Американо-германская война за Украину

«Ястребизм Путина» — это просто принятие того факта, что если Россия хочет доказать свое возвращение в качестве великой державы, она просто обязана воевать с другими великими державами, ибо те, в свою очередь, постоянно воюют с Россией и между собой», — намеренно упрощенно изложил современное мироустройство коллега starkov_blues.





И обосновал свое утверждение.

В 2014 году Германии не удалось продвинуть в президенты Украины своего протеже Виталия Кличко — у американцев были другие планы. Я до сих пор жалею о том, что фрау Меркель не удалось настоять на своей кандидатуре — новейшая история нэньки стала бы еще смешнее. Впрочем, и так хорошо. Фото Michael Kappeler (Agence France-Presse — Getty Images).

Starkov_blues немедленно получил уточняющий вопрос: «А как воюют Германия, США и Китай?» — спросил его известный украино-израильский блогер с ником alegat. И получил развернутый ответ.

— Самый простой пример — Украина. Сначала ассоциация, а потом и Майдан были сугубо европейскими проектами — таким образом реализовалась вековая мечта Германии иметь Украину хотя бы своим протекторатом, с одной стороны, а с другой стороны, иметь союзника против Польши, которая является американской подстилкой в Европе. Подминая под себя Украину, немцы реализовывали старый европейский принцип власти — дружи не со своим соседом, а с соседом соседа, дабы сосед отвлекался на борьбу с другим соседом.

И Германия (а значит, и ЕС) своего почти добились — с помощью Майдана Овощ был сломлен и подписал все, то есть, как вы помните, открывалась прямая дорога немецкому влиянию и господству на Украине. И уже очень громко тогда говорили о том, что после злой панды новым президентом будет велеречивый Виталик.

Но такое явное усиление Германии бросало вызов гегемонии США, а посему сначала прозвучало знаменитое «Фак ЕС», а потом «внезапно» произошел госпереворот, которого в Европе никто не ждал и тем более не хотел. И хунта, пришедшая к власти, немедленно легла под «оплот свободы и демократии», тем самым обломав все великие немецкие планы о новой уютной колонии.

При этом немцы активно противодействовали России подспудно, проталкивая все эти энергетические пакеты, которые так или иначе мешают «нашему все» торговать газом — и это все делалось токмо ради того, чтобы мы потом сдали им Цеевропу с потрохами в обмен на доступ «национального достояния» на свой (сиречь европейский) рынок.

Но американцы грубо немцев оттолкнули, а русские не преминули в Свинее Бессала устроить Крымнаш, дабы немчуре и остальным неповадно было.

А что немчура? А немчура внезапно стала резко тормозить все великие щеневмерлые планы про интеграцию в Гейропку (американцы изначально ничего, кроме как обломать тевтонов там не планировали делать). И вот мы видим с вами хронику пикирующей Руины, на территории которой великие державы ведут свои войнушки за власть и влияние.

И кстати, пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что свободолюбивые пшеки вписываются за бывших холопов — они на самом деле просто играют на стороне своего главного патрона и против той же немчуры. Им нафиг не нужна Дуркаина под протекторатом Неметчины, а значит, априори выгоден тот бардак, который там творится с американской подачи, и который работает на ослабление Европы, а значит усиливает Жечь Посполиту.

Так что подобного рода войн ведется очень много, и ведутся они постоянно. Выбирают себе какую-нибудь страну, которой не жалко, и резвятся там, аки Чужой против Хищника.

Павел Шипилин

Иван Соловьев