствовать.

Пишу эти слова и понимаю, что любая заметка об объективности происходящих процессов, которые могут заставить правящую элиту действовать так, как она может быть и не хочет, в очередной раз наткнётся на метафизическую веру читателей, что власть делает исключительно то, что с утра прикажет собственная хотелка, игнорируя все законы мироздания, включая силу гравитации.

Попытка донести элементарную мысль, известную еще второклассникам, что не только ученики, но и учитель совсем не свободен в своем праве определять, что делать на уроке, у взрослых людей вызывает нешуточную истерику, которая заканчивается дивными взаимоисключающими лозунгами:

1 Власть - дерьмо и это навсегда

2 Недолго этой власти осталось, сейчас начнется

3 Скоро придут все хорошие, прогонят всех плохих

4 Вот пусть существующая власть сама этим и займется...

Чудно, чудно. Особенно про скорую смену правящей элиты на другую, которая будет исключительно совестливая, заботливая, нежная и теплая, как подушка. Попытка расспросить поподробнее про этих чудесных непорочных пришельцев уводит собеседников в "светлое царство социализма", где не было никаких пороков, а партноменклатура СССР круглосуточно ломала голову исключительно над проблемой повышения комфорта для рабочих и крестьян, и была озабочена исключительно соблюдением главного социалистического принципа "От каждого по способности - каждому по труду".

Вопрос: "А кто ж тогда сдал всю страну англосаксам в 1991м, если не партноменклатура?" - приводит к еще более детским обидам и сворачиванию разговора в привычный тупик: о чем с тобой говорить, если ты со мной не согласен? Одним словом, как говорят блондинки: "Ай, всё...."

И ведь уже не раз и не два приводили доказательства - на пальцах показывали, что новая элита всегда вырастает из старой, и не по щучьему веленью, а исключительно под давлением внешних обстоятельств. Именно эти внешние обстоятельства заставили в 1917м 60% офицерского корпуса царской армии воевать со своими однополчанами в гражданскую. Именно они - внешние обстоятельства - были причиной массового перехода дворян на сторону революции...

Точно так же и в 1991м именно логика обстоятельств, которая, как говорил Сталин, всегда сильнее логики намерений, привели советскую номенклатуру в стан антикоммунистов и, соответственно, к развалу СССР. Именно она неминуемо вытащит из среды роттенбергов и абрамовичей тех, кто, руководствуясь исключительно инстинктом самосохранения, начнет шинковать нынешний вселенский распил в мелкую капусту. И не потому что они такие совестливые, а потому что по-другому выжить просто не получится.

И другой элиты не было, нет и не предвидится. Только та, что вырастает, как из коротких штанишек, из элиты предыдущей. Ни разу и нигде по-другому не было. Ни при царе, ни при “комиссарах в пыльных шлемах”, которых, кстати, почти полностью помножила на ноль в тридцатые, выросшая из неё, сталинская гвардия.

Нынешнее социальное устройство - не жилец. А какое тогда - то, что доктор прописал? Какой бы вариант развития мы не рассматривали, какие бы параметры жизни не задавали, всё равно изначально придётся решать, что делать с нынешним перепроизводством кредитных обязательств и тунеядцев, причем в условиях, когда второе постоянно генерирует первое и наоборот. А что делать с тотальным дефицитом ответственности? Патриоты на эти вопросы не отвечают. Ни западники, ни почвенники. Все предлагают кого-то убрать, низложить, аннигилировать.

Всем кто-то мешает. И все ломаются на вопросе: а чему мешают-то? Что вы такого интересного строите? Расскажите, покажите какие-никакие планы-проекты-чертежи. Может быть никого не надо будет изолировать-ликвидировать - все сами, задрав штаны, побегут в ваше светлое будущее... Молчите, очередные низвергатели и разрушители “старого мира до основания”?

Ну тогда я позволю себе перейти от теории к практике и привести несколько наблюдений о действиях Путина, который как раз пытается менять не людей, а обстоятельства, которые на них влияют:

Лично я поражён размаху маркетинговой кампании, которая сопровождает последние 2 года российскую армию и российский ВПК. Самые разнообразные военные соревнования, аналога которым нет в мире (танковый биатлон, авиадартс и пр.), на которых видеокамер задействовано больше, чем самой техники, новые выставки и ярмарки вооружений, венцом которых являются очень даже эффектно освещенные демонстрации вооружений в условиях реального боя… Всё это прямо кричит с экранов и новостных полос, что Россия в лице Путина диверсифицирует свою позицию мировой “бензоколонки”, дополняя и меняя её на роль торговца самой высокотехнологичной продукцией в мире с самой высокой долей добавленной стоимости – современным оружием.

Какие новые обстоятельства возникают при этих изменениях?

1) Меняется роль регионов России, в развитии которой сырьевики были заинтересованы крайне фрагментарно – только в регионах нахождения месторождений и своих офисов. Ни сама земля, ни население за пределами этих регионов сырьевиков объективно никогда не интересовали. Поэтому “15 млн населения для обслуживания месторождений и трубы” – это совсем не безответственный наброс сумасшедшего политика, а вполне объективная экономическая реальность. Для маркетинга ВПК такая философия категорически не подходит.

2) У торговли оружием – другая философия. Маркетинг ВПК всегда опирался на имидж армии, непобедимость которой ни у кого не вызывает сомнений. Ну а какая, к черту, непобедимость с населением в 15 млн? Да, в современном мире и 150 млн – не айс, так что идея русского миллиарда для ВПК отнюдь не является чуждой, а наоборот- самой что ни на есть актуальной и отвечающей его экспортным интересам. Так что чайлд-фри и торговля оружием – это несовместимые в одной стране антагонисты.

3) ВПК – это всегда – хайт-тек технологии, которые создают образованные, дерзкие и увлеченные, а эти характеристики ну никак не стыкуются со стандартами ЕГЭ и вообще с болонской системой образования, нигде не пересекаются со стилем жизни богемы и офисного планктона и конкретно конфликтуют с гламуром, который хорош для утилизации лишней денежной массы, но никак не годится для решения производственных задач.

4) ВПК – это всегда концентрация огромной массы ресурсов, которые хрен сконцентрируешь, руководствуясь логикой безграничного роста индивидуального потребления. Поэтому отечественная мобилизация (для западников – аналог – пуританская (аскетичная) мораль) – необходимый и обязательный атрибут долговременного успеха на рынке вооружений.

Сами изменения и явный крен государства (и лично Путина) в сторону ВПК тоже не является каким-то гениальным и жутко оригинальным личным решением, а тоже принят под давлением внешних обстоятельств, главным из которых является хороший аппетит “наших западных партнеров”, страстно желающих в очередной раз отобрать и поделить. Их тоже прижимает и пучит. Они тоже отнюдь не свободны в выборе маршрута и целей. Но о них – в следующем материале.

Иван Соловьев