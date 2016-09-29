Польша создает пародию на НАТО

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Польше все неймется. Стремление возродить великую Речь Посполиту переплетается в замысловатый клубок с рвением доказать западным хозяевам свою преданность. Это вступает в противоречие с реалиями и возможностями, но неуемное желание показать свою важность и возвыситься приводит ко все большему запутыванию клубка…





Попытки польских политиков создать антироссийский военный блок "Междуморье", возобновление расследования по делу о гибели польского президента Леха Качиньского в авиакатастрофе и другие политические новости из Варшавы в видеостудии Pravda.Ru прокомментировал известный польский публицист и политик Конрад Ренкас.

— В Польше прокуратура решила возобновить расследование по делу о трагической гибели польского президента Леха Качиньского. Расследование касается польских чиновников в очень большой степени. Они будто бы способствовали уничтожению доказательств, чего-то не сделали, не выполняли свои обязанности. Не может ли быть это расследование началом партийной чистки, частью широкой кампании по уничтожению оппозиции, людей, не согласных с режимом?

— На ситуацию в Польше не надо смотреть как на гражданскую войну, о которой пишут публицисты. Польское правительство не собирается выполнять свои обещания, которых много было дано перед прошлыми политическими выборами год назад. Только поэтому наблюдаются все эти стремления вернуться к Смоленску, к авиакатастрофе президентского авиалайнера в 2010 году, в которой погибло 86 польских граждан и президент Качиньский.

Во время предвыборной кампании "Правой справедливости" польским избирателям обещали, что в случае победы партия власти будет бороться с аферами, с ворами, с олигархами. Но за год не было сделано ничего для этого. Те лозунги были продиктованы лишь желанием поддержать известную популистскую позицию и закрыть нам всем возможность говорить и писать правду об экономике, о международных отношениях, натовской оккупации и других острых вопросах.

В Польше множество проблем по этике, по налогам, по отношениям с Евросоюзом и НАТО. Эти проблемы не в силах решить польская власть, работающая по американской указке. И тема Смоленска — попытка правительства сместить акценты с вопросов собственной несостоятельности на очередную волну антироссийской истерии.

— И на этой волне большое беспокойство вызывают намерения Польши создать военный альянс "Междуморье", который в Москве считают направленным против России и стран бывшего СССР и Варшавского договора.

— Это еще более высокий уровень безумия польской власти. Министр обороны Антоний Мацеревич хочет войти в историю как тот, кто начал третью мировую войну. И поэтому он тоже поддерживает тему Смоленска, тему авиакатастрофы. Но есть еще один аспект этого дела. Польский лидер Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость", уже немолод.

И все сотрудники аппарата Качиньского начинают готовиться к борьбе за наследство. Потому министр Мацеревич старается проявить себя как настоящий польский патриот, как антирусский патриот — в этой партии других нет, кто мог бы стать следующим премьер-министром польского правительства. Польская политика, как всегда, и смешна, и страшна.

— У Мацеревича репутация какая-то немножко сомнительная. Временами кажется, что он, как у нас говорят, теряет берега, не совсем точно ориентируется в реалиях. Насколько он влиятелен в польском правительстве?

— Мы не знаем, он совсем в слабоумии или нет. Или он верит в то, что говорит? Или это только актер, который играет свою роль? Никого в Польше нет, кто бы знал ответ на этот вопрос. Но мы все не ожидаем ничего хорошего от министра Мацеревича. Мацеревич — министр обороны, но явно пытается захватить круг проблем, которые входят в сферу компетенции других министерств, прежде всего министерства иностранных дел и министерства финансов. Причем подходит к ним с позиций пропагандиста "Междуморья" и третьей мировой войны против русских. А между тем, один из самых больных вопросов в Польше — это ситуация в экономике после торговой войны с Россией. У нас здесь просто нищета в сельском хозяйстве, в молочном хозяйстве и обработке.

В ближайшие месяцы предстоит что-то делать с невостребованным урожаем яблок. Поэтому польские фермеры, польские хозяева, которые голосовали за "Правую справедливость", сейчас протестуют. Они хотят знать, почему сейчас эти торговые войны поддерживает правительство. Даже парламентские партии выступают против правительства за то, чтобы снять санкции против России и окончить торговую войну. Это просто убийство всего польского и европейского хозяйства.

— Проблема состоит в том, что торговые отношения, которые были прерваны войной, долгосрочные. Экспортеров плодоовощной продукции в Россию сейчас несложно найти. У нас есть яблоки из других стран, и наши яблоки есть. И мы говорим о том, что Европейский союз не понимает, как много он потерял. Санкции — это же не то, чтобы сегодня включил, потом переключил. Нужно будет заново все воссоздавать, и это очень сложно.

— Правящая партия понимает это, понимает, что мы совсем близко к точке невозврата, когда уже не смогут зайти европейские и польские в частности экспортеры на российский рынок, потому что там другие уже. Все польские хозяева, все польские рабочие это знают. Все эти санкции, все эти эмбарго, все эти торговые войны — на самом деле, это не против России, не против российской экономики, это против польской экономики. Это ясно, и все это знают: и польская власть, и все польские партии.

Но польский выбор, сделанный правящей верхушкой, в том, что они не хотят идти против Евросоюза или против Вашингтона. Польское правительство все время заявляет о своей независимости от Берлина и других европейских государств, но когда Европейская комиссия запретила введение нового налога на крупные западные торговые сети, Варшава немедленно поджала хвост.

Польша становится все более зависимой от торгового западного капитала. Польская экономика не самостоятельная. Это только часть большой германской экономики. Поэтому польское правительство не может продуктивно работать, может только хорошо говорить. Но даже вопросы национальной безопасности не в польских руках. Это полностью в руках Берлина и Вашингтона.

Министр обороны Мацеревич может много чего рассказывать о сильной польской армии, но в реальности польская армия — это больше бюрократы. Вашингтон что-то скажет — руки по швам и делаем то, что нужно. Самолеты F-16, которые в Польшу стянули, — все козыри к ним держат американцы. Ни одна ракета не пойдет из Польши, если Вашингтон не захочет этого. Наши нынешние власти не могут не только выполнить предвыборные обещания, они не могут сделать ничего конкретного, не считая пропагандистских посылов.

Так, сегодняшняя актуальная тема в Польше — смена названий улиц. Через 27 лет посткоммунистической эпохи заняться больше нечем, как улицы переименовывать? В то время как наши два миллиона молодых поляков уже тяжело работают на благо капиталистов, не на пользу польской экономики. И я думаю, что ничего в этом деле не изменится. За те три года, которые еще остались у этой власти, она способна своим бездействием просто уничтожить нашу экономику.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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