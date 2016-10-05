Каждый десятый россиянин — фрилансер

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87 процентов россиян видят спасение от кризиса в подработке. Активнее всего дополнительный доход ищут студенты, молодые мамы и граждане, взявшие ипотечный кредит. Готов ли российский рынок труда к такому массовому явлению? Ситуацию прокомментировала генеральный директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева.





— Как работодатели отнесутся к тому, что их штатные сотрудники, возможно, будут подрабатывать?

— На фоне последних событий за последние год-два — тут и санкции, и спад экономики, — мы видим, что бизнес пытается адаптироваться к новым условиям, в первую очередь — уменьшить издержки. Сокращаются рабочие места, сотрудники переводятся либо на удаленную работу, либо на неполный рабочий день. Дистанционные работники уже есть в каждой пятой российской организации. В перспективе число таких компаний возрастет до трети. Вот за эти высококвалифицированные удаленные места соискатели и будут конкурировать — уже сейчас на отдельные позиции количество поданых резюме на одну вакансию доходит до 50-70 в течение только одного дня.

— Можно ли сегодня уверенно чувствовать себя на фрилансе? В каких профессиях?

— Мы у себя в НАФИ на основании опросов подсчитали, что в России практически каждого десятого гражданина старше 18 лет можно отнести к самозанятым . Большинство из них либо не заявляют свой статус, либо оформляются как индивидуальные предприниматели. Самозанятость охватывает преимущественно такие сферы, как ремонт помещений, IT-технологии (программирование), дизайн. Около 6 процентов — это услуги такси, перевозка грузов, еще 6 процентов — косметические и парикмахерские услуги. Репетиторы, няни, сиделки, фотографы, специалисты, оказывающие мелкие бытовые услуги, занимают в этом списке менее 5 процентов.

— Действует ли при устройстве на подработку та же негласная возрастная дискриминация (с 45 лет сложно трудоустроиться), что и при приеме на основную работу?

— Основу самозанятых составляет группа людей в возрасте от 35 до 44 лет, то есть это люди в самом активном трудоспособном возрасте. Молодежи или людей старше 60 лет здесь уже по минимуму. Первые, как правило, учатся до 24 лет, а старшему поколению здоровье не всегда позволяет быть мобильными. Самозанятость все-таки предполагает динамичный образ жизни: поиск клиентов требует немало сил.

— Давайте поговорим о финансовой грамотности. Эксперты отмечают, что в кризис ее уровень среди россиян заметно вырос. Так, по данным газеты "Известия", в 2015 году каждый пятый гражданин считал уровень своей финграмотности "отличным" или "хорошим", сейчас — каждый четвертый. А что, собственно, подразумевается под финансовой грамотностью?

— Хочу заметить, что субъективная и объективная оценки грамотности не всегда совпадают. Мы зафиксировали, что в кризисные годы, когда в средствах массовой информации много говорят и пишут о финансах, девальвации, валюте, Банке России, — у людей складываются ощущение, что они в этом разбираются. Субъективная самооценка в эти периоды растет, но это отнюдь не значит, что человек стал более грамотным.

В то же время, по нашим данным, в нынешний кризис на 5 процентов в год растет число людей, которые более внимательно относятся к своим доходам, более тщательно планируют расходы — это один из базовых элементов финансово грамотного поведения. Пока сложно предположить, устойчива ли эта тенденция, войдет ли эта модель поведения в привычку…

Надо сказать, что проблема финансовой грамотности носит интернациональный характер: ее обсуждают, активно измеряют на межстрановом уровне, и Россия по этой шкале находится где-то посередине. То есть нельзя сказать, что наше население отстает в этом вопросе от европейцев или азиатов, но в то же время есть, над чем работать.

Беседовала Марина Архипова

Подготовила к публикации Лейла Мамедова



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Редакция рубрики "Общество"