Путин невыносим… (статья во французской газете «Liberation»)

Он слишком мужественен и силён, слишком уверен в себе.Россия кричит ему о своём обожании, а мы, увы, этому ничего противопоставить не можем… Никто так не нервирует Запад, как Путин — человек, в котором сохранилась нестерпимая мужественность для нашего зажравшегося общества, которое отдаёт себе отчёт в том, что оно УЖЕ не представляет интересы всех и вся.





Глава государства — атлет, мастер боевых искусств, в стрельбе и охоте, а нашему обществу по вкусу идиоты-бегуны, гольфисты, ездуны на мото-лыжах, и им не по нраву люди, типа Путина. Глава России — патриот, который мыслит исторически, стратегически, как преемник царей и СССР — такой их просто бесит.

Лидер нации со светлой головой, чётко знающий что делать, приводит их в отчаяние.Превратить мир в нефтяной или силиконовый песок, состоящий из стран с ЗОМБИ-жителями, превращенными в крыс, шарящих по необъятным магазинам… — вот цель игры тех подлецов, что её контролируют.

Но это не для Путина. Он видит свою землю, наследие. Он видит надувательство и сговор этого мира. Антирусское бешенство становится просто невыносимым. Запад кричал «БРАВО» Ельцину, когда тот гробил свою страну, делал нищим её население, и шоковой терапии уничтожал 20 млн населения (таков демографический итог его правления).

Особенно, когда этот алкоголик слал войска и танки против собственного парламента. Запад считал тогда это — настоящей демократией… Хорошие русские — только мёртвые русские, и то, что не удалось сделать Гитлеру, собирались исполнить Ельцин и шоковая терапия Голдман-Сакса. При слабой России, они поделили бы всё, А ПУТИН НЕ ДАЛ.. Запад упрекает Путина, что он долго остаётся у власти. НО никто не упрекал Миттерана, бывшего Президентом Франции 14 лет; ни Ф.Д.Рузвельта, ни супругу Клинтона, желающую стать президентом вслед за опозорившимся мужем, ни г-жу Киршнер в прямом наследовании поста своего мужа.

В чём упрекают Путина?

Первое — это его нестерпимая мужественность, а второе — это не знающая конца и меры русская исключительность, о которой писал Достоевский. Антирусская ненависть — это ненависть давняя и глупая, а особенно во Франции. Ведь как говорил до войны Анри де Кериллис, «Франция всегда имела выгоды от своего союза с Россией, и даже Веймарская Германия, перевооружавшаяся и проводившая военные учения солдат в советской России. И даже Гитлер — до того, как послал коричневые рубашки убивать и обращать в рабов золотоволосые славянские головы.

Россия хочет мира, а Запад непрестанно желает войны.» Европа уже дважды объединялась против России — в 1812 году и в 1941. К чему это привело — всему миру известно! Неужели мы не сможем хоть немного пожить в мире с Россией? И созидать Европу — вместо того, чтобы перевооружать Запад против неё? На данный момент Путин является единственным главой государства, который мыслит, как де Голль, — и именно в этом его упрекают.»

Николя Бонналь

Николая Бонналь - постоянный автор российского интернет-издания "Правда.Ру". Просмотрите его последние публикации там.

Иван Соловьев