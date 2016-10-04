Российскому образованию прописан клининг

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Новая метла по-новому метет. Благодаря деятельности прозападных реформаторов, в нашем образовании накопилось много мусора. С приходом нового министра образования Ольги Васильевой связывают возможность системных улучшений в этой сфере. По крайней мере, ее первые заявления и действия позволяют на это надеяться, заявил в интервью Pravda.Ru президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии педагогических наук Сергей Комков.





— Какие рациональные зерна вы видите в курсе нового министра образования?

— Последние 20 лет мы очень активно шли в фарватере западных стандартов и того, что нам предлагали западные советники. Начиная с 19923–1993 годов в России очень активно работала целая бригада американских советников. Это было при всех министрах: Эдуарде Днепрове, Кинелеве, Фурсенко, Ливанове. У нас с 1991 года сложилась традиция: каждый последующий министр образования оказывался хуже предыдущего. Надеюсь, Ольга Васильева поменяет этот курс и такую традицию.

Во всяком случае, приятно уже то, что она убрала из министерства господина Климова, который был заместителем министра образования и науки России, одновременно являясь официально действующим экспертом Всемирного банка, и получал там зарплату. Практически очень многие решения нашим министерством принимались с подачи западных советников и консультантов. Отказ от помощи этих субъектов — уже плюс.

Возврат к целому ряду наших позиций, которые мы сдали, возврат к лучшим традициям советской и российской школы, — это огромный положительный фактор. Это практически проанонсировала Ольга Васильева. Насколько это будет осуществляться, пока трудно сказать, потому что для этого нужно некоторое время, надо посмотреть на реальные шаги. Ведь одно дело заявление, а другое — конкретные реальные шаги, которые будут предприняты.

Васильева сделала главными приоритетами личность учителя и духовное воспитание, возврат процесса воспитания в школу. А то нашу школу вообще превратили в комбинат бытовых услуг. В результате учителя сейчас вообще плюнули на процессы воспитания. Посмотрим, как она будет решать вопросы возвращения духовно-нравственного воспитания. Все зависит от помощников и советников, которые будут работать при ней. Если она подальше отодвинет всех советников из Высшей школы экономики, которая в последнее время фактически была инициатором всех реформ в системе образования, вот тогда я смогу твердо сказать, что мы можем надеяться на положительные реформы в системе образования. Ей надо добиться от правительства повышения ассигнований, финансирования на систему образования в России, и провести это через новый состав Госдумы.

Очень серьезное внимание министру надо будет уделить проблемам сельской школы. За последние 25 лет мы лишились более 20 тысяч сельских школ. Такого не было у нас даже в годы Отечественной войны. Это вообще сродни национальному бедствию. Надо срочно решать вопрос о том, чтобы восстанавливать фактически уничтожению систему сельского образования.

Тем более, что сегодня есть серьезные возможности это сделать. Появилась система дистанционного обучения, есть телевидение, интернет и масса других возможностей для того, чтобы сельская школа даже на удалении при малом количестве учеников могла полноценно работать.

— Вы сказали про отход нового министра от западных традиций. Но ведь ЕГЭ, созданный по американскому образцу, она намерена сохранить.

— Полагаю, что это временно. Потому что уже отменено тестирование по целому ряду предметов, введены устные экзамены. Я думаю, чиновникам просто не хочется признаваться, что они совершили роковую ошибку. Поэтому это будет делаться постепенно. Думаю, через несколько лет мы полностью уйдем от этой системы, потому что она себя полностью дискредитировала.

Большинство американских штатов сегодня от тестирования уже отказалось. Обама, еще только-только вступив на пост президента США в 2008 году, от системы тестирования фактически отказался. Только несколько штатов сохранили в качестве основной системы итоговой аттестации тестирование. Все остальные давно от тестирования ушли.

Тестирование не может дать реальной оценки того уровня знаний, умений и навыков, которые ребенок получил за курс средней школы. Должна быть традиционная, специальная для каждого предмета отработанная система итоговой оценки знаний. В общем, над этим надо работать, а работать никому не хочется. Всем хочется сделать все простенько, быстренько, тяп-ляп, а в результате мы получаем потерянное поколение недоучек, которые ничего не знают и не умеют.

— Васильева не считает нужным возвращать в школы НВП. Ваше мнение?

— Я считаю, что это ошибка. В школы обязательно надо возвращать курс "Начальной военной подготовки", потому что это фактически подготовка к защите Родины. НАТО никто не отменял, и они все ближе и ближе к нам подходят. Поэтому нашу молодежь надо еще со школьной скамьи хотя бы понемногу к этому готовить, давать элементарные знания по защите Родины. Это обязательно надо делать.

— Министерство образования и науки готовит масштабную реформу вузовской аспирантуры. Нужна ли такая реформа, по каким направлениям?

— Нужна. Аспирантура — это система подготовки научных кадров. Дело в том, что наша аспирантура тоже была перестроена фактически в последние годы на американский манер. У нас начали готовить ученых по калифорнийской системе. Ее активно ввели при помощи опять-таки Минобрнауки. Это привело к тому, что фактически наша научная школа развалилась.

А ведь была прекраснейшая советская система аспирантуры. Научный руководитель нес персональную ответственность за каждого персонально подготовленного им специалиста, он выходил с ним на защиту. Поэтому наши специалисты, получившие степень кандидата, а потом и доктора наук, ценились во всем мире.

Сегодня наши дипломы не признаются нигде в мире без дополнительной нострификации. Наши европейские коллеги считают, что нам давно пора вернуть ту, как мы считали, устаревшую, советскую систему подготовки научных кадров, потому что они во многом брали с нас пример, и многое в их системе подготовки научных кадров скопировано с нашей научной системы.

Беседовала Марина Архипова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

Редакция рубрики "Общество"