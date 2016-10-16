Противодействие американским терактам в России. Инструкция

Для начала обращение к "сатирикам", тролькам и просто несмышлёнышам школьного и студенческого возраста. В 90-е годы США так же поддерживали "умеренную оппозицию", а по факту террористов в России, на Кавказе. Так же, как и сейчас в Сирии. И когда Россия начала уничтожать терроризм, Вашингтон устроил теракты. "Загуглите" по словам "взрывы домов, метро в России". То есть сегодняшнюю угрозу Вашингтона, что в России скоро начнутся теракты - нельзя пропускать мимо ушей.





США в Сирии терпят сокрушительное поражение, они сейчас в бешенстве на Россию, поэтому поверьте, пойдут на ЛЮБЫЕ грязные и кровавые действия. Так что - прекращайте читать "либеральных блогеров-самодуров" и начинайте думать своей головой.

1. Откажитесь от поездок за границу. Тем более от перелётов на самолётах туда. Если недавняя трагедия в Египте, когда был взорван российский лайнер вас ничему не научила, то, вас уже, видимо никто и ничему не научит...

2. Естественно США не руками американцев будут делать теракты, они это будут делать руками своих рабов, тех, кого они научили ненавидеть Россию. Прежде всего - это различные псевдоисламистские течения и террористические группировки, во-вторых - это бандеровские банд-группы или завербованные СБУ украинцы, засылаемые в Россию. Поэтому, обращайте внимание, если в вашем доме в последнее время селятся указанные лица, наблюдайте за ними.

3. Если в вашем доме до сих пор не установлены домофоны - давите на управляющие компании, чтобы установили или починили, если поломаны. Одновременно с этим, научитесь сами и приучите своих детей не открывать домофон незнакомым лицам.

4. Обращайте пристальное внимание на автомобили возле вашего подъезда, особенно на грузовые. Если видите, что к дому подъехал грузовик, наступает вечер, и он не уезжает - не бойтесь, звоните в полицию, чтобы они разобрались. Потому что теракты в России в 90-х были сделаны именно грузовиками, набитыми тоннами взрывчатки и оставленные у подъездов домов.

5. Обращайте внимание на мешки возле мусоропровода подъезда. Многие жильцы делают ремонт и потом мусор просто складируют у подъезда. Этим так же пользовались террористы в 90-е, сгружая мешки с гексогеном под подъезд, под видом мусора.

6. На остановках общественного транспорта старайтесь не приближаться к мусорным урнам, т.к. это излюбленное место закладки бомб у террористов. Так же, если увидите в общественном месте "одинокую" коробку, сумку - не приближайтесь к ней!! Не трогайте руками, не пинайте ногами! Немедленно вызовите полицию.

7. Выходя на улицу, положите в карман, сумку несколько бинтов и жгут. Весят они не много, но, если не дай Бог рядом с вами случится теракт, вы сможете оперативно спасти чью-то жизнь. Одновременно с этим изучите/повторите методы оказания первой помощи; материала на эту тему в интернете полно.

8. Постоянно мониторьте социальные сети, форумы, блоги и сайты, как записи/публикации, так и комментарии людей к ним. Если кто-то даже в шутку скажет, мол, "я вам теракт устрою, взорву вас" и т.д. - немедленно обращайтесь в ФСБ, там разберутся, глупец человек так "шутить" или представляет реальную угрозу.

9. В случае обнаружения ЛЮБОЙ информации о действиях на территории Российской Федерации террористических или запрещенных групп, и уж тем более, если вам стало известна информация о совершенных или готовящихся терактах, а так же информация о покупке/продаже/перемещении оружия и взрывчатых веществе - немедленно обращайтесь в ФСБ РФ: http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm

Заключение

Как вы уже поняли, США - это главный организатор и спонсор мирового терроризма. И сейчас идёт настоящая война на выживание, или они нас, или мы их. Поэтому, сохраняем спокойствие, вежливость и действуем.

Иван Соловьев