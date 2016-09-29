Украина решила перекодировать Россию

Перекодирование русского мира на европейский лад — такую задачу ставит перед собой Украина. План будет осуществляться в том числе через российских студентов, которым будет предоставлена возможность обучаться на Украине. Такие амбициозные цели озвучил политик из команды Михаила Саакашвили. На первый взгляд — бред. А если приглядеться внимательней?





Горе план Федорина

"Украина должна взять на себя миссию пересказа русской культуры и литературы современным европейским языком", — заявил член команды одесского губернатора Михаила Саакашвили, экс-редактор журнала Forbes Украина Владимир Федорин. По его словам, сегодня русская культура, "в том виде, в котором она национализирована Российской Федерацией, служит обоснованием крайне опасного взгляда на мир", который необходимо исправить. "В перекодировании русской и российской культуры Украина могла бы сыграть позитивную роль, просто пересказав имперскую культуру современным взрослым европейским языком", — цитирует Федорина сайт "Политнавигатор". — Возможно, как я предлагал полтора года назад, имеет смысл подумать, чтобы привлекать на Украину студентов из России и показывать им современный европейский взгляд на русскую культуру и литературу. Если мы хотим когда-либо прийти к миру с РФ, без такого перепрограммирования, думаю, ничего не достигнем".

На первый взгляд — "бред сивой кобылы", разве можно пересказать русскую культуру и литературу европейским языком, да еще взрослым. Это все равно что пересказать "Евгения Онегина" или "Войну и мир" в формате жесткого порно. Или сделать Пушкина "западенцем", потому что его предки — из Эфиопии, а Толстого — великим французским писателем, поскольку граф свободно изъяснялся на этом языке. Да и пассаж про российских студентов, которые будут украинским троянским конем в России, прямо скажем, выглядит завиральной идеей. Не случайно, видимо, Forbes уволил г-на Федорина, подобные шизофренические идеи солидному изданию неудобно предлагать читателю.

Зато в команде Саакашвили этот человек чувствует себя отлично, читателю не надо объяснять почему. Однако, как говорится в одном замечательном фильме, если внимательно приглядеться, то можно заметить в абракадабре Федорина наметки некоего плана ликвидации российской национальной идеи — русского мира.

Русский мир на Украине приговорен?

Сначала будет уничтожен русский мир Украины. Новая история научит, что Незалежная воюет с Россией с 1918 года и спасли ее от "советско-нацистской оккупации" доблестные войска Бандеры и Шухевича. Русская литература? Ее не перескажут, а просто уберут навсегда, как и русский язык. Минобразования Украины уже обязало своих сотрудников при исполнении служебных обязанностей разговаривать только на украинском языке. Это резко ускорит вытеснение русскоязычных учителей из школ и вузов юго-востока. В недавнем репортаже Еuronews об уроках "эмоциональной открытости" (!) в станице Луганская дети говорили на русском языке, а учительница — на мове.

Будут рейдерски захватывать приходы Русской православной церкви Московского патриархата, как проводников русскости. Потом будут их переформатировать в "украинские", если не удастся — сократят до минимума, вплоть до физического уничтожения священников и угроз прихожанам. Под Одессой недавно боевики Киевского патриархата, угрожая оружием, выбили у депутатов два участка под строительство церквей. Эти приходы не для тех, кому сегодня двадцать и более лет, а для тех, кто пошел в первый класс. Русским не оставят никакой возможности заявлять о своих правах. Вплоть до ограничений на поступление на государственные должности. Для этого введут режим негражданина с лишением избирательных прав. "Недоукраинцам" будет внушаться мысль, что их обязанность кормить Украину и не забывать о своей "неполноценности".

Но на Украине план г-на Федорина может не удастся по одной простой причине. Если вдруг окажется, что весь украинский национальный проект не обеспечивает переход русского культурного пространства в западное культурное пространство, от украинства отвернутся все украинцы, исключая галичан. Потому что на подсознательном уровне они не западники. Они — православные.

Студенты — главное оружие Киева

Что же касается перекодировки России через обучение на Украине российских студентов, то, собственно, почему бы и нет, ведь таким способом Америка завоевала элиты всего бывшего восточного блока Европы. Да и русские либералы - это примерно те же самые свидомые украинцы, просто без украинского самосознания. Читатель возразит, что лучше элитный папаша отошлет своего сына учиться в Лондон. Может быть, а из Лондона его пошлют на стажировку в Киев, так сказать, применить свои способности на благо "восточного партнера". Если Лондону дадут приказ и деньги на такой план, то он его будет выполнять.

Россия никогда не сможет жить с Западом в согласии. По другой очень простой причине. Модель США — это плавильный котел наций, в котором они расплавлялись без остатка, создавая "исключительный продукт". Россия же всегда строила уютное общежитие, где национальная идентичность не мешала общей русскости. Русский мир может сосуществовать с американским, а американский с русским — нет. Идея украинства — это идея плавильного котла. Поэтому спастись нам можно, только активно защищая русский мир. Не опаздываем ли мы со спасением русских на Украине? Какого человека мы увидим там через десять лет? Не пора ли России воспользоваться опытом СССР и начать отвечать США теми же действиями, которые совершают американцы? Например, провести прорусский Майдан в Киеве?



Украина отказалась от российского посла

Любовь Люлько