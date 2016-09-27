Искусство скандала: Так ли интересна выставка Стерджеса?

25 сентября закрылась выставка "Джок Стерджес. Без смущения", проходившая в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Возмущение общественности вызвали обнаженные снимки девочек-подростков и дурная слава порнографа, которая сопровождает Стерджеса с 1990 года, когда ФБР провело у него обыск по подозрению в изготовлении детской порнографии.





В 1991 году суд Сан-Франциско снял с фотографа все обвинения, но "осадочек остался". И хотя сам Стерджес утверждает, что он феминист, который снимает преимущественно нудистов, потому что его восхищает их естественность, вряд ли можно было всерьез ожидать, что российская публика этому сходу поверит. К тому же в вопросах запрета на обнаженные изображения детей и подростков Россия в последние годы имеет те же стандарты, что и большинство цивилизованных стран. В итоге культурное мероприятие ожидаемо вылилось в скандал. Активисты общественной организации "Офицеры России" заблокировали галерею, а особо возмущенный энтузиаст даже облил особо не понравившиеся работы Стерджеса мочой, за что и получил семь суток.

Но автору, как говорится, грех жаловаться, с его творчеством в последние дни ознакомилось гораздо больше людей, чем пришло бы на выставку. Искусство тоже не в убытке: спорящие в соцсетях о том, надо или не надо было закрывать выставку, активно кроют друг друга шедеврами скульптуры и живописи, доказывая, где "обнаженное, но искусство", а где маскируемая художественной техникой непристойность.

Пожалуй, самый неприятный аспект произошедшего — раскол в обществе, которое кроет друг друга с одной стороны "развратниками и педофилами", а с другой — "дикарями и невеждами". О границах допустимого и разнице восприятия разных видов искусства, Pravda.Ru рассказал публицист, обозреватель журнала "Русский мир" Михаил Быков.

— Ваше мнение о ситуации? Похоже, несмотря на громкие заявления, у нас все еще нет культурной политики?

— Что касается в принципе норм нашего общежития, я считаю, что они должны быть. Это те самые скрепы, которые позволяют человеку оставаться человеком. И ничего тут особенно нового выдумывать не надо, все это в духовных книгах присутствует. А когда общество выходит за рамки, причем, систематически, — оно занимается саморазрушением. Рано или поздно этот переход границ превращается в новую норму, и к чему это может привести, только Господь ведает. Но точно, что ни к чему хорошему.

— Есть мнение, что общественый контроль, а тем более государственная цензура убьют искусство.

— Сейчас идет много споров по поводу цензуры — нужна она, или не нужна? Если она нужна, то какой должна быть? При всех сложностях, которые испытывали в отношении с цензорами писатели земли русской, когда кое-что вымарывали и заменяли, тем не менее свои шедевры они сотворили, и цензура им в этом не помешала.

Советская цензура, которая жесточайшим образом работала, тоже пропустила через свое сито великие произведения. Достаточно вспомнить роман "Мастер и Маргарита". А в обществе вседозволенности, если это человеку в душу не заложено воспитанием и образованием, то как он сможет самостоятельно контролировать границы между добром и злом? Значит, за него это кто-то должен делать. Раз мы живем в государственной системе, наверное, это должно делать государство.

Мне мало понятно, куда глядели сотрудники Министерства культуры. Это же не внутренняя выставка, когда не требуется разрешений каких-то государственных структур, это выставка привезенная. Стало быть, она проходила все требуемые процедуры.

— Противники закрытия выставки подчеркивают, что в истории искусства была масса изображений обнаженного тела. Но, наверно, надо различать фото, живопись, скульптуру?

— На мой взгляд, фотография это все-таки не совсем искусство. Это нечто универсальное, совмещающее в себе многие вещи, в том числе художественную сторону и информацию. Причем, информацию в самом простом смысле этого слова.

Ясно, что живопись в свое время тоже несла людям информацию, иначе, как бы мы узнали, как выглядел тот или иной исторический деятель, если бы не был нарисован его портрет. Но все-таки там информационная составляющая значительно меньше, чем в фотографии. Фотография может быть вообще не художественной, а чисто информационной, что мы видим в СМИ. Зачастую, никакой художественной ценности кадры не представляют, а только сообщают, как это выглядело, как это было.

Одинаково относиться ко всем видам искусства неправильно, иначе вообще можно дойти до абсурда. В конце концов, можно и в семи нотах найти аморалку и педофилию, если очень захотеть.

— Целесообразна ли такая дискуссия в обществе? Как, на ваш взгляд, это подается в СМИ и в интернете?

— Я достаточно много смотрю новостей, и на федеральных каналах ничего особенного не заметил. Как-то эта тема мимо проходит. А интернет-пространство — очень обманчивая штука, на мой взгляд.

Люди, которые действительно живут в интернете, думают, что вся планета только этим и занимается. На самом деле, гигантское количество людей работает головой и руками, копает картошку, возит грузы и так далее. И им глубоко чихать на всю эту полемику. Это, безусловно, искусственно раздуваемая проблематика, сама себя раздувающая, как только попадается что-то хлесткое, жареное.

— Сейчас на "Офицеров России" куча обвинений сыпется из-за их самоуправства. Наверное, закрытием выставки должна была все же заниматься полиция?

— "Офицеры России" — это большая и уважаемая организация. Она вправе предпринимать какие-то общественные шаги, тем более в таких вопиющих делах. Я знаю людей, которые в ней состоят. Лопнуло у них терпение, вот они и пошли.

— Некоторые считают, что закрывая выставку со скандалом, наоборот, сделали рекламу фотографу.

— Мне кажется, что это ложное ощущение. Я вас уверяю, что из 147 миллионов населения России, 146 с трудом выговорят его фамилию, если вообще вспомнят. Перед нами Рембрандт новоявленный что ли? Через месяц о нем никто не вспомнит, если не будет еще какой-нибудь провокации, попытки напомнить о себе каким-нибудь нестандартным образом.

Разве кто-то помнит человека, который на Красной площади голый с ошейником лазил? Очень искаженное представление у нас о жизни в стране, в том числе, и культурной. Проходит колоссальное количество невероятно интересных мероприятий в регионах, но почему-то СМИ самого разного уровня их просто не замечают.

Например, сейчас в Ново-Иерусалимской галерее идет выставка, посвященная 100-летию художника Людмилы Шаталовой. Она расшифровала рисунки Лермонтова, где хранился код, который Михаил Юрьевич сам для себя создал, "Вадимов лист". Кто-нибудь об этом знает? Уж эту выставку точно никто не будет закрывать, потому что она красивая, полезная, интересная. Как-то странно у нас, перекошено все.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



«Без смущения»: Искусство или педофилия?

Редакция рубрики "Общество"