Игорь Тальков: 25 лет со дня смерти

Игорь Тальков. Cкриншот с Youtube

В 1990 году певец Игорь Тальков снялся в криминальной драме "За последней чертой". В этом боевике его героя убивают из пистолета. Спустя год, 6 октября, певца застрелили за кулисами петербургского Дворца спорта "Юбилейный". Премьера фильма состоялась только в декабре, и совпадение киношной и реальной смерти еще больнее ударило поклонников творчества Талькова. Сегодня прошло 25 лет со дня смерти Игоря Владимировича Талькова.





Четверть века — хорошая проверка на прочность. Народ Игоря Талькова помнит. Тальков оказался в хорошей компании: Высоцкий, Цой… Смерть Цоя произошла всего годом ранее. Последовали аналогии с русскими поэтами Золотого и Серебряного века. Заканчивался ХХ век, и в нем навсегда оставались лучшие. Да, Талькова узнавали по романтичным тухмановским "Чистым прудам", как Гребенщикова — по песне "Под небом голубым", с измененной первой строкой оригинала Анри Волохонского.

Однако уже в декабре 1989 года телеведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов включил клип на песню "Россия", снятый съемочной группой телепрограммы, в свою телепередачу. Тогда страна признала Игоря Талькова как автора и исполнителя разноплановых песен собственного сочинения. Естественно, любая популярность заставляет нарываться на критику. Не обходится и без помоев, которые выливают на головы любимцев публики завистливые пакостники. Выдавил из себя гной Макаревич, обнажив всю свою гнилую сущность, вякнув пару слов о покойном Игоре Талькове.

До Перестройки Талькова причисляли к редким антисоветчикам, после Гласности — к сонму антисемитов. Показаниями к облыжным обвинениям служили истовая православность певца и его искренняя любовь к России. Крест под расстегнутой рубахой… Еще больше слухов поползло после трагической гибели Талькова. В его убийстве тогда обвиняли скрывшегося в Израиле Валерия Шляфмана.

Игоря Талькова волновала судьба Отечества, и это увеличивало число его поклонников. Можно сказать, что у неравнодушных людей и Талькова была одна страсть и одни помыслы — служить своей Родине. Русофобов и предателей это выводит из себя. Они не останавливаются даже перед тем, чтобы плюнуть в могилу певца. Творчество Игоря Талькова может послужить пробным камнем патриотизма гражданина России. Певец не испытывал пиетета к власть предержащим, особенно в годы развала страны. Причислять Талькова к официозу пытается только попсово-роковая мразь нашей бывшей эстрады.

Между прочим, это подтверждает судьба единственного сына Игоря Талькова. Через неделю после убийства Талькова его сыну Игорю исполнилось девять лет. В 2003 году у Талькова-младшего вышел дебютный альбом под названием "Надо жить", в котором половина песен его собственного сочинения, а остальные — по-новому аранжированные хиты отца. В 2006 году, беседуя с корреспондентом "Правды.Ру" Аленой Снежинской, сын Игоря Талькова рассказал массу любопытных фактов.

В частности, что слава отца не помогает ему в карьере, "потому что все равно в шоу-бизнесе все решают деньги. Некоторое время назад я уже пытался начать музыкальную деятельность, но мой поп-роковый материал деятелям шоу-бизнеса и редакторам радиостанций показался некоммерческим. Фамилия помогает мне лишь в одном: у меня изначально завышенная планка, и я не имею права на ошибку".

Вот признания сына, сделанные спустя 15 лет после гибели отца:

— Его потерю я полностью осознал достаточно поздно. Года три у меня был просто шок. Потом я своими мозгами понял, что случилось: люди на несколько порядков ниже моего отца смогли его уничтожить и остаться безнаказанными. Расследование, на мой взгляд, велось с обратной целью — скрыть как можно больше фактов. К сожалению, тогда были другие времена — не хватало смелых людей, которые могли помочь…

Какое-то время после его смерти меня мучили ненормальные поклонники, представлявшиеся христами и девами мариями и хотевшие передать мне "весточку от отца". Хотя и сейчас на Ваганькове встречаются странные личности.

— Что стало с его вещами и инструментами?

— Мама вскоре почти все распродала. Но кое-что хранится в Музее имени Талькова в Москве. Скажем, его знаменитый баян и рубашка, в которой он умер.

— А мемориальную табличку на доме сделали?

— В то время власти отказали нам, предложив назвать именем отца улицу в районе новостроек. Мы, естественно, отказались. А восемь лет назад вопрос отпал сам собой — наш дом снесли.

Игорь Буккер