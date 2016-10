Минюст США: Свобода слова в кармане у спецслужб

Фото: Архив Pravda.Ru

Продолжаются ли в Соединенных Штатах Америки операции наподобие рассекреченного "Пересмешника"? На самом деле это не так уж и важно. Важно другое: и без ЦРУ в США полно спецслужб, которые готовы их подменить в деле слежения за излишне свободными журналистами, инфильтрации в крупные СМИ и выдачи себя за их сотрудников. Теперь — на законных основаниях.





Вопросы в связи с когда-то проводимой ЦРУ операцией "Пересмешник" возникли в связи с тем, что на прошлой неделе Управление главного инспектора минюста США опубликовало документ, согласно которому агенты ФБР могут выдавать себя за сотрудников любого СМИ. Здесь стоит взять небольшую паузу и вспомнить, во-первых, саму операцию "Пересмешник" и использование СМИ США спецслужбами, во-вторых, — обстоятельства дела, согласно которому сотрудники ФБР теперь могут на законных основаниях притворяться сотрудниками СМИ и не будут при этом отданы под суд.

ЦРУ активно прослушивало репортеров в 1963, 1971, 1972 годах. Это включало в себе запись их переговоров, оборудование наблюдательных постов, из которых отслеживали не только перемещения журналистов, но и тех, кто к ним приходил. Во время Никсона это стало чрезвычайно популярной мерой отслеживания действий СМИ, которые, прямо сказать, ополчились на президента. Апофеозом слежки были знаменитый Уотергейтский скандал и отставка президента, но речь сейчас не о нем.

Активная прослушка журналистов началась еще при кумире демократов президенте Кеннеди. Именно в 1962 году ЦРУ записывает переговоры пары репортеров, имена и фамилии которых не зафиксированы в рассекреченных бумагах. "Разрешение на незаконные действия" (это даже смешно, что американские репортеры позднего времени употребляют такого рода обороты) дали такие люди как Бобби Кеннеди, генеральный прокурор, Роберт Макнамара, глава минобороны, генерал Джозеф Кэррол, возглавлявший военную разведку и ЦРУ. Вряд ли сам президент был не в курсе того, что тогда происходило, однако документы об этом умалчивают. Зато документы говорят о том, что уже в 22 августа 1962 года Кеннеди и глава ЦРУ обсуждают необходимость распространить прослушку на весь журналистский корпус Белого дома (то есть на тех журналистов, которые активно участвовали в проводимых администрацией брифингах и были близки правительству).

Необходимость в этом аргументировалась постоянными утечками в прессу того, что тогдашние белодомовские бонзы считали "секретными" и "слишком секретными" сведениями. Согласно расшифровке записей, президента США очень сильно волновало, как репортер The New York Times умудрился получить секретные сведения ЦРУ, касавшиеся оценок эффективности защиты СССР своих стартовых площадок межконтинентальных ракет. В общем, ЦРУ поручили создать внутри себя группу, которая бы тонко работала с прессой и не допускала больше таких "успехов".

Таким образом, именно президент Кеннеди создал прецедент, запустив программу слежения за пользующимися "излишней" свободой слова журналистами, которой потом следовали все последующие главы Белого дома.

Мы плавно переходим к пункту, который касался использования журналистов Центральным разведывательным управлением и инфильтрации спецслужбами крупных национальных СМИ и международных информагентств.

В октябре 1977 года, Карл Бернштайн, известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал в журнале Rolling Stones статью, которая была итогом нескольких лет расследований связей между американскими СМИ и ЦРУ.

Согласно его расследованию, более 400 журналистов так или иначе работали на ЦРУ. В их число входили журналисты ведущих СМИ США (национальные и региональные), были даже те, кто получал Пулитцеровские премии, были известные журналисты — "разгребатели грязи", которые специализировались на расследовательской деятельности, были фрилансеры и стрингеры, были просто нанятые ЦРУ профессионалы, которые работали на контору в первую очередь, а уже во вторую — на СМИ.

Журналисты выполняли шпионские задания, они ездили в другие страны, особенно в советский блок, прямо прикрываясь своим удостоверением работника СМИ, выполняя негласно задание своей разведки. Они делились своими журналистскими записными книжками. Редакторы крупнейших изданий согласовывали командировки своих сотрудников с ЦРУ, как это было с крупнейшим журналистом Джозефом Олсопом, который в 1953 году поехал освещать президентскую компанию на Филиппинах по заданию ЦРУ, а не своей газеты. При этом формально он ехал от имени своей газеты.

Использование журналистов оправдывалось со стороны ЦРУ тем, что они являются просто превосходным прикрытием. И внутри, и снаружи журналисту поверят скорее, чем тайному агенту или кому-либо другому. Тем более, что в страны советского блока, как поясняли в ЦРУ, агентов лучше всего было забрасывать, прикрываясь корочкой серьезного издания.

Краткий перечень СМИ, которые так или иначе работали на ЦРУ впечатляет: New York Times, Louisville Courier-Journal, Copley News Service, American Broadcasting Company, The National Broadcasting Company, The Associated Press, United Press International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps-Howard, журнал Newsweek, The Mutual Broadcasting System, The Miami Herald и The Old Saturday Evening Post, а также New York Herald-Tribune.

Согласно ЦРУ, наиболее ценными для них были связи с New York Times, CBS и Time.

Наиболее интересны в статье Бернштейна свидетельства того, как именно журналисты использовались ЦРУ. С 1950 по 1966 год, только один из журналистов New York Times прикрывал собой (то бишь, с случае чего предоставлял ЦРУ свои данные и своих осведомителей) до 10 агентов ЦРУ. Они представлялись этим журналистом, работали от его имени и т. д. Другой журналист прямо выполнял задания ЦРУ во время своего путешествия по Восточной Европе. Более того, сотрудники СМИ не находили ничего странного в том, чтобы работать на ЦРУ. Как говорил Джозеф Олсоп: "Я был горд, что они попросили меня, и я гордился тем, что работал на них". Они открыто пользовались преимуществами тесных связей с госаппаратом для вербовки в своих целях иностранцев. По заданию ЦРУ они занимались компаниями дезинформации, запугивания и пр.

Как верно написал в то время один из журналистов Los Angeles Times: "Если хотя бы один американец с пресс-картой замешан в работе на ЦРУ… Это заставляет подозревать каждого из них в работе на агентство". Так и произошло. Однако более точные сведения о теснейших связях между правительством (в частности, ЦРУ) и прессой тогда не удалось получить.

Тогдашние главы ЦРУ — Вильям Колби и будущий вице-, а потом и просто президент США, Джордж Буш — упросили Сенатский комитет по расследованиям ограничить свои запросы. Не стоило "ворошить грязное белье", хотя бы из опасений вскрыть слишком большое количество тайных осведомителей, шпионов и сотрудников, работающих в штатском в Штатах и за границей.

Скандалы, связанные с работой тех или иных журналистов на ЦРУ, периодически всплывают и сейчас, показывая, что эта сеть никуда не исчезла. Не так давно, один из самых известных и крупных комментаторов CNN Андерсон Купер был уличен в том, что работал на ЦРУ. И не просто работал, его там обучали. При этом сам он, не смотря на свою работу в одном из крупнейших СМИ США, так и не удосужился, по его же собственным словам, выучиться на журналиста. В видео по ссылке Купер подтверждает, что обучался в ЦРУ и работал на него.

Таким образом, использование прессы в качестве прикрытия, использования поставных удостоверений журналистов, инфильтрация в СМИ — это вполне рядовая деятельность, которая, весьма вероятно, не была прекращена и после расследований 1970-х годов. По крайней мере, многое осталось за кадром. Теперь перейдем к современности.

Все началось, согласно отчету, в 2007 году, когда 15-летний подросток рассылал письма с угрозами взорвать бомбу директору школы, в которой он учился. ФБР не могло выяснить, кем был террорист-школьник, пока их психологам не пришла в голову "гениальная" мысль — надо притвориться журналистом известной газеты или информагентства (в данном случае, выбор пал на AP). После этого попытаться завоевать доверие подростка и, переписываясь с ним по электронной почте, подложить в письмо вредоносный код, который бы запустился на его компьютере и передал по сети данные, позволявшие идентифицировать его местонахождение.

История вскрылась через несколько лет, после чего AP написало тогдашнему генеральному прокурору США Эрику Холдеру письмо, в котором протестовало против использования агентом тактики выдачи себя за сотрудника СМИ. Прошло еще некоторое время, и вот уже директор ФБР пишет в New York Times письмо, оформленное в качестве статьи, в котором он заявляет, что метод выдачи агентов, особенно работающих под прикрытием, за сотрудников СМИ абсолютно законен. Фактически, глава ФБР просто заявил: "А что такого, парни, ведь это же ради нашей безопасности". У сотрудников СМИ, правда, было несколько другое мнение. Им казалось, что от их лица не стоит делать что-либо, на что не получено их разрешение. И здесь их можно понять, поскольку репутация СМИ была подорвана не только скандалами 1970-х и последующих годов, но и тесными связями с финансовым сектором, политическим истеблишментом страны.

В общем, чтобы и этот камень не попал в их огород, многие представители СМИ стали требовать избавить их от таких "полезных" связей. Однако уже упомянутое выше Управление посчитало, что агенты действовали по закону. В том, чтобы использовать в качестве прикрытия удостоверение журналиста, нарушения закона не усмотрели. И вообще, как говорил директор ФБР: "Мы периодически используем прикрытие, чтобы ловить мошенников, но действуем на законных основаниях". Ну еще бы, а как иначе?

Чего опасаются СМИ и их сотрудники? С их точки зрения, они опять оказываются в ситуации, которая была хорошо описана репортером из Los Angeles Times в 1976 году — доверия нет ко всем ним, так как в любой момент вместо журналиста из частного издания дело придется иметь с агентом спецслужб: ФБР, ЦРУ, военной разведки.

Надо сказать, что это работает во всех странах мира, так как использование прессы в качестве прикрытия является давним методом. Но тут мы сталкиваемся с тем, что в условиях, когда информация и пропаганда становится ценностью сами по себе (захватывая разум людей, идея становится материальной силой), — мы все чаще имеем дело со спецслужбами, военными, полицейскими, сотрудниками корпораций, которые выдают себя за сотрудников прессы.

Проще говоря, когда наш современник имеет дело с информацией в СМИ, он уже не может быть уверен в том, кто это написал. Это касается любых СМИ. А когда вы не можете быть уверенными в том, что вам не пытаются скормить дезинформацию, каждая поданая информация может рассматриваться как таковая. Соответственно, каждый журналист должен рассматриваться как профессиональный дезинформатор.

Именно этого и боятся работники прессы, и именно поэтому, например, ACLU заявляет от лица своих представителей возмущение решением, которое было принятов недрах минюста США. А что же минюст? Он внимательно выслушает негодование журналистов и защитников буржуазных прав и свобод и оставит все как есть.

Осталось только зафиксировать мораль о беспринципности спецслужб и обслуживающих их СМИ, которые притворяются ни к чему не причастными и пытаются отстаивать свое изрядно запачканное "доброе имя".

Фархат Измайлов