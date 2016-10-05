Ассанж и Трамп рискуют жизнью

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WikiLeaks подготовил огромную статистику по уже опубликованным 10 миллионам документов. Одна из самых ярких публикаций — о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Есть данные, что уже после нескольких публикаций о действиях США в Ираке и Афганистане на сайте WikiLeaks в 2010 году, Клинтон рассматривала вопрос о ликвидации его основателя Джулиана Ассанжа с помощью дрона. Теперь Ассанж заявил, что непосредственно перед выборами выложит в сеть новые разоблачающие материалы о предвыборной кампании госпожи Клинтон.





Народ должен знать "героев", а все тайное рано или поздно становится явным. И в последнее время темные стороны сильных мира сего высвечиваются и проявляются все более явно. О том, какое влияние это может оказать на ход выборов, Pravda.Ru рассказал общественный деятель, публицист Илья Белоус.

— Процент гражданских лиц, погибших в результате действий американских вооруженных сил и спецслужб, огромен. Почему Ассанжа не смогли заставить замолчать? Хилари Клинтон, вокруг которой погибают не только враги, но и располагающие компроматом друзья, в американских СМИ прозвали Киллари. Не означает ли это, что в случае ее прихода к власти мир будет находиться в опасности? И как, по-вашему, повлияют разоблачения хакеров на итоги выборов?

— Хиллари Клинтон представляет американское лобби, которое именуют "партией войны". Это комплекс производителей оружия, разведслужбы и ряд крупнейших финансистов и экономистов, которые проповедуют теорию контроля над миром, над мировой системой с помощью управляемого хаоса. Эти военно-промышленные элиты и являются той силой, которую Хиллари Клинтон будет представлять в случае, если победит на выборах президента США.

Случаи физического устранения врагов Хиллари Клинтон известны. Всегда в этих случаях она использует ЦРУ, то есть все атаки на оппонентов Хиллари могут осуществляться при содействии американских разведывательных служб. Поэтому тот факт, что убийство Ассанжа однажды планировалось, свидетельствует о том, что такие попытки могут быть снова. Возможно, такие планы разрабатываются как раз сейчас.

Фигура Джулиана Ассанжа с точки зрения глобальной политики сейчас очень значима. Поэтому в любом случае ведется разведывательная работа в отношении его со стороны США.

Я думаю, что ведется и контрразведывательная работа в отношении этих служб со стороны их оппонентов. Возможно, провокации, которые могут быть осуществлены в отношении Ассанжа, живущего в дипломатическом учреждении, заранее раскрываются и предотвращаются, поэтому до сих пор осуществить его устранение не удалось. Но спецслужбы США постоянно будут пытаться что-то с ним сделать: если не убить дроном, то чем-то отравить. Методов много. Травили всех, включая даже руководителей нашего государства.

Что касается возможной будущей политики Хиллари Клинтон, если ее все-таки протащат в президенты, прежде всего это будет поддержание дальнейшего хаоса в мире. В первую очередь — на Ближнем Востоке, где сохраняются планы США на энергетический контроль над миром. Кстати, это официальная программа "Новый американский век", которая была презентована при Джордже Буше-младшем незадолго до терактов 11 сентября. Создавали ее довольно известные и влиятельные американские люди. О проекте "Новый американский век" очень много написано в моих исследованиях. Заключалась она в том, что мировое господство США нужно обеспечить за счет контроля над нефтеносными землями Ближнего Востока и транспортными системами, которые могут эти богатства всему остальному миру поставлять.

Поэтому незадолго до 11 сентября на Ближний Восток были стянуты десятки тысяч американских солдат и военной техники под видом учений. Сразу же после теракта башен-близнецов начали операцию по захвату Ближнего Востока. Соответственно, то, что сейчас происходит в отношении Сирии, Афганистана — это продолжение той политики, продолжение тезисов, прописанных в проекте "Новый американский век".

И Хиллари Клинтон в случае своей победы будет стараться поддерживать существующий хаос и подпитывать то одну враждующую сторону, то другую, создавать различные провокации, чтобы мир на Ближнем Востоке не установился никогда.

Точно так же агрессивная политика продолжится в отношении России. Будут стимулироваться конфликты около наших западных границ — Украина, Прибалтика; будет поджигаться Средняя Азия. Туда уже сейчас проникают различные формирования.

То есть будет поддерживаться политика создания хаоса на наших границах. А так же, я думаю, серьезное внимание будет уделено разрушительной работе внутри нашего государства, потому что это стандартный метод разведок, которые представляет Хиллари Клинтон.

Поэтому они будут стремиться менять неугодных лидеров, в том числе в нашем государстве. Соответственно, будет продолжена и усилена работа "пятой колонны" в России.

— А как бы вы прокомментировали перспективу избрания президентом Дональда Трампа?

— Он, как я понимаю, нацелен на другой формат работы — на взаимное зарабатывание денег и налаживание экономических связей. То есть не на тупиковую разрушительную работу, которая непонятна не только многим простым американцам, но и бизнесменам, потому что не все зарабатывают на производстве военной техники, которую США поставляет на Ближний Восток и в другие горячие точки.

Есть люди, которые зарабатывают на мирных товарах, и они ничего от этой политики узких элит не имеют. Поэтому Дональд Трамп сейчас тоже является возможной мишенью Центрального разведывательного управления. Уже очень много писалось во всем мире, что если Хиллари Клинтон не выиграет, то Трампа просто попытаются убить. Об этом говорят и сами американские аналитики.

Само по себе существование ЦРУ все время основывалось на советской, а потом на российской угрозе. Соответственно, пугая коммунистической, красной угрозой, а теперь — путинской угрозой, ЦРУ всегда получает гигантские бюджеты. Если победит Трамп, то уже никто всерьез не будет говорить о мифической российской угрозе, и ЦРУ будет терять свое влияние и деньги.

Поэтому, я думаю, вполне возможен прискорбный сценарий Кеннеди в случае победы Трампа. Это тоже однозначно будет исходить от лагеря Хиллари Клинтон. И если ее протолкнут в президенты — это действительно будет бешеная бабка с ядерной кнопкой. Она — смертельная угроза всей мировой цивилизации.

Не только американцы, но и большое количество не всегда публичных, но явно каких-то международных сил этому противодействует. В том числе хакеры, WikiLeaks. Сливается информация о Хилари, о ее предвыборном штабе. Сейчас уже видно, что не только американское общество, но и весь мир почувствовал страшную опасность и пытается не допустить к власти Хиллари.

Конечно, разоблачения могут повлиять на исход выборов, и они влияют. Вся информация, которая появляется по мере предвыборной кампании Хиллари, раз за разом работает против нее, вскрывает ее ложь, неспособность управлять государством в связи с состоянием ее психического и физического здоровья, в связи с ее идеологической позицией.

Соединенные Штаты Америки всецело контролируются спецслужбами ЦРУ и ФБР. После принятия "Патриотического акта" из-за падения башен-близнецов этот контроль стал еще жестче и серьезнее. Поэтому, когда наступят выборы, уж поверьте мне, весь административный ресурс американской разведки, американского ВПК, Пентагона, Уолл-Стрит, мировых финансовых элит, Бильдербергского клуба будет направлен на то, чтобы Трамп не выиграл. Уверен, что если им это не удастся, то будет задействован "план Б" по физическому устранению Трампа.

Беседовала Галина Тычинская

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

Редакция рубрики "Мир"