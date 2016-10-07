"Великие умы России" - апогей научной журналистики

Михаил Ломоносов

Рассказать о людях, которые изменили судьбу нашей страны, просто и интересно — такую задачу в этом году поставили перед собой студенты и преподаватели факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Начиная с 6 октября в издательстве газеты "Комсомольская правда" выходит серия книг "Великие умы России". Увлекательные биографии ученых, чьи открытия до сих пор определяют развитие человечества, писали и совсем молодые ребята, и опытные преподаватели-историки.





Ученый, которому посвящена первая книга серии, не нуждается в представлении — это Михаил Васильевич Ломоносов. Самый изученный и в то же время самый загадочный, вокруг него витает множество мифов и легенд. Вполне естественно, что автором его биографии стала Ольга Минаева — заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ. Кому, как не преподавателю Московского университета, писать об одном из его отцов-основателей. Кирилл Горшенин и Анастасия Самойленко побеседовали с Ольгой Минаевой о том, какого Ломоносова мы еще не знаем.

Анастасия Самойленко: Вы стали куратором "Великих умов России" со стороны Московского университета, находились у истоков проекта. Какую главную цель вы поставили перед собой, приступая к работе над серией книг?

Ольга Минаева: Я попала в этот проект потому, что у меня был опыт написания научно-популярных книг об истории Московского университета, об истории русской журналистики. Ну и методика моих научных работ по истории журналистики в принципе совпадает с методикой подготовки научно-популярных работ по истории русской науки.

Моей целью было помочь студентам — авторам книг — исторически точно воссоздать биографию ученого, собрать интересный материал о нем и изложить весь материал таким образом, чтобы было легко и интересно читать. Здесь есть одна проблема: наши студенты — гуманитарии, а речь в книгах идет о сложных технических вопросах, в которых разбираться довольно сложно и скучно. Я сталкивалась с этой проблемой: писала книжку о Ломоносове, там химия, физика, физическая химия, там какие-то оптические приборы, телескопы. Я плохо понимаю, что именно он изобрел. Но Ломоносов — это XVIII век, когда наука только начала развиваться и научные теории того времени даже я могу понять. В XX веке и сейчас, в XXI веке, когда наука ушла далеко вперед, это сложно.

Кирилл Горшенин: Ольга Дмитриевна, проект "Великие умы России" в своем роде уникален — авторами книг об ученых выступили как преподаватели факультета журналистики, так и студенты. Скоро в продаже появятся первые книги, написанные ребятами. Как вы — преподаватель и историк отечественной журналистики — оцениваете результаты такого эксперимента?

— Я порадовалась тому, как активно и с большим энтузиазмом студенты включились в этот проект. Причем сначала мы много их пугали: сроки нарушать нельзя, материал нужно собрать и осмыслить большой, ученые из списка этой серии — цвет отечественной науки. Сначала меня удивило, как вдумчиво и серьезно студенты выбирали героев своих книг. Потом я была поражена, насколько быстро, практически за июль-август были написаны первые книги. Это значит, что книга написана вместо отдыха в каникулы! Многие из наших авторов отчитывались мне, что едут в музеи, на родину героя своей книги. Это тоже вызывает уважение.

А.С.: Нам известно, что у проекта есть цель стать учебным пособием для крупнейших российских университетов — МГУ, СПБгУ, Томского университета. Как вы оцениваете такую перспективу с точки зрения популяризации науки?

— Я очень рада, что этот проект делает популяризацию науки современным, востребованным направлением в подготовке журналистов. Да и сам по себе факт, что авторы книг — студенты, причем не только старших курсов, — это вызов для многих молодых людей. В мае, когда шел отбор авторов в этот проект, в него попали студенты первого и второго курсов, сейчас они стали на курс старше, но все равно это и ответственность, и показатель серьезности их профессиональных планов. Так, например, студенты отделения дизайна СМИ дорабатывали иллюстрации к своим книгам, разрабатывали и рисовали инфографику. Они серьезно учатся и многое уже умеют, в чем очень приятно было убедиться.

К.Г.: Ваш герой — знаковая личность не только для Московского университета, но и для всей российской науки. А какого Ломоносова мы — простые читатели — еще не знаем?

— Михаил Васильевич Ломоносов — это и символ русской науки, и символ МГУ. Написать о нем что-либо новое сложно, его вклад в науку хорошо изучен, его биография почти три века будоражила воображение россиян. Когда я начала изучать эту тему, выяснилось, что Ломоносов был основным источником большинства известных нам сведений о нем. Он, безусловно, приукрашивал свою биографию.

Так, самая популярная легенда гласит, что Ломоносов ушел из Холмогор ночью пешком за обозом с рыбой, не сказав никому в семье. Это не так. Отец был в курсе его планов и разрешил ему уйти, но не дал денег. У Ломоносова был паспорт, у него было разрешение идти в Москву на один год. Отец рассчитывал, что все-таки он вернется и будет дальше продолжать участвовать в семейных делах. Драма там была большая, потому что единственный сын, все остальные - дочери, дело отца передать некому. И Ломоносов отчетливо понимал (и писал об этом), что надежды отца он обманул.

Ломоносов рассказывал, что видел вещий сон, в котором его отец с ним прощается, а потом он видит тело отца на безымянном острове. Поморы, земляки Ломоносова, часто приезжали в Петербург, он с ними регулярно встречался. Когда ему рассказали, что отец его из плавания не вернулся, Ломоносов описал им этот остров и попросил их разыскать его. Земляки там действительно нашли остров и тело его отца и похоронили. Источник этой легенды сам Ломоносов.

В какой-то степени Ломоносов воплотил русскую национальную идею — жизнь нужно потратить на великую цель. Именно так жили и остальные герои книг этой серии "Великие умы России". Меня интересовало, что подвигло Ломоносова круто изменить свою жизнь, самому выбрать свою судьбу — пойти пешком в Москву искать знаний. В биографии Ломоносова именно мотивация его решений мне была интересна.

Кроме того, не может не возникнуть вопрос, каково было прожить такую жизнь, как он сам воспринимал все радикальные перемены в жизни. Ведь он пошел в Москву, когда ему было 19 лет — возраст зрелый для XVIII века. К концу жизни Ломоносов имел высокий чин по Табели о рангах, дом в Петербурге, поместье и крепостных крестьян. При этом не гнался за богатством, легко давал деньги нуждающимся и все силы и средства тратил на развитие русской науки. Меня очень интересовал вопрос о том, как человек распознает свое предназначение, чем руководствуется, выбирая путь в жизни.

А.С.: Во время работы над книгой герой становится биографу ближе любого родственника, ведь автор узнает его с совершенно новой стороны. Какое качество Михаила Васильевича Ломоносова вас больше всего впечатлило?

— Судя по многим примерам, Ломоносов был чувствительным и ранимым человеком. При этом он проявил невероятное упорство и стойкость, добиваясь только ему ведомых целей. Я думаю, что он чувствовал себя в сословном обществе очень неуютно. Он крестьянин, а это самое униженное сословие и это клеймо, которое остается на всю жизнь, невзирая на высокие чины. Он в 19 лет только пошел учиться. В этом возрасте люди в его деревне женятся. А он терпит бедность, голод, холод, учится в Славяно-греко-латинской академии со школярами, которые его дразнят, травят. Он говорил, что перенес большую нужду и большие насмешки ради науки. В нем виден искренний интерес к науке и окружающему миру, жажда знаний.

Откуда эта способность наметить себе цель и идти к ней, эта цельность натуры? Как нужно воспитывать детей, чтобы никакие внешние помехи не могли сбить их с выбранного пути? Вот что меня интересовало.

К.Г.: Какая грань Ломоносова, по-вашему, в большей степени повлияла на историю российской науки: его естественнонаучные открытия, его литературная деятельность или его роль как организатора науки?

— Мне трудно судить, я не разбираюсь профессионально в химии и физике. Общепризнано, что Ломоносов значительно обогнал современную ему науку, многие его идеи были подтверждены гораздо позже. Я могу согласиться с оценками филологов, что оды и стихотворения Ломоносова были большим шагом вперед в выработке русского литературного языка.

А.С.: Какую программу-максимум поставили перед серией "Великие умы России" лично вы?

— Я очень рада, что у нас на факультете журналистики было создано направление научно-популярной журналистики. В моем детстве были научно-популярные журналы для семейного чтения, такие как "Наука и жизнь", например. Этот журнал действительно был интересен и бабушкам-дедушкам, и родителям, и детям. Его ценность была в том, что подбирались темы не только технические, но и гуманитарные.

Меня, гуманитария, очень интересовали публикации о космических кораблях, о том, как работали космонавты, что ели, как спали в невесомости и т. д. Много помню сюжетов о здоровье: о беге трусцой, о зарядке, о йоге и т. д. В этом журнале я впервые прочитала рассказы американских фантастов, романы Артура Хейли. Запомнились воспоминания хирурга-кардиолога о работе в военно-полевом госпитале в годы Великой Отечественной войны, содержательные интервью с учеными. Были очень интересные публикации по истории России, по истории языков и т. д.

Мне сейчас очень не хватает научно-популярных изданий, да и многим они были бы интересны и полезны. В современном мире, наполненном гаджетами, нужно знать, не только как найти кнопку "включить/выключить". Ценность советской научно-популярной журналистики была в том, что она была точна в научных вопросах и будила фантазию, подвигала изобретать, узнавать больше. При этом сочетала как технические темы, так и гуманитарные.

Серия "Великие умы России" задумана как научно-просветительская, и при этом это великолепный исторический рассказ о людях, о временах и судьбах, о творчестве.

Беседовали и подготовили к публикации Кирилл Горшенин и Анастасия Самойленко

Редакция Newsinfo