Бэби-боксы способствуют росту криминала

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Правительство поддержало законопроект сенатора Елены Мизулиной, подготовленный совместно с экспертами общественной организации "Родительское Всероссийское Сопротивление", о запрете бэби-боксов в нашей стране. Почему наличие ящиков для отказников опасно, Pravda.Ru рассказала председатель "Родительского Всероссийского Сопротивления" Мария Мамиконян.





— Есть много людей, которые считают законопроект о запрете в РФ мест для анонимного оставления ребенка античеловечным и провоцирующим нелегальные методы избавления от детей. Какие аргументы вы можете привести в ответ? Почему запрет прошел?

— Дело в том, что шла очень большая работа с сознанием, манипуляция сознанием, когда лоббисты бэби-боксов всячески продвигали эту идею, эту практику, рассказывая людям, что это спасает младенцев от убийств матерями. На самом деле, это глубокая ложь, потому что даже при этом люди забывают, что есть официальная форма оставления детей в роддомах — у нас очень много отказниц. Это грустно, но это нормально.

А вот вся эта система домашних родов и не зафиксированных в медучреждениях беременностей крайне опасна, как для женщины, так и для младенца. Это огромный риск и на стадии беременности, и на стадии родов. И это крупнейший риск для младенца оказаться вовсе не в теплой колыбельке, как рассказывают лоббисты публике, а в чьих угодно руках. Это широчайшее поле для манипуляций с неучтенными детьми, это подключенность криминала к данному процессу. Потому что если детей неучтенно можно оставить, то криминал чувствует себя абсолютно свободно и безнаказанно, и, естественно, не упускает этих возможностей. Я говорю о том, что сейчас по закону преследуется, - например, торговля детьми. Это просто — договориться с какой-то женщиной, которая готова вынашивать ребенка на продажу, о том, что ребенок будет у нее забран за определенную сумму. Это тяжелое преступление, за него сейчас отвечают по полной программе.

Как только появляются эти ящики, да еще и в большом количестве, все это сплошная неучтенка. Никто ни за что не отвечает, никто никого не ищет. Женщина просто говорит, что она отнесла ребенка в бэби-бокс, и никто уже не проверяет, куда делся этот ребенок, и проверить это невозможно. Вот в чем все дело.

— Есть ли зарубежный опыт использования бэби-боксов?

— В Германии бэби-боксы существуют, есть такой опыт. Там провел исследование Немецкий институт молодежи. Согласно этому исследованию, 20 процентов детей, положенных в бэби-боксы, пропали в неизвестном направлении. То есть положенные дети тоже пропадают. Куда? Как?

Совершенно очевидно, что возможны любые коррупционные схемы, любые махинации и на той стороне окошка, увы. И не известно, кто может этих детей принести. Было замечено, что детей очень часто приносят мужчины, а не женщины. Если речь идет о том, что несчастная мама родила и чувствует невозможность ребенка вырастить и вот она его прямо после родов туда понесла, то это мама, а не мужчина. Кто эти мужчины, которые относят детей? Что это за дети?

Мы видим легкомыслие нашего общества, попавшегося на удочку лоббистов, не думающего при этом, чем именно оборачивается весь этот разговор, вся эта болтовня о гуманности. "Спасти хотя бы одного младенца", — говорят люди. Но сколько младенцев при этом будет потеряно безвозвратно и неизвестно, в каком направлении? Этот криминал — это самое главное.

Я считаю, что справедливо говорят противники бэби-боксов о полном падении нравов, потому что оставить ребенка — это сейчас уже преподносится фактически как доблесть. Как спасение детей, как благородное дело уже будет рассматриваться молодыми девушками оставление ребенка, выкидывание его, но только в ящик, а не в помойку. И будет огромный рост таких оставлений.

Хотелось бы, чтобы люди обратили внимание, на высказывание главврача Люберецкой больницы, где существует уже несколько лет бэби-бокс. Это заведение держит пальму первенства по количеству подкинутых младенцев. Так вот, главврач больницы Татьяна Мельник на одном и том же заседании Московской областной думы сделала два взаимопротиворечивых заявления. Она сначала сказала, как положено тем, кто лоббирует бэби-боксы, что надо спасать этих несчастных младенцев, которых выкидывают на помойку. А спустя время, когда началась более живая дискуссия, она очень горячо сообщила о том, что никогда женщина, которая способна выкинуть своего ребенка, не понесет его в бэби-бокс. Пусть он будет хоть и напротив, но все равно она его туда не положит, а убьет.

То есть, на самом деле, врач понимает, что контингент тех, кто приносит туда детей, вовсе не тот, кто убивает их. Это не убийцы, не бомжи, это не те дети, которых надо спасать, а это те женщины, которым надо помочь, у которых есть трудности и которым государство не помогает. Так вот, пусть государство помогает матерям, у которых есть трудности. А они устраивают ящики, вокруг которых развернется мощная, противозаконная и античеловеческая система действий. Вот это и есть негуманность.

— А вообще, есть какая-то статистика по бэби-боксам? Сколько в них оставляли детей?

— Если речь идет о России, то в 20 бэби-боксах, которые у нас установлены, год назад был оставлен 21 ребенок. Сейчас их уже стало, кажется, 53. Цифра выросла фактически полностью за счет этого Люберецкого роддома, что, конечно, вызывает недоумение — это какая-то люберецкая аномалия.

И дело в том, что наличие бэби-боксов никак не координируется с количеством детей, найденных в регионах в помойках. Мы провели исследование по всем регионам, где зафиксированы такие случаи. Так вот, никак не влияет наличие бэби-бокса на найденных, выкинутых младенцев. Это две совершенно разные истории. Бэби-боксы стоят сами по себе, и в них кладут детей совсем не опустившиеся, не сумасшедшие женщины, которые и так бы детей убили. Это разные процессы. Все, что говорят о спасении детей, - это чистой воды спекуляция.

— Создание таких ящиков — это западная тенденция?

— Она западная, но существует далеко не во всех западных странах. Например, в Англии бэби-боксы запрещены. В Бельгии есть один бэби-бокс, который находится в больнице и который не предполагает анонимного помещения туда ребенка. То есть речь идет о тех же отказниках, которые у нас всегда есть, были и, увы, будут. Есть бэби-боксы в Чехословакии и в других странах Восточной Европы, где после крушения социалистического блока случилось резкое падение уровня жизни и начали процветать самые разные вещи, включая бэби-боксы, а также секс-туризм по малолеткам. В Чехословакии есть просто целый регион в районе границы, куда ездят педофилы. Но это еще не повод нам перенимать это и считать передовым европейским опытом. Бэби-боксы есть в Германии, но я вам уже сказала, что 20 процентов детей, туда положенных, исчезли бесследно.

ООН призвала уже несколько лет назад все страны, где это есть, эту практику прекратить. То есть это совсем не мировая тенденция. В Японии, например, это запрещено, там за это предусмотрено серьезное уголовное наказание.

— А в США это практикуется?

— У них есть такой опыт, они сейчас стали устраивать пункты, где можно оставить детей, даже при пожарных частях. Туда можно принести, оставить и уйти, не назвавшись. Но это не то же самое, что куда-то положить в ящик, где проводок какой-то отошел, все отключилось, и ребенок там замерз.

Кстати, об этом почему-то никто не думает. Все считают, что ребенка поместили в райские условия и это безальтернативно. А то, что это находится незнамо где, далеко не всегда в медицинском учреждении, да и в медицинском учреждении может быть все, что угодно, об этом как-то не думают.

Беседовала Татьяна Трактина

К публикации подготовила Мария Сныткова



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Редакция Newsinfo