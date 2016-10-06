Реформа ОСАГО назрела, но проведена "для своих"?

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Минфин представил поправки к Закону об ОСАГО, которые уже называют самой масштабной реформой системы за последние несколько лет. В чем их суть и каковы подводные камни? Среди автомобильных страховщиков и юристов встречаются как добросовестные и законопослушные, так и элементарные вымогатели и мошенники. В чем плюсы и минусы нового закона, Pravda.Ru рассказал руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.





— Какие подводные камни могут ожидать автовладельцев, если эти поправки будут приняты?

— Поправки, разработанные министерством финансов, предполагают введение категорий полисов ОСАГО: стандарт, премиум и т.д. Эти полисы будут различаться размерами страхового покрытия, страховых сумм. При стандартном полисе страховые суммы останутся прежними — 400 тысяч при причинении вреда имуществу потерпевшего за повреждение машины и 500 тысяч за причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего. Следующие категории — миллион и два миллиона.

На мой взгляд, эта новация малоинтересна потребителям страховых услуг. Потому что сейчас практически все страховые компании предлагают автовладельцу полисы ДОСАГО (добровольное страхование автогражданской ответственности). Любой автовладелец может купить стандартный полис ОСАГО с лимитом ответственности 400 и 500 тысяч, а кроме того, приобрести дополнительный полис, определив для себя любую сумму, на которую он хочет застраховать свою ответственность.

— Выходит, новаций мало? Суть остается прежней, кроме отсутствия возможности выбора?

— Да. Почему я должен приобретать полис по какому-то стандарту? Я говорю о полисах премиального сегмента, превышающих страховую сумму. А если я хочу, например, на 750 тысяч застраховать и у меня денег хватает на это? Думаю, не нужно ограничивать автовладельца в его праве выбора той суммы, на которую он может застраховать свою гражданскую ответственность. Нужно предоставить право в обязательном порядке заключать стандартный полис ОСАГО, а в добровольном — давать возможность увеличивать ответственность за счет ДОСАГО.

— Зачем же нужно нововведение? Чтобы этой градацией больше денег собрать?

— Я полагаю, что минфин вообще хочет исключить добровольное страхование, перевести все в плоскость обязательного. И тем самым проще регулировать деятельность страховщиков. Обязать автовладельцев, желавших бы приобрести полис с расширенным лимитом ответственности, действовать именно в стандартах, которые предлагает минфин.

В этом следующие подводные камни. Будет три вида различных полисов. Автомобилист обращается в страховую компанию, а там отвечают: "У нас нет стандартных, есть только премиальные бланки полисов с ответственностью в два миллиона". И в другой, и в третьей компании предложат то же самое. В итоге он вынужден будет все-таки купить то, что ему не нужно. Такая новация ничего хорошего ни для рынка, ни для автовладельцев не принесет.

— А для страховой компании принесет?

— Сегодняшним методом учета коэффициентов мощности машины страховые компании могут немножко понизить стоимость полиса для владельцев недорогих автомобилей, за счет каких-то бюджетных вариантов. А для автомобилей дорогих — увеличить коэффициент, брать более высокую страховую премию, компенсируя доходы, недополученные с бюджетников.

В поправках минфина коэффициент мощности предлагается заменить коэффициентом, зависящим от страховой истории владельца. Это правильный подход, ведь страховая история — может быть, самый важный показатель, характеризующий автовладельца как участника дорожного движения.

Если водитель аккуратный, избегает каких-то грубых нарушений правил дорожного движения, создающих аварийную обстановку, то и вероятность попадания в ДТП у него намного ниже, чем у поклонников агрессивного вождения, нарушающих правила. Естественно, для последних коэффициенты должны быть выше. Безответственным автовладельцам нужно платить за более высокие риски попадания в дорожно-транспортные происшествия, здесь я совершенно согласен с позицией минфина.

— Как вы оцениваете реформу в целом?

— Безусловно, реформа ОСАГО назрела. И проводить ее нужно с участием всех заинтересованных сторон. На сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 60 миллионов транспортных средств. Предположим, что 50 миллионов водителей имеют полис ОСАГО. Плюс у каждого автовладельца есть члены семьи. Практически каждого гражданина тем или иным способом затрагивает законодательство обязательного страхования гражданской ответственности.

Но несмотря на такой массовый охват этим законом населения, нет никаких экспертных сообществ. Я не слышал, чтобы перед внесением поправок минфин разрабатывал их с широким обсуждением: проводились бы "круглые столы", выслушивались бы мнения экспертов, специалистов, чтобы кто-то мог дать свои рекомендации, заключения.

Вот, например, наша организация была зарегистрирована гораздо раньше, чем ОСАГО, и мы видим ситуацию глазами автовладельца. У любой другой структуры, которая занимается этими проблемами, есть свой взгляд. И взгляд профессиональный, который необходимо учитывать разработчикам закона. Если это будет сделано системно, с учетом интересов всех сторон, - на выходе мы получим закон более качественный, который не будет необходимости менять ежегодно по несколько раз.

Беседовала Лейла Мамедова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев



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Редакция Newsinfo