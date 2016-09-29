Лечить по телевизору - выздоравливать по телефону

Министерство здравоохранения доработало и направило в правительство России законопроект о телемедицине, первоначальный вариант которого вызвал много критики. В новой редакции учтены многие замечания и предложения, но не все. Поэтому он тоже не нравится многим специалистам и не устраивает экспертный совет при правительстве.





Главная претензия в том, что в обновленной версии законопроекта основную претензию минздрав не устранил. Речь идет о порядке ее применения. В документе говорится, что телемедицина применяется для дистанционного взаимодействия врача и пациента в виде консультаций, диагностики и наблюдения за последним по скайпу.

"Осталась формулировка, что пациент может общаться с врачом лишь для контроля за динамикой, назначения личной встречи в поликлинике и по вопросу профилактики, — заявил член экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус. — Мы предложили более конкретное обозначение. Медицинская услуга — это еще постановка диагноза, возможность назначения лечения и дополнительных обследований — весь спектр взаимодействия между врачом и пациентом. Это стоило бы добавить минздраву либо в процессе обсуждения в Госдуме".

Заключение совета в ближайшее время рассмотрит министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

Первый заместитель председателя комиссии по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, директор фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов рассказал Pravda.Ru о перспективах телемедицины и состоянии нашего здравоохранения в целом.

— Какие плюсы и минусы вы видите в телемедицине?

— Естественно, телемедицина — это хорошо, потому что наука не стоит на месте и если появляются возможности дистанционного консультирования, это благо. Очень важны консультации врачей на периферии с ведущими специалистами ведущих федеральных центров. Во всем мире телемедицина развивается. Мы в командировках видели удачные примеры и в нашей стране.

Нас очень впечатлил пример Казани. Там Республиканская клиническая больница имеет разветвленную телемедицинскую связь со всеми районными больницами. К сожалению, таких примеров пока немного. За телемедицину региональные чиновники часто пытаются выдать обычные компьютеры с телекамерами и заявляют, что во многих регионах телемедицина есть. Ко мне часто обращаются, и приходится связывать врачей из областных клиник со специалистами московских клиник.

Второй момент - развитие телемедицины не значит сокращение доступности обычной помощи. Потому что все-таки возможности телемедицины ограничены. То есть сейчас идет речь только о том, чтобы врач консультировал на другом конце связи другого врача. Министр и официальные представители министерства говорили, что скайп-консультирование проведут в каждую глухую деревню.

Это вызывает недоумение, потому что смысл в этом есть, только когда врач консультирует другого врача или медицинского работника на другом конце связи, а не обычного пациента. В таком случае цена консультации будет ничтожна. Потому что наша профессия очень контакта. Возможности телемедицины в этом смысле ограничены: только визуальных данных недостаточно для постановки диагноза или чего-то еще серьезного.

— Ставить диагноз и назначать лечение по интернету нельзя?

— Для этого должны заработать другие ресурсы, в частности электронная медицинская карта. Тогда можно будет подгружать данные, вносить назначение врача, знакомиться с медицинской документацией пациента. В настоящий момент электронная медицинская карта заработала в полную силу только в ограниченном количестве регионов. Идет очень серьезное отставание от графиков. До сих пор нет правового определения, как будет проводиться учет, была консультация или нет. Из каких средств будет оплачиваться такая консультация? Какую ответственность несет врач за дистанционную консультацию? Эти вопросы тоже не прояснены.

Поэтому телемедицину, безусловно, нужно развивать, но не надо на это уповать как на единственное спасение. Телемедицина должна развиваться вместе с максимальным приближением первичной медицинской помощи к людям, территориальной доступности обычной медицинской помощи. Пока что работа идет, увы, в противоположном направлении.

Из-за действий минздрава и региональных чиновников здравоохранения идет уменьшение доступности медицинской помощи для наших граждан. Закрываются специализированные койки в районных больницах, количество ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. - Ред.) было очень сильно сокращено. Многие ФАПы числятся только на бумаге, а по факту не работают и даже лицензию на медицинскую деятельность не имеют. Существенно сокращаются объемы амбулаторной помощи, несмотря на увеличение финансирования.

Также непонятны массовые сокращения медицинских работников, которые привели к тому, что нагрузка на оставшихся возросла многократно. Естественно, доступность медицинской помощи снижается, потому что выросли сроки ожидания консультаций у специалистов. И телемедицина эти задачи не решит. Телемедицина нужна для консультирования, когда есть кого консультировать на другом конце провода. Там должен быть специалист. А то, что сейчас происходит, у нас вызывает, мягко говоря, недоумение.

— Сообщается, что современные приборы и даже некоторые приложения для планшетов позволяют в домашних условиях измерять пульс, температуру, снимать ЭКГ и другие данные. Все это можно отправить врачу, но основная масса пациентов — люди преклонного возраста. Смогут ли они это делать?

— Продвинутые пользователи, естественно, смогут. Но для этого должны работать и другие ресурсы, нужны датчики, которые это смогут снимать. Технологии развиваются, такие мониторы и мобильные портативные датчики появляются. Но надо понимать, что ими могут пользоваться ограниченное количество людей. Бабушка в глухой деревне этим же не сможет пользоваться. Равно как и в скайп выходить.

Поэтому развивать это направление, безусловно, нужно, но пока что особых результатов, кроме нескольких удачных примеров, мы не видим. В каких-то крупных городах это есть. Но в очень большом количестве регионов о телемедицине имеют только смутные общие представления.

— Надо ли вкладывать бюджетные деньги в развитие телемедицины? Будет ли это эффективным расходованием средств?

— На информатизацию здравоохранения уже выделялись огромные средства из федерального и региональных бюджетов. Но мы видим, что цели, которые были заявлены, не достигнуты. Единая государственная информационная система так и не заработала. Минздрав выпустил требования, концепцию по развитию Единой государственной информационной системы спустя год после того, как регионы приступили к созданию своих информационных систем.

Под них писались различные технические задания, различные требования. Поэтому в настоящий момент свести воедино эти разрозненные сегменты - очень большая проблема. Ресурс медицинской электронной карты так и не заработал в полную силу в большинстве регионов. К работе электронной регистратуры очень большие вопросы. На нее тоже выделялись большие средства. Тем не менее, наши граждане основной причиной неполучения медицинской помощи называют сложности записаться к врачу на прием.

Беседовала Марина Архипова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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