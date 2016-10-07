Зачем США банкротят Deutsche Bank

Последние проблемы у Deutsche Bank говорят о том, что разрушению Евросоюза способствует Федрезерв США и Белый дом. Кроме главной задачи - поддержания доллара как главной резервной валюты, решаются и другие — шантаж Европы по вопросу заключения Трансатлантического партнерства (TTIP) и введения санкций против России по Сирии. Что предпримет Германия?





Банки — орудие геополитики

Федеральный резерв США и чиновники Белого дома давно разработали план по финансовому шантажу "государств-изгоев", основываясь на опыте действий против террористических организаций и Ирана. Ведение такой войны возможно потому, что доллар занимает исключительные позиции в мировой финансовой системе, контролируемой западной системой банковских переводов СВИФТ. "В казначействе (Федеральная резервная система. - Ред.) мы поняли, что субъекты частного сектора и - самое главное — банки могли бы более эффективно управлять изоляцией субъектов-изгоев, чем правительства, основываясь главным образом на собственных интересах и пожеланиях, что позволяет избежать ненужных действий и репутационных рисков", — пишет бывший высокопоставленный сотрудник Федрезерва Хуан Сарате в своей книге "Казначейские войны: развязывание новой эры финансовых войн". Недавно мы видели, каким огромным штрафам подвергся французский банк BNP Paribas SA за несоблюдение санкций против Ирана. На самом деле, в это время решался вопрос, поставит ли Франция России вертолетоносцы "Мистраль".

Банки могли бы, в теории, отказаться платить эти штрафы. Но они рискуют проблемами в клиринговой сфере (система взаимозачетов платежей в различной валюте), учитывая, что доллар является мировой резервной валютой. Вашингтон недавно заставил все банки мира подавать им сведения о том, кто из американских граждан с инвестициями более 50 тысяч долларов не платит налоги США (по закону FATCA). Мало кто из госчиновников понял, что это была проверка на лояльность и попытка контроля за банками, государственными в том числе. (Россия, кстати, не присоединилась к FACTA на государственном уровне, а отдала этот вопрос на откуп самим банкам.)

Германия делает вид, что все "окей"

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Петер Рамзауэр заявил, что "в США есть давняя традиция использовать любой повод для нападок, когда это отвечает интересам их собственной экономики. В настоящее время мы видим грабительские требования о возмещении ущерба в случае Deutsche Bank", цитирует политика Die Welt. Но более сильных заявлений от политиков высшего звена нет.

Хотя идея банкротства очень простая. Видя падение акций банка (на треть за последнее время), вкладчики начнут изымать евро из немецких банков и переводить их в США, естественно, в американских долларах. Подсчитано, что при цене акций меньше десяти евро клиенты начнут массово закрывать кредитные линии на Deutsche Bank, и именно поэтому сейчас многие силы брошены на поддержание их стоимости. Таким образом, США остановят бегство капиталов, наметившееся в последнее время, и поддержат доллар как главную резервную валюту. При этом, конечно, надо понимать, что далеко Федрезерв не зайдет, стороны договорятся снизить штраф, чтобы все же оставить европейцев на плаву. Как-никак не государство-изгой, а союзник.

Попутно с главной задачей — удержать доллар сильным и обеспечить приток инвестиций - Вашингтон решает и другие задачи: снять сопротивление Берлина в отношении Трансатлантического инвестиционного партнерства (TTIP) и подтолкнуть к более жесткой политике в отношении России. Ни то ни другое европейцем не выгодно. В первом случае они пустят к себе на рынок более конкуретноспособные американские товары. Во втором усугубят убытки собственного бизнеса в связи с контрсанкциями России.

Но Германия делает вид, что все "окей". Мало того, Ангела Меркель заявила о том, что рассматривает возможность наложения на Россию санкций из-за бомбардировок Алеппо. Об этом сообщила американская Тhe Wall Street Journal, ссылаясь на информированный источник. Евросоюз также объявил, что заключает договор о трансатлантическом партнерстве с Канадой, намекнув, что можно уладить вопрос и с США.

Судя по всему, Германия ничего не собирается делать. Она могла бы поддержать Deutsche Bank государственными кредитами (как это делает Россия в отношении попавших под западные санкции банков), но канцлер Германии заняла в этом вопросе принципиальную позицию. Государство не будет спасать частные банки, сказала она, опасаясь, что с подобными просьбами к ней побегут все проблемные банки Европы. Так национализируйте их. Посмотрим, пойдет ли на это Меркель путем слияния с госбанком Commerzbank. Что бы ни случилось, для Deutsche Bank и для Меркель в преддверии трудного года федеральных выборов все это будет большим испытанием.

"Америка всем напоминает, что финансовые рычаги в мире под ее контролем и что выходить за эти самые рамки любой компании, даже такой как Deutsche Bank, становится опасно, - сказал Правде.Ру Александр Рар, научный директор Германо-Российского форума, немецкий журналист-международник. — Меня больше всего удивляет, что нет защиты банка со стороны немецких политиков, СМИ и немецких элит. Наоборот, говорят, что Deutsche Bank виноват. В итоге, там за последние месяцы меняется состав в сторону подключения к работе американских банкиров. Банк все больше становится не немецким учреждением". По мнению эксперта Pravda.Ru, "Меркель проявляет внутри Европейского союза трепетное желание быть ближе с Америкой в назревающем новом конфликте с Россией и показывает абсолютную лояльность к США".

Справка. Минфин США считает, что банки в период ипотечного бума в стране занижали оценки рисков по ценным бумагам, предоставляя ложную информацию о кредитоспособности должников. Купившие такие бумаги ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac понесли убытки на сумму свыше 30 миллиардов долларов, и с их проблем и начался глобальный финансовый кризис. Правительство США пытается взыскать с банков компенсации за потери этих агентств.



Трансатлантическое партнерство — угроза для России?

Любовь Люлько